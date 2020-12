Mười sự kiện lịch sử xảy ra trong ngày Giáng sinh

Internet là thứ không thể thiếu trong đời sống loài người hiện đại; Nguồn: wikipedia.org

Thật tuyệt vời khi các nhà công nghệ làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (European Organization for Nuclear Research - CERN) đã miệt mài làm việc và tạo ra “kỳ tích” hiện đại này, mặc dù đối với hầu hết chúng ta bây giờ, internet là điều bình thường, và nhiều người còn đương nhiên được sử dụng Internet miễn phí.



Washington vượt sông Delaware, 1776

Tướng George Washington vượt sông Delaware vào tối Giáng sinh 25/12/1776, vì ông muốn bất ngờ tập kích, bắt lính đánh thuê Hessian (do quân đội Anh tuyển dụng), ngay giữa ngày nghỉ lễ của họ và ông ta đã làm được. Vị tướng này đã chiến thắng kẻ thù, bắt được nhiều tù binh và thu nhiều vũ khí chiến lợi phẩm. Washington và quân lính đã giành được một chiến thắng Giáng sinh xuất sắc, đi vào sử sách của nước Mỹ.

Đình chiến trong Thế chiến I, 1914, 1915

Một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất đã xảy ra vào ngày Giáng sinh của Thế chiến I đẫm máu. Trong mấy ngày Giáng sinh, các cuộc ngừng bắn tạm thời đã diễn ra giữa các lực lượng Anh và Đức dọc theo Mặt trận phía Tây. Binh lính hai bên đều bỏ súng, một số người lính đã mạo hiểm băng qua chiến tuyến của kẻ thù, mang theo và trao đổi những món quà Giáng sinh như thuốc lá, rượu hoặc thực phẩm.

Các nhóm binh sĩ thậm chí còn hát những bài hát mừng Giáng sinh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức với kẻ thù của họ và chơi một vài trận bóng đá. Sau đó cũng có linh mục ở khu vực chiến tranh dẫn dắt hai bên cùng dùng tiếng Anh và tiếng Đức làm lễ chung. Khi trời sáng, trong ngày lễ Giáng sinh, ở khu vực không có người, binh lính hai nước Anh và Đức nhân cơ hội dừng bắn, đưa những đồng đội bất hạnh đi an táng.

Lễ Giáng sinh cũng có nét linh thiêng riêng, làm con người xích lại gần nhau hơn; Nguồn: goalwa.wordpress.com

Theo Wikipedia, trên các mặt trận Đức-Anh và Đức-Pháp, có khoảng 100 ngàn binh lính chống lại chỉ thị của cấp trên một cách tự phát, trong đêm Vọng lễ Giáng sinh và ngày hôm sau, ngừng bắn mang tính tự phát diễn ra, Giáng sinh năm 1915 và lễ Phục sinh năm 1916 ở chiến trường phía Đông cũng đều xuất hiện hiện tượng ngừng bắn tương tự



Vào Giáng sinh năm 1915, những người lính hai phe vượt qua những chiến hào bỏ hoang để đến thăm hỏi nhau, sau đó dùng rượu vang, rượu Cognac, rượu Brandy và thuốc lá để đổi bánh mỳ đen, bánh qui và giăm bông của vùng Westphalia. Sự việc là một dấu son đáng nhớ trong lịch sử đầy rẫy chiến tranh của nhân loại, khiến người ta đặt câu hỏi, liệu cái gì mới thật sự là quan trọng, là lẽ sống mà con người nên theo đuổi.

Liên Xô khai chiến Afghanistan, 1979

Vào ngày 24 và 25/12/1979, Liên Xô bắt đầu triển khai binh sĩ, vũ khí và khí tài đến khu vực đầy biến động Afganistan. Người Nga và các đồng minh được cho là đã chọn thời điểm này trong năm vì phần còn lại của thế giới đang bận đón Giáng sinh - điều đã làm trì hoãn các phản ứng ngoại giao của các cường quốc phương Tây đối với các hoạt động quân sự.

Isaac Newton được sinh ra, 1642

Isaac Newton - nhà khoa học lỗi lạc người Anh, người đầu tiên xác định lực hấp dẫn thực sự là gì - sinh vào ngày Giáng sinh năm 1642 (theo lịch được sử dụng vào thời điểm đó). Ngoài “khám phá” nổi tiếng về lực hấp dẫn, ông còn là nhà toán học và nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực quang học. Những đóng góp của ông cho nhân loại trong các lĩnh vực khoa học và triết học là vô giá. Sự ra đời của người nhà bác học lỗi lạc này có thể được coi là một món quà Giáng sinh cho nhân loại.

Charlie Chaplin qua đời, 1977

Charlie Chaplin - một trong những diễn viên hài nổi tiếng nhất thế giới, mang lại nhiều nụ cười và tiếng cười cho thế giới hơn bất kỳ ai khác - đã qua đời vào Giáng sinh năm 1977 tại nhà riêng ở Thụy Sĩ giữa vòng tay của người thân. Biểu tượng điện ảnh, diễn viên kiêm đạo diễn tiên phong trong lĩnh vực phim câm được yêu mến Charlie đã ra đi ở tuổi 88. Ông được biết đến với những tác phẩm điện ảnh kinh điển như "Kid Auto Races At Venice" (1914), "The Tramp" (1915), "The Great Dictator" (1940) và nhiều tác phẩm khác.

Chaplin là một thiên tài hài kịch, người đạt được đỉnh cao danh vọng, được yêu mến trên toàn thế giới. Paris tuyên bố nghỉ lễ khi bộ phim "The Kid" của Chaplin công chiếu vào năm 1921. Sinh thời, Chaplin đã tham gia 80 bộ phim trong suốt 53 năm sự nghiệp và được nhiều người xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của môn nghệ thuật thứ bảy.

Apollo 8 tới quỹ đạo Mặt Trăng, 1968

Vào đêm Giáng sinh năm 1968, sứ mệnh không gian có người lái của Mỹ - Apollo 8 - đã đến quỹ đạo của Mặt Trăng. Apollo 8 là phi thuyền đầu tiên được lái để thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất và sau đó quay vòng quanh một thiên thể khác.

Tàu vũ trụ Apollo 8 (Mỹ) bay quanh Mặt Trăng; Nguồn: billionplanetsquest.com

Để tôn vinh sự kiện lịch sử, các phi hành gia trên con tàu đã gửi một chương trình phát sóng trực tiếp đêm Giáng sinh đặc biệt, hoàn chỉnh với hình ảnh của Trái Đất và Mặt Trăng, cùng với các bài đọc từ sách Genesis.



Mikhail Gorbachev từ chức Tổng thống Liên Xô, 1991

Liên Xô đã thay đổi vào cuối những năm 1980, với chính sách cởi mở Glasnost, dẫn đến nhiều tự do hơn, và cuối cùng là sự tan rã của siêu cường Liên Xô. Với sự từ chức của Mikhail Gorbachev - Chủ tịch Liên Xô và kiến trúc sư trưởng của Glasnost - xu hướng này trở nên không thể đảo ngược. Gorbachev từ chức vào ngày 25/12/1991, di sản chính trị của ông này đã làm thay đổi mãi mãi cán cân quyền lực thế giới.

Bài hát “Silent Night” lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng, 1818

“Silent Night” là một bài hát mừng ngày lễ truyền thống đã được hát trong mùa Yuletide gần 200 năm nay. Đó là một bài hát đẹp từ ngôn từ đến giai điệu, khắc họa những ý nghĩa sâu sắc. Điều kỳ diệu đã được tạo ra khi “Silent Night” (“Heilige Nacht” trong tiếng Đức) được trình diễn lần đầu tiên tại làng nghỉ mát Oberndorf vùng Flachgau của nước Áo vào đêm Giáng sinh năm 1818, trong một Thánh lễ lúc nửa đêm ở nhà thờ Saint Nicholas. Kể từ thời điểm đặc biệt đó, bài hát mừng mượt mà này đã khắc sâu vào tâm hồn và ký ức như một phép màu của Giáng sinh.

Tổng thống Andrew Johnson ân xá cho tất cả binh lính của Liên minh miền Nam, 1868

Nội chiến Mỹ là một cuộc chiến đẫm máu, cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn binh lính và dân thường Mỹ. Khi hòa bình được vãn hồi, đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc bồi thường chiến tranh, xây dựng lại miền Nam, và những gì nên làm với những người lính miền Nam. Sau vụ ám sát Abraham Lincoln, Tổng thống Andrew Johnson đã quyết định ân xá cho hầu hết các binh sĩ Liên minh miền Nam có đơn xin ân xá. Về cuối nhiệm kỳ, vị Tổng thống còn đi xa hơn nữa - ngày 25/12/1868, ông đã ân xá cho tất cả người tham gia quân đội của Liên minh miền Nam, giúp chữa lành vết thương của cuộc chiến “nồi da xáo thịt”./.