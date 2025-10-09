Muốn tiết kiệm chi phí, các nhà buôn dầu Nga ra điều kiện đặc biệt với khách hàng lớn nhất của Moscow, Trung Quốc cũng hưởng lợi

Các nhà buôn dầu Nga đang đề nghị nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ thanh toán bằng nhân dân tệ trong bối cảnh quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh có dấu hiệu cải thiện. Động thái này được cho là nhằm đơn giản hóa quy trình giao dịch với khách hàng Ấn Độ, Reuters dẫn các nguồn tin thương mại cho biết.

Theo các nguồn tin, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil Corp - IOC), doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất nước này, gần đây đã thanh toán bằng nhân dân tệ cho 2–3 lô hàng dầu Nga.

Sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thúc đẩy việc sử dụng các đồng tiền thay thế như nhân dân tệ và dirham (UAE) trong giao dịch dầu mỏ – lĩnh vực vốn lâu nay do đồng USD chi phối.

Năm 2023, một số nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ từng thanh toán bằng nhân dân tệ cho dầu Nga, nhưng sau đó phải dừng lại do chính phủ không hài lòng khi ngoại giao với Trung Quốc trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, các nhà máy tư nhân vẫn tiếp tục sử dụng đồng tiền này.

Các nhà buôn trước đây phải chuyển đổi từ dirham hoặc USD sang nhân dân tệ vì chỉ có nhân dân tệ mới có thể quy đổi trực tiếp sang đồng rúp Nga để thanh toán cho nhà sản xuất. Hiện nay, họ đang muốn loại bỏ bước trung gian tốn kém này, một thương nhân cho biết.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng các nhà giao dịch vẫn niêm yết giá dầu Nga bằng USD để đảm bảo tuân thủ mức trần giá của Liên minh châu Âu (EU), song yêu cầu thanh toán tương đương bằng nhân dân tệ.

Việc mở rộng thanh toán bằng nhân dân tệ sẽ giúp tăng nguồn cung dầu Nga cho các doanh nghiệp quốc doanh Ấn Độ, bởi một số nhà giao dịch không chấp nhận thanh toán bằng các đồng tiền khác, các nguồn tin cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ấm dần. Hai nước vừa khôi phục các chuyến bay trực tiếp sau hơn 5 năm gián đoạn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 7 năm để dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng trước.

Kể từ khi các nước phương Tây ngừng nhập khẩu dầu từ Moscow, Ấn Độ đã trở thành khách hàng mua dầu Nga qua đường biển lớn nhất thế giới và hưởng lợi từ giá chiết khấu cao. Tuy nhiên, các nguồn tin thương mại, mức chiết khấu cho dầu thô Ural của Nga giao cho Ấn Độ đã giảm xuống còn khoảng 2-2,50 USD/thùng so với giá dầu Brent giao tháng 11, so với mức chiết khấu 20-25 USD/thùng khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022.

Tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế gấp đôi lên 50% đối với Ấn Độ vì nước này vẫn tiếp tục mua dầu Nga. Bất chấp sức ép của Washington, dầu thô của Nga vẫn chảy đều đặn vào Ấn Độ.

Tháng 9, lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ là khoảng 4,7 triệu thùng/ngày, tăng 220.000 thùng/ngày so với tháng trước và không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Dầu thô Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất (34%), đóng khoảng 1,6 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, con số này thấp hơn khoảng 160.000 thùng/ngày so với khối lượng nhập khẩu trung bình của Nga trong 8 tháng đầu năm 2025, theo dữ liệu sơ bộ của công ty phân tích thương mại toàn cầu Kpler.

Iraq là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 2 cho Ấn Độ với khoảng 881.115 thùng/ngày, tiếp theo là Ả Rập Xê Út với 603.471 thùng/ngày và UAE với 594.152 thùng/ngày. Mỹ là đứng thứ 5 với 206.667 thùng/ngày.

Sumit Ritolia, chuyên gia tại Kpler nhận định: “Dầu thô của Nga vẫn là một trong những lựa chọn nguyên liệu đầu vào kinh tế nhất cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nhờ biên lợi nhuận và chiết khấu cao”.

Tham khảo: Reuters﻿