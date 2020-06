Muốn con cái sau này nên người, bố mẹ nhất định không được bỏ qua 5 việc quan trọng này

Sẽ thật thiếu xót nếu các bậc cha mẹ bỏ qua 5 thói quen giúp các con phát triển các kỹ năng của chúng dưới đây.



1. Luôn quan tâm tới con

Đây có thể là vấn đề gây đau đầu cho rất nhiều bậc phụ huynh và đôi khi cha mẹ cảm thấy con cái xem lời của mình như gió thoảng qua tai.

Nhưng một nghiên cứu của Anh chỉ ra rằng, những phụ huynh thể hiện sự kỳ vọng lớn với con có nhiều khả năng nuôi dưỡng nên những đứa trẻ thành công sau khi trưởng thành hơn.

Một nghiên cứu tại Anh đối với 15,000 bé gái được tiến hành trong vòng 10 năm, theo sát quá trình trưởng thành của các bé từ 13-14 tuổi cho tới 23-24 tuổi cho thấy, những đứa trẻ có cha mẹ kỳ vọng nhiều hầu hết đều có những đặc điểm sau:

(1) Có nhiều khả năng đỗ đại học hơn.

(2) Ít khả năng mang bầu ở tuổi thanh thiếu niên hơn.

(3) Ít khả năng thất nghiệp kéo dài hơn.

(4) Ít khả năng phải làm những công việc thấp kém với mức lương thấp hơn.

Nhưng điểm mấu chốt là: Không phải đứa trẻ nào cũng thích nghe "tất cả kỳ vọng lớn lao" của cha mẹ, và chúng cũng không đáp ứng lại một cách lịch sự đối những kỳ vọng đó. Nhưng cuối cùng chúng sẽ vẫn nghe theo cha mẹ.

2. Khen ngợi đúng lúc.

Có hai hình thức chính để khen ngợi con cái: Thứ nhất là khen ngợi tài năng vốn có của chúng và thứ hai là khen ngợi sự nỗ lực của chúng.

Chẳng hạn:

Khen ngợi khả năng thiên phú của con: Con làm rất tốt! Con rất thông minh!

Khen ngợi sự nỗ lực của con: Con đã rất vất vả! Nhưng cuối cùng con cũng đã hoàn thành nó rồi!

Nhưng quan trọng hơn cả, phụ huynh nên ca ngợi sự nỗ lực thay vì năng lực của con.

Hầu hết công việc của Carol Dweck, một giáo sư Tâm Lý học đại học Standford, đều xoay quanh việc phân tích sự khác biệt giữa tư duy trưởng thành và tư duy cố định.

Nghiên cứu của Carol Dweck đã phát hiện, khi phụ huynh khen ngợi khả năng thiên bẩm của con, chúng sẽ có 2 loại suy nghĩ: (1) Điều bố/mẹ khen chẳng có liên quan gì tới thành tích của con; (2) Bố/mẹ đang nghĩ con không thể làm được bằng chính sự nỗ lực của con.

Trong khi đó, cha mẹ khen ngợi sự cố gắng của con mang đến nhiều tác dụng tích cực hơn, khuyến khích con rèn luyện khả năng vươn tới thành công.

3. Hoạt động ngoài trời

Khi trời quang mây tạnh, cha mẹ nên dẫn con cái ra ngoài trời, điều đó sẽ khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Các nhà nghiên cứu tại Châu Âu đã theo dõi hoạt động ngoài trời hàng ngày của các bé 6-8 tuổi. Mối tương quan giữa trẻ em và hoạt động ngoài trời sẽ khiến bạn bất ngờ:

"Thời gian trẻ em ngồi một chỗ càng nhiều, thời gian dành cho vận động càng ít, trong hai năm tiếp theo, những lợi ích từ việc đọc sách cũng sẽ càng ít đi. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới năng lực toán học của các con."

4. Định hướng cho con đọc sách đúng cách

Cha mẹ cho con đọc sách từ nhỏ sẽ góp phần vào thành công trong tương lai của trẻ.

Việc đọc sách cũng có ranh giới giữa đúng và sai. Thật sai lầm nếu coi đọc sách chỉ là nghĩa vụ.

Phương pháp hiệu quả để rèn luyện thói quen đọc sách cho con là để con tham gia vào một phần của việc đọc sách.

Ví dụ, bạn yêu cầu các con đọc một phần nội dung, và hỏi chúng suy đoán ra sao về tình tiết phía sau đó. Nếu các con còn quá nhỏ, bạn có thể giúp con lật mở trang sách.

5. Hãy để con được làm việc nhà

Julie Lythcott-Haims, chủ nhiệm khoa tân sinh viên trường đại học Standford từng viết một cuốn sách bán chạy nhất với tựa đề "How to Raise an Adult" (Cách nuôi dạy một người trưởng thành).

Trong cuốn sách, Julie Lythcott-Haims dẫn ra một nghiên cứu nổi tiếng của đại học Harvard, đã có 81 năm tuổi. Bài nghiên cứu đã phát hiện con người muốn thành công, thông thường cần hai điều: Tình yêu và đạo đức nghề nghiệp.

Thông qua các công việc nhà mà con trẻ thường không thích như rửa bát, cắt cỏ, đổ rác, dắt chó đi dạo, dọn dẹp phòng, cũng như những lời nhắc nhở của cha mẹ, con trẻ sẽ nhận thức được những việc mà chúng cần phải làm và hiểu được đó một phần trong cuộc sống của chúng, từ đó giúp các con nuôi dưỡng tình yêu đối với lao động.

Ban đầu có thể các bậc phụ huynh sẽ cảm thấy, thà tự mình làm đơn giản hơn là để cho các con làm. Quan niệm này cần phải được thay đổi.

Điểm mấu chốt của việc làm việc nhà là: Đó là một phần trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ thực hiện nó.

Khi các con trưởng thành, có thể chúng sẽ phải cảm ơn bạn đã dạy cho chúng những điều này.