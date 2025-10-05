HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Muốn làm việc nhẹ đầu, sống an yên? Hãy bỏ thói “đọc vị” đồng nghiệp

Celica |

Muốn công việc bớt áp lực và tâm trí luôn thanh thản, chỉ có một bí quyết: Đừng quá bận tâm đến người khác, hãy tập trung vào chính mình.

Muốn làm việc nhẹ đầu, sống an yên? Hãy bỏ thói “đọc vị” đồng nghiệp- Ảnh 1.

Nhiều người phụ nữ kiệt sức không phải vì công việc quá nặng, mà vì họ tự "đốt" năng lượng của mình trong những suy nghĩ xoay quanh người khác: Sếp nghĩ gì, đồng nghiệp nói gì, ai đánh giá ra sao. Sự thật là, bí quyết để làm việc thoải mái và sống an yên chỉ gói gọn trong một điều: Dừng việc đọc vị và chiều lòng người khác, thay vào đó, tập trung toàn bộ vào mục tiêu, giá trị và hành trình của chính mình.

1. Chỉ tập trung vào bản thân

Người phụ nữ thông minh biết rõ điều mình muốn và kiên định với nó. Họ không sợ bày tỏ quan điểm, không e dè trước ánh nhìn hay lời đánh giá. Hãy đặt câu hỏi: Điều này có giúp mình tiến gần hơn tới mục tiêu không? Nếu có, hãy làm. Sếp nghĩ gì, đồng nghiệp bàn tán ra sao, đó là việc của họ. "Anh nói việc anh, tôi làm việc tôi" – đây là tư duy giúp bạn tiết kiệm sức lực và tiến nhanh hơn.

Muốn làm việc nhẹ đầu, sống an yên? Hãy bỏ thói “đọc vị” đồng nghiệp- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

2. Học cách "thoát ly" đúng mức

Thế giới này không ai sống chỉ để vừa lòng bạn, và bạn cũng không thể sống để vừa lòng tất cả. Chỉ cần hành động đúng đạo đức và nguyên tắc, còn việc người khác nhận xét ra sao, để họ tự do nghĩ. Dù bạn làm thế nào, cũng sẽ có người không thích. Giải thích nhiều chỉ làm mất thời gian và năng lượng, trong khi kết quả vẫn không thay đổi.

Muốn làm việc nhẹ đầu, sống an yên? Hãy bỏ thói “đọc vị” đồng nghiệp- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

3. Xem mọi người như những người bình thường

Khi bạn cố đoán suy nghĩ của ai đó, là bạn đang vô tình đặt họ ở vị trí quá cao hoặc gắn cho họ quá nhiều vai trò trong đời mình. Sự thật là, chẳng ai liên tục để ý đến bạn như bạn tưởng. Bạn chỉ là một cá nhân trong mắt người khác, và đa phần họ bận rộn với câu chuyện của riêng mình. Nghĩ vậy, bạn sẽ nhẹ lòng, bớt lo âu và làm việc hiệu quả hơn.

Nơi công sở, người ở "level" cao không phải vì họ biết lấy lòng tất cả, mà vì họ hiểu rõ bản thân, quản trị tốt năng lượng và biết tập trung vào điều mình muốn. Càng ít để tâm đến suy nghĩ của người khác, bạn càng dễ tìm thấy sự tự do và thành công cho riêng mình.

Mất điện thoại, đến khi tìm được, người đàn ông bủn rủn khi thấy có ảnh bộ xương người lạ bên trong
Tags

đồng nghiệp

công sở

công việc

đọc vị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại