Muốn đỡ đần cha mẹ, nam sinh chạy gần 8.000km trong 3 năm, mang hơn 70 huy chương đến lễ tốt nghiệp

Ba năm không về quê, gần 8.000km chạy bộ và hơn 70 huy chương là thành quả anh mang theo trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp của một trường đại học ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) mới đây đã thu hút sự chú ý khi một nam sinh mang theo chiếc đòn gánh treo hơn 70 huy chương marathon và chạy đường dài lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Hình ảnh đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho hành trình nhiều năm bền bỉ theo đuổi đam mê chạy bộ của chàng sinh viên.

Nhân vật chính là Jin Yanwei, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Giao thông Tây An. Trong lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 23/6, sau khi nhận bằng từ đại diện nhà trường, Jin bước xuống sân khấu, lấy chiếc đòn gánh đã chuẩn bị sẵn với hai đầu treo kín hơn 70 huy chương rồi quay trở lại.

Ngoài số huy chương trên đòn gánh, anh còn đeo thêm nhiều huy chương quanh cổ. Màn xuất hiện của Jin khiến cả khán phòng đồng loạt vỗ tay và reo hò.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Jin không phải sinh viên chuyên ngành thể thao. Toàn bộ số huy chương đều là thành quả anh tích lũy được khi tham gia các giải marathon và chạy đường dài trên khắp Trung Quốc trong những năm qua.

Ngoài số huy chương trên đòn gánh, anh còn đeo thêm nhiều huy chương quanh cổ

Jin bắt đầu làm quen với marathon từ năm 2021. Kể từ đó, anh duy trì cường độ tập luyện đều đặn với quãng đường trung bình khoảng 15 km mỗi ngày, tương đương 350-400 km mỗi tháng. Chỉ riêng trong hai năm gần đây, tổng quãng đường anh hoàn thành đã lên tới 7.835km.

Hầu như cuối tuần nào, Jin cũng di chuyển đến nhiều địa phương để tham dự các giải chạy. Những nỗ lực ấy đã mang về cho anh nhiều thành tích đáng chú ý. Năm 2023, Jin giành chức vô địch marathon đầu tiên tại một giải đấu trong nước, đồng thời đoạt huy chương vàng nội dung chạy 5.000 m tại Đại hội Thể thao Đại học tỉnh Thiểm Tây lần thứ 42.

Chia sẻ với truyền thông, Jin cho biết chạy bộ không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách để anh kiếm thêm thu nhập từ tiền thưởng các giải đấu. Anh cho biết gia đình không khá giả, cha mẹ phải làm việc vất vả để trang trải cuộc sống, vì vậy anh luôn mong muốn tự kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

"Cha mẹ tôi kiếm tiền không hề dễ dàng. Nếu có thể kiếm thêm từ các giải chạy để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt ở đại học, tôi sẽ giúp gia đình bớt áp lực hơn", Jin chia sẻ.

Để theo đuổi mục tiêu đó, suốt ba năm qua, Jin gần như không trở về quê ở huyện Lạc Xuyên để đoàn tụ cùng gia đình. Toàn bộ thời gian rảnh của anh đều dành cho việc tập luyện.

Nam sinh cho biết bản thân không sở hữu năng khiếu bẩm sinh. Trong khi nhiều bạn bè dành thời gian đi chơi hoặc giải trí, anh lại lựa chọn chạy bộ mỗi ngày để từng bước cải thiện thành tích.

"Tôi chỉ là một người bình thường yêu thích chạy bộ. Tôi không có tài năng đặc biệt nên phải dành toàn bộ thời gian rảnh để tập luyện. Khi người khác đi chơi hoặc chơi game, tôi chọn chạy", anh nói.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Jin không phải sinh viên chuyên ngành thể thao

Hành trình ấy cũng không hề dễ dàng. Jin thừa nhận nhiều lần từng muốn từ bỏ vì áp lực tập luyện và thi đấu, nhưng mỗi khi nản chí, anh luôn tự nhủ hãy cố gắng thêm một bước nữa.

"Đã có rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng tôi luôn nói với bản thân hãy bước thêm một bước nữa. Chính suy nghĩ ấy đã giúp tôi cán đích. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân", Jin chia sẻ.

Nam sinh hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những người đang theo đuổi thể thao cũng như các mục tiêu trong cuộc sống. Theo anh, "mọi mồ hôi và nỗ lực sẽ không bao giờ bị lãng phí nếu đủ kiên trì".

Sau khi tốt nghiệp, Jin dự định tham gia Chương trình Hỗ trợ phát triển miền Tây Trung Quốc (Western Plan) với vai trò tình nguyện viên, hỗ trợ các cộng đồng ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

Câu chuyện của Jin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước ý chí của chàng trai 24 tuổi. Một tài khoản bình luận: "Hơn 70 tấm huy chương này còn giá trị hơn bất kỳ luận văn tốt nghiệp nào". Một người khác viết: "Ai từng chạy marathon đều hiểu mỗi tấm huy chương đều được đổi bằng hàng nghìn kilomet tập luyện, mồ hôi và sự bền bỉ. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng tự hào về thành quả của mình trong ngày tốt nghiệp".