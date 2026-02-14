MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"

Vào ngày 9/2 vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi hoang mang khi MV Bống Bống Bang Bang bất ngờ “bốc hơi” trên YouTube. Cụ thể hơn, khi tìm kiếm từ khóa “bống bống bang bang” trên nền tảng này hay truy cập những đường link cũ, MV sở hữu hơn 630 triệu lượt xem đã không thể truy cập và người dùng chỉ nhận được thông báo “Video không có sẵn”.

Điều này khiến chính “cha đẻ” của ca khúc - nhạc sĩ OnlyC hay các thành viên của 365daband cũng vô cùng bất ngờ trước việc “biến mất” đột ngột của MV. Thời điểm này nhiều người cũng cho rằng nguyên nhân khiến cho MV Bống Bống Bang Bang bị “khai tử” đến từ việc kênh đăng tải bản MV gốc của nhóm 365daband đã bị đóng và khiến cho toàn bộ video liên quan không thể truy cập.

MV Bống Bống Bang Bang bất ngờ “bốc hơi” vào ngày 9/2 khiến nhiều người vô cùng hoang mang

Nhạc sĩ OnlyC từng lên tiếng khi MV Bống Bống Bang Bang bị “bốc hơi” trên YouTube

Tuy nhiên vào ngày 14/2, MV Bống Bống Bang Bang ra mắt từ năm 2016 đã chính thức được “hồi sinh” nguyên vẹn với số lượt view hơn 634 triệu lượt xem. Sự trở lại này lập tức trở thành tin vui với khán giả. Phần bình luận dưới MV nhanh chóng ngập tràn những dòng chia sẻ xúc động. Người chia sẻ cảm giác như “tìm lại được tuổi thơ”, người hài hước cho rằng mừng đến mức phát khóc khi MV sau nhiều ngày “không cánh mà bay” đã chính thức trở lại.

Không ít fan thừa nhận, họ đã thực sự lo lắng rằng một trong những MV biểu tượng của Vpop sẽ mãi mãi biến mất khỏi nền tảng. Về phía ekip, niềm vui cũng không kém phần đặc biệt. Sau những ngày thấp thỏm, việc đứa con tinh thần quay trở lại nguyên vẹn giống như một cái kết có hậu và tất cả dường như có thể yên tâm để đón giao thừa.

MV Bống Bống Bang Bang - 365daband

MV Bống Bống Bang Bang chính thức trở lại trên YouTube vào ngày 14/2 với hơn 634 triệu lượt xem (Ảnh: YouTube)

Nhà sản xuất Ngô Thanh Viên mừng rỡ khi MV trở lại ngay trước thềm Tết Nguyên đán

Rất đông người hâm mộ dành lời chúc mừng bên dưới MV, có người còn thừa nhận “mừng phát khóc” (Ảnh: YouTube)

Ra mắt từ năm 2016, Bống Bống Bang Bang từng là hiện tượng hiếm hoi của nhạc phim Việt khi chạm mốc trăm triệu view trong thời gian ngắn - điều không phải sản phẩm nào cũng làm được ở thời điểm đó. Sau Một Con Vịt, Bống Bống Bang Bang cũng chính là ca khúc của nghệ sĩ Việt nhiều view nhất Việt Nam. Giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ, vũ đạo đồng đều của 365daband cùng màu sắc cổ tích pha hiện đại đã giúp ca khúc vượt ra khỏi khuôn khổ một bản OST thông thường.

Quan trọng hơn, đây là một trong số ít những MV Vpop tạo được sức lan tỏa đa thế hệ.Từ trẻ em đến người lớn đều yêu thích ca khúc vì giai điệu bắt tai. Trên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội, đoạn nhạc “Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta…” vẫn thỉnh thoảng được sử dụng lại trong các video giải trí, chứng minh độ nhận diện chưa hề giảm nhiệt.