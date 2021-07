‘Mười Tường’ - Đường dây buôn lậu vàng khét tiếng

Bà Mười Tường tại cơ quan công an.

51kg vàng giấu trong bao tải

Vụ bắt quả tang 51kg vàng nguyên chất mà các đối tượng vận chuyển trái phép khiến dư luận của tỉnh An Giang bàng hoàng về hoạt động cũng như tính chất, quy mô vấn nạn vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thời gian qua.

Quay lại vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất qua biên giới. Sáng 30/10/2020, nguồn tin trinh sát khu vực biên giới ghi nhận có một nhóm đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Ngay lập tức kế hoạch đấu tranh, bắt giữ được triển khai. Phương án phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ được thực hiện nhanh chóng. Lực lượng được bố trí bí mật bao vây, đón đầu tại các ngả đường, kênh rạch giáp biên giới chờ lệnh.

Trưa cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy di chuyển theo hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Kiên trì chờ đợi, nhóm này di chuyển đến ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang khi các đối tượng vừa cặp xuồng máy vào bờ, chuẩn bị khuân, vác các bao tải, bọc nilon màu đen lên bờ.

Ngay lập tức các tổ công tác tiến hành áp sát, kiểm tra. Do cánh đồng mùa khô vùng biên giới trống trải, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy hòng trốn thoát.

Lực lượng chức năng cũng bị các đối tượng chống trả quyết liệt, một số lợi dụng cơ hội nhảy xuống xuồng nổ máy tẩu thoát về phía Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (50 tuổi), trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú cùng 2 bao tải và một bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và bọc nilon có chứa nhiều khối kim loại màu vàng trọng lượng khoảng 51 kg.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ là vàng 9999 không lẫn tạp chất. Theo giới kinh doanh vàng cho biết, với trọng lượng 51kg vàng 9999 ước tính trị giá trên 71 tỷ đồng. Nếu số vàng này được vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, các đối tượng buôn lậu sẽ thu lợi bất chính với số tiền từ 1 đến vài tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng: Trần Văn Hải (50 tuổi), Nguyễn Văn Minh (tức Minh Đen) 31 tuổi, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Võ Minh Tâm (34 tuổi) và Phan Văn Bồ (44 tuổi), cùng trú tại TP Châu Đốc, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Sau đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi), trú tại tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang; Võ Văn Trung (41 tuổi), trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi), trú tại tổ 2, khóm Châu Thạnh, Phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang. Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định thêm 3 đối tượng khác có liên quan đến vụ án.

Một phần tang vật bị thu giữ.

Mở rộng điều tra

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập đủ chứng cứ xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), 52 tuổi trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang là kẻ cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu vàng nên ra quyết định khởi tố đối tượng này để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thời điểm này, Mười Tường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Mười Tường và các đối tượng liên quan.

Ngày 6/7/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh. Sau đó, các đối tượng có liên quan gồm: Lê Thị Bạch Vân (55 tuổi); Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi); Phạm Tấn Lộc (32 tuổi); Võ Văn Trung (41 tuổi); Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi); Nguyễn Văn Lê (37 tuổi); Phạm Thanh Sang (39 tuổi) đã ra cơ quan công an đầu thú.

Sau khi bắt Mười Tường và 7 đối tượng liên quan, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét khẩn cấp 16 cơ sở lớn liên quan đến đường dây buôn lậu này.

Dư luận hết sức bất ngờ khi lực lượng chức năng ngoài thu giữ 51kg vàng trong đường dây trước đó còn tiếp tục thu giữ thêm 36kg vàng nguyên chất, trên 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ VNĐ và nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng.

Chia sẻ với Báo Đại Đoàn Kết về tính chất, mức độ của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: “Đây là một vụ án lớn về quy mô tội phạm buôn lậu vàng trên biên giới của An Giang, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động một thời gian dài.

Số lượng vàng vận chuyển qua biên giới của các đối tượng này được xem lớn nhất từ trước tới nay địa bàn tỉnh An Giang. Mặc dù đã bắt được đối tượng cầm đầu là Mười Tường nhưng Cơ quan CSĐT vẫn tiến hành mở rộng truy xét tiếp tục các đối tượng liên quan…

Vụ án quy mô rất lớn, nên chúng tôi đang mở rộng điều tra. Tuy nhiên đây là đòn đánh mạnh vào tội phạm buôn bán, vận chuyển hàng hoá qua biên giới, nhất là vàng bạc…”.