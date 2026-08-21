Muốn cài app ngoài CH Play, người dùng Android phải chờ đúng... 24 tiếng

Liệu Android có sắp "biến thành" iOS của iPhone? Sự thật đằng sau rào cản 24 giờ cực gắt của Google.

Thói quen tải file APK trên mạng để cài ứng dụng ngoài cửa hàng Google Play (CH Play), hay còn gọi là sideloading, sắp trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Từ tháng 8/2026, Google bắt đầu triển khai quy trình bảo vệ mới mang tên Advanced Flow. Thay đổi này không có nghĩa là Android sẽ khóa chặt hoàn toàn việc cài ứng dụng ngoài, mà là dựng lên một "rào chắn" gồm nhiều bước xác minh để bảo vệ người dùng phổ thông khỏi các cạm bẫy lừa đảo.

Trước đây, muốn cài một ứng dụng tải từ trang web bên ngoài, người dùng chỉ cần bấm cấp quyền đơn giản. Với quy trình mới, nếu ứng dụng đó đến từ một nhà phát triển chưa được Google xác minh danh tính, thao tác sẽ rắc rối hơn nhiều. Người dùng phải tự vào phần cài đặt hệ thống để bật "Chế độ nhà phát triển" (Developer Mode), bấm xác nhận bản thân không bị người khác dụ dỗ hay ép buộc, sau đó khởi động lại điện thoại.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống sẽ bắt buộc người dùng phải chờ đúng 24 giờ. Sau khi hết khoảng thời gian chờ này, bạn mới có thể dùng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN để mở quyền cài đặt trong vòng 7 ngày hoặc vô thời hạn. Mỗi lần mở file APK sau đó, màn hình vẫn sẽ hiện cảnh báo an toàn.

Cơ chế "bắt chờ 24 giờ" này được thiết kế riêng để chống lại các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Kẻ gian thường giả danh công an, cán bộ thuế hoặc ngân hàng, tạo tâm lý hoảng loạn và ép nạn nhân cài gấp các ứng dụng chứa mã độc để móc tẩu tài khoản. Việc bắt buộc dừng lại 24 giờ giống như một "khoảng lặng hạ nhiệt", giúp nạn nhân lấy lại bình tĩnh, tự kiểm tra lại thông tin hoặc nhờ người thân trợ giúp trước khi quá muộn. Trong khi đó, các kỹ thuật viên hoặc lập trình viên vẫn có thể dùng công cụ kết nối máy tính (ADB) để cài ứng dụng trực tiếp mà không bị dính quy định chờ 24 giờ này.

Google áp dụng chính sách này theo từng giai đoạn chứ không chặn ngay lập tức trên toàn cầu. Từ ngày 30/09/2026, quy định bắt buộc xác minh nhà phát triển mới thử nghiệm tại 4 quốc gia gồm Brazil, Indonesia, Singapore và Thái Lan trên Google Play cùng một số kho ứng dụng lớn của các hãng điện thoại. Phải đến năm 2027, quy định này mới mở rộng ra toàn bộ thiết bị Android trên thế giới. Do đó, người dùng tại Việt Nam khi cài file APK tự tải trên mạng chưa bị tác động trực tiếp trong đợt tháng 9 này.

Tóm lại, Android không hoàn toàn khép kín như iPhone. Người dùng am hiểu công nghệ vẫn có thể cài ứng dụng ngoài nếu muốn, nhưng sự tự do "chạm là cài" ngày trước đã được thay thế bằng một quy trình nhiều lớp nhằm tạo ra màng lọc an toàn hơn cho đại đa số người dùng.