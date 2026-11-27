Tối 24/11, tròn 80 năm sau ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khoảng 50.000 khán giả đã cùng hòa nhịp trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hơn hai giờ biểu diễn, đi từ huyền tích Rồng Tiên đến những sáng tạo của người trẻ hôm nay, đêm hội chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên đã khẳng định một chân lý giản dị mà sâu sắc: văn hóa là cội nguồn, là sức mạnh và là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc vươn xa.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương tổ chức, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn kiện đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Để Ngày Văn hóa thực sự là ngày hội của Nhân dân

Dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và Nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, gửi lời cảm ơn tới các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, địa phương cùng các lực lượng đã góp sức làm nên đêm nghệ thuật. Nhắc lại tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra cách đây 80 năm, đồng chí nhấn mạnh: văn hóa không chỉ được trao truyền từ các thế hệ đi trước, mà còn được kiến tạo từ chính cách sống của mỗi người hôm nay.

Đồng chí Trần Đức Thắng phát biểu tại chương trình.

Văn hóa soi đường – mạch nguồn qua tám thập kỷ

Mở màn bằng những hồi trống hội vang dội của Đoàn trống Công an nhân dân, tiết mục khai từ "Đất nước muôn đời" tái hiện huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ bằng ngôn ngữ âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn quy mô lớn.

Lấy cảm hứng từ mặt trời, trống đồng và chim Lạc, không gian sân khấu mang đậm dấu ấn văn hóa Đông Sơn. Liên khúc "Dòng máu Lạc Hồng – Việt Nam kiêu hãnh" qua giọng hát Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy và nhóm Thanh Âm Xanh, cùng các khối đồng diễn chiến sĩ, sinh viên, tạo nên một đại cảnh hào hùng, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội dân tộc.

Tiếp nối phần khai từ, chương I đưa khán giả đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng, từ nền văn minh lúa nước, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 đến những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Những ca khúc đi cùng năm tháng như "Người Hà Nội", "Hạt gạo làng ta", "Hát cho dân tôi nghe" được tái hiện bằng những hình thức dàn dựng giàu cảm xúc, khắc họa sức mạnh tinh thần của văn hóa trong hành trình dựng nước và giữ nước.

Đặc biệt, sự hội ngộ của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc trong ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" đã tạo nên khoảnh khắc kết nối các thế hệ, cho thấy sức sống bền bỉ của những giá trị lịch sử trong trái tim người Việt hôm nay.

Các thế hệ nghệ sĩ trong ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"

Muôn sắc di sản, một nghĩa đồng bào

Nếu chương I đưa khán giả đi qua chiều dài lịch sử, chương II "Muôn sắc di sản" mở ra chiều rộng của không gian văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt là tiết mục "Bức tranh di sản", quy tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, với sự tham gia trình diễn của các nghệ nhân, đoàn nghệ thuật và cộng đồng đến từ nhiều địa phương.

Từ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, Nhã nhạc cung đình Huế, Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, mỗi di sản mang một sắc thái riêng, cùng tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng.

Nghệ nhân các địa phương trong tiết mục "Bức tranh di sản".

Điều làm nên giá trị của tiết mục không chỉ nằm ở quy mô dàn dựng mà còn ở sự hiện diện của chính những chủ thể di sản. Qua tiếng hát, nhịp chiêng, điệu múa và đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, di sản hiện lên sống động như một phần không thể tách rời của đời sống cộng đồng.

Đại cảnh "Việt Nam tinh hoa" với Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú, Erik cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng các dân tộc đã khép lại chương II bằng hình ảnh rực rỡ về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đại cảnh "Việt Nam tinh hoa".

Bản sắc vươn xa, Việt Nam rạng ngời

Chương III "Bản sắc vươn xa" mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại, nơi những chất liệu truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Từ "Tiếng ru cội nguồn" với sự kết hợp của NSND Tự Long, Cheng, Đông Hùng và OSAD đến "Made in Vietnam" qua phần trình diễn của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh, những giá trị gia đình, làng nghề và bản sắc dân tộc được kể lại bằng những hình thức nghệ thuật mới mẻ.

Cao trào của đêm nghệ thuật là ca khúc chủ đề "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do DTAP sáng tác riêng cho chương trình. Không chỉ được thể hiện trên sân khấu, ca khúc còn trở thành chất liệu cho vũ điệu cộng đồng "Muôn Sắc Một Nhịp", khuyến khích công chúng, đặc biệt là người trẻ, cùng tham gia lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam.

Đêm nghệ thuật khép lại trong màn pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình trong 17 phút, kết hợp cùng những giai điệu dân gian được phối khí đương đại.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật Sun Bright là đơn vị thực hiện chương trình, với Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.