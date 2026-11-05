Muốn mời Tăng Thanh Hà phải đáp ứng 2 yêu cầu

Tăng Thanh Hà thể hiện sự chỉn chu, nghiêm túc trong những dự án mình tham gia.

Sau thời gian dài ưu tiên chăm sóc gia đình nhỏ và lùi về hậu trường, sự trở lại với phim ảnh của Tăng Thanh Hà khiến khán giả không khỏi mong chờ. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận cô vừa hào hứng, vừa có chút hồi hộp, lo lắng trước lần tái xuất này. Bởi lẽ, ở thời điểm hiện tại, cô đảm nhận nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau nên việc sắp xếp thời gian, cân bằng công việc là điều không hề đơn giản.

Mới đây, đạo diễn của dự án đã tiết lộ những yêu cầu đặc biệt mà Tăng Thanh Hà đưa ra trước khi quyết định nhận lời. Đầu tiên, cô muốn được đọc kịch bản để hiểu rõ câu chuyện và nhân vật. Sau đó, nữ diễn viên dành hẳn một ngày nghiên cứu những điều liên quan đến vai diễn, từ tâm lý đến cách thể hiện nhân vật.

Yêu cầu thứ hai là được tham gia một buổi thử tạo hình và diễn thử cùng bạn diễn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo chia sẻ từ đạo diễn, sau buổi làm việc này, khi nhìn thấy sự hài lòng của ê-kíp, Tăng Thanh Hà mới có câu trả lời cho riêng mình và chính thức đồng ý tham gia dự án. Hai điều kiện nghe qua không quá phức tạp, nhưng lại cho thấy nữ diễn viên không nhận lời chỉ vì danh tiếng hay sự ưu ái từ ê-kíp. Cô muốn hiểu rõ vai diễn, cảm nhận được sự phù hợp và có sự chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào công việc.

Tăng Thanh Hà đã đưa ra 2 yêu cầu đặc biệt trước khi quyết định nhận lời tái xuất điện ảnh sau 13 năm

Đây cũng là điều khiến nhiều người không bất ngờ khi nhìn lại hành trình làm nghề của Tăng Thanh Hà. Dù số lượng phim tham gia không quá đồ sộ, những vai diễn của cô vẫn để lại dấu ấn riêng, đặc biệt trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa với Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, biểu cảm giàu cảm xúc và khả năng tạo thiện cảm với khán giả.

Đáng nói, Tăng Thanh Hà lựa chọn rời xa màn ảnh khi tên tuổi vẫn đang ở thời kỳ được săn đón. Cô không xuất hiện dày đặc trong các dự án, cũng không cố gắng duy trì độ nóng bằng mọi giá. Sự vắng bóng kéo dài từng khiến công chúng tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng giúp hình ảnh của nữ diễn viên không bị bào mòn bởi sự xuất hiện liên tục. Sau nhiều năm, cái tên Tăng Thanh Hà vẫn đủ sức tạo chú ý mỗi khi có thông tin liên quan đến phim ảnh.

Tăng Thanh Hà là "ngọc nữ" khó thay thế của màn ảnh Việt

Không chỉ có sự nghiệp đáng nhớ, Tăng Thanh Hà còn là một trong những gương mặt hiếm hoi được công chúng nhắc đến như hình mẫu “ngọc nữ” của showbiz Việt. Từ nhan sắc, phong cách đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân, cô duy trì được sự nhất quán trong nhiều năm. Đặc biệt, việc lựa chọn đời sống kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước truyền thông càng khiến sức hút của nữ diễn viên trở nên khác biệt.

Ngay cả những đồng nghiệp trẻ cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho danh xưng này. Ninh Dương Lan Ngọc - người từng được truyền thông ưu ái gọi là “ngọc nữ” - từng thẳng thắn cho rằng danh xưng ấy vốn dành riêng cho đàn chị.

Cô chia sẻ: "Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách biến' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại".

Thái độ của Tăng Thanh Hà trong công việc nhận nhiều lời khen

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hữu Châu cũng từng dành nhiều lời khen cho thái độ làm nghề của Tăng Thanh Hà. Nam nghệ sĩ cho biết đã biết nữ diễn viên từ khi cô mới mười mấy tuổi và ấn tượng bởi sự gần gũi, lễ phép, hòa đồng. Đặc biệt, trong quá trình làm việc, cô luôn tập trung, nghiêm túc và cẩn trọng. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi biết cháu khi mới mười mấy tuổi. Cháu gần gũi, dễ thương, hoà đồng, lễ phép. Cái quan trọng là trong quá trình quay cháu cực kỳ tập trung, nghiêm túc và rất cẩn trọng. Hầu như cháu và tất cả đều rất kính tin với các bậc tiền nhân. Chúc mừng con trở lại. Mừng vui cùng con".