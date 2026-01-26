Muốn mua chiếc Honda sắp về Việt Nam này, bạn phải 'kèm lạc' gần 525 triệu đồng nhưng mà vẫn chưa bao gồm phim cách nhiệt

Honda Prelude là mẫu coupe thể thao mới nhất của hãng. Ảnh: Honda

Mẫu coupe thể thao Honda Prelude vừa trở lại sau nhiều năm vắng bóng đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của một số đại lý tại Mỹ — nhưng không phải vì lý do thuần túy là sức hút từ thiết kế hay công nghệ, mà là bởi giá bán đội lên mức đáng chú ý ngay từ khi xuất hiện. Một đại lý tại Arizona mới đây đã đưa ra mức giá 64.985 USD (hơn 1,7 tỷ đồng) cho một chiếc Prelude 2026, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Chiếc Prelude đang được trưng bày tại Germain Honda of Surprise đã thu hút sự chú ý vì mức giá được dán trực tiếp trên kính chắn gió như “dealer markup” (tăng giá đại lý), khiến tổng giá cuối cùng cao hơn đến 20.000 USD (gần 525 triệu đồng) so với mức giá khởi điểm của xe. Ngoài ra, đại lý này còn bổ sung các phụ kiện như dán phim cách nhiệt giá 495 USD (13 triệu đồng) và gói bảo vệ ngoại thất 1.295 USD (34 triệu đồng) gồm bảo vệ sơn và phủ ceramic, đẩy mức giá lên gần 65.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng).

Một đại lý tự nâng giá chiếc Honda Prelude thêm 20.00 USD. Ảnh: Carscoops

Cần lưu ý rằng ngay cả trước khi cộng mức tăng giá của đại lý, Prelude 2026 vốn đã có giá khởi điểm khoảng 43.195 USD (1,133 tỷ đồng) cũng là mức giá nhiều người đã tranh luận về mức định giá này khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc thể thao hoặc coupe cỡ nhỏ khác. Việc một đại lý “ghim luôn” thêm 20.000 USD khiến mức giá cuối cùng thậm chí còn ngang tầm với những mẫu xe hiệu suất cao khác, điều khiến không ít khách hàng băn khoăn về giá trị thật sự của mẫu coupe hybrid này.

Lý do là bởi Prelude chỉ sử dụng hệ thống truyền động hybrid như Civic e:HEV RS. Cụ thể, xe có máy xăng I4 2.0L hút khí tự nhiên mạnh 141 mã lực, 182Nm; động cơ điện 181 mã lực và 315Nm. Tuy nhiên, tổng công suất của xe chỉ là 200 mã lực và mô-men xoắn 315Nm.

Xe chỉ sử dụng động cơ giống mẫu Civic e:HEV nhưng có giá bán quá cao. Ảnh: Linh Đan

Honda có kế hoạch bán khoảng 300 chiếc Prelude mỗi tháng tại thị trường Mỹ, với tổng lượng phân bổ khoảng 4.000 xe mỗi năm, nhưng dữ liệu bán hàng trong tháng mở bán đầu tiên chỉ đạt 174 đơn vị, cho thấy sức hút vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu đề ra.