Muốn con lớn lên hiếu thảo, tương lai xán lạn, cha mẹ trung niên không thể quên: Có 4 NHỚ và 4 TRÁNH!

Nhiều cha mẹ khi bước sang tuổi 40-50 thường nghĩ rằng chỉ cần nuôi con ăn học tử tế, lo đủ cơm áo gạo tiền thì chắc chắn sau này con sẽ hiếu thảo, thành đạt. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Lòng hiếu kính và một tương lai tươi sáng của con không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từng ngày từ cách cha mẹ trò chuyện, ứng xử và đồng hành cùng con. Có những thói quen nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại, nhưng lại để lại dấu ấn rất sâu trong tâm hồn trẻ.

4 điều cha mẹ phải nhớ

1. Lắng nghe con bằng sự kiên nhẫn

Khi trẻ kể về một chuyện vui nhỏ trong lớp hay than phiền về một bài kiểm tra, điều con cần không phải là phán xét, mà là cảm giác được cha mẹ thật sự quan tâm. Lắng nghe không chỉ giúp cha mẹ hiểu con hơn, mà còn dạy trẻ biết cách chia sẻ, biết tôn trọng người khác trong đối thoại.

2. Tình thương cần được thể hiện rõ ràng

Nhiều cha mẹ quan niệm rằng lo cho con đầy đủ đã là quá đủ, không cần nói lời yêu thương hay dành cử chỉ âu yếm. Nhưng thực tế, trẻ nào cũng khao khát được nghe một câu "Ba mẹ tự hào về con" hay nhận một cái ôm an ủi sau ngày dài mệt mỏi. Chính sự ấm áp ấy mới khiến con ghi nhớ cả đời.

Ảnh minh họa

3. Làm gương luôn mạnh hơn lời dạy suông

Nếu cha mẹ thường xuyên giữ lời hứa, biết tôn trọng ông bà, sống ngay thẳng và nỗ lực trong công việc, thì đó chính là bài học đạo đức sống động nhất cho con. Ngược lại, nếu lời nói và hành động mâu thuẫn, trẻ sẽ bối rối và mất niềm tin.

4. Dạy con biết ơn từ những điều nhỏ nhất

Một lời cảm ơn với bác bảo vệ, một hành động trân trọng đồ ăn, hay việc nhớ chúc ông bà sức khỏe đều giúp trẻ hình thành thói quen tử tế. Khi biết trân trọng từ sớm, con sẽ lớn lên với tinh thần hiếu thuận và một trái tim hướng thiện.

4 điều nhất định tránh

1. Dừng so sánh con với "con nhà người ta"

Những câu nói tưởng như vô tình như "Bạn A giỏi hơn con" hay "Nhìn con B ngoan chưa kìa" chỉ gieo vào lòng trẻ cảm giác mình kém cỏi. So sánh nhiều lần, con không còn muốn cố gắng mà chỉ muốn tránh né.

2. Không áp đặt ước mơ của cha mẹ lên con

Rất nhiều phụ huynh muốn con làm bác sĩ, kỹ sư chỉ vì đó là ước mơ thời trẻ chưa thành. Nhưng ép con theo con đường mình chọn chẳng khác nào cướp đi cơ hội để con khám phá chính bản thân. Một đứa trẻ sống trong ngột ngạt vì ước mơ vay mượn khó có thể hạnh phúc.

3. Tuyệt đối tránh trút giận lên con

Có cha mẹ vì áp lực công việc, vì mâu thuẫn ngoài xã hội mà mang hết về nhà, vô tình biến bữa cơm hay giờ sum họp thành nơi xả bực dọc. Những cơn cáu gắt ấy khiến con dần thu mình, sợ hãi, thậm chí hình thành ám ảnh dài lâu.

Ảnh minh họa

4. Đừng coi con cái như khoản đầu tư phải sinh lời

Sự hy sinh của cha mẹ dành cho con vốn xuất phát từ tình thương. Nhưng nếu lúc nào cũng nhắc "Ba mẹ vất vả thế này, sau này con phải báo đáp", thì tình thương sẽ biến thành gánh nặng. Con không còn muốn gần gũi mà chỉ tìm cách thoát ra.

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình biết lắng nghe, biết thể hiện tình thương và làm gương, chắc chắn sẽ học được cách hiếu kính, biết trân trọng gốc rễ. Ngược lại, nếu con suốt ngày bị so sánh, bị ép buộc, bị dồn nén thì niềm tin với gia đình sẽ mòn dần. Ở tuổi trung niên, cha mẹ càng phải tỉnh táo để chọn cách dạy con đúng đắn, bởi điều bạn gieo hôm nay chính là tương lai mà con gặt hái ngày mai.