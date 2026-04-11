Muốn cấm nhưng không rời được: Nhập khẩu LNG Nga vào châu Âu bất ngờ tăng vọt giữa lệnh trừng phạt

Hữu Bách |

Dù đặt mục tiêu chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga, Liên minh châu Âu (EU) lại bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trong quý I/2026.

Liên minh châu Âu (EU) đã mua tới 97% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được sản xuất tại dự án Yamal LNG của Novatek trong quý I năm nay làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ năm 2027.

Dù đã nỗ lực tìm nguồn cung thay thế và giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, EU dường như gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung khác với mức giá cạnh tranh. Điều này khiến lượng LNG nhập khẩu từ dự án Yamal LNG tăng 17%, đạt tổng cộng 5 triệu tấn trong ba tháng đầu năm, theo dữ liệu của Kpler được Financial Times dẫn lại.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, các nước EU đã mua 69 trong tổng số 71 chuyến hàng LNG được vận chuyển từ bán đảo Yamal ở phía tây Siberia. Riêng tháng 3, EU tiếp nhận 25 chuyến hàng, mức cao nhất trong quý, tương đương 1,8 triệu tấn LNG.

Financial Times cho biết tổng chi phí cho lượng LNG từ Yamal trong quý I lên tới 2,88 tỷ USD, trong bối cảnh giá khí đốt tăng mạnh do nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn.

Các nước EU hiện đang bước vào giai đoạn đầu của lệnh cấm khí đốt Nga, dự kiến có hiệu lực từ 25/4, khi các doanh nghiệp châu Âu sẽ không được mua LNG Nga theo các hợp đồng giao ngay.

Theo kế hoạch, lệnh cấm hoàn toàn LNG Nga sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2027, trong khi khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống sẽ bị cấm từ mùa thu năm 2027.

Tuy nhiên, thời điểm áp dụng lệnh cấm được đánh giá là không thuận lợi. Sau mùa đông, các nước châu Âu đã tiêu hao đáng kể lượng khí dự trữ và cần bắt đầu quá trình tái nạp kho dự trữ, ngay cả khi nhu cầu khí đốt đang ở mức thấp theo mùa.

Việc cấm các giao dịch LNG Nga trên thị trường giao ngay có thể khiến nguồn cung khí đốt tại châu Âu tiếp tục bị thắt chặt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar hiện cũng không còn dồi dào như trước.

