Mừng thọ bố mẹ chồng 70 tuổi, tôi hân hoan chuẩn bị quà nhưng rồi bị chị dâu "lật kèo" khiến trở tay không kịp

Năm nay bố mẹ chồng tôi tròn 70 tuổi. Hai ông bà bằng tuổi nhau nên nhà quyết định làm chung một buổi mừng thọ cho ấm cúng. Chị dâu trưởng nói làm 10 mâm mời họ hàng, láng giềng thân thiết, tôi cũng thấy đó là việc nên làm, tuổi 70 là mốc đáng trân trọng.

Vợ chồng tôi bàn nhau từ sớm, tôi chọn mua cho bố mẹ chồng 2 chiếc chậu ngâm chân massage và một máy đo huyết áp, tổng cộng hết 3 triệu. Ngoài ra, hai vợ chồng còn chuẩn bị phong bì 2 triệu biếu riêng ông bà gọi là chút tấm lòng. Tôi nghĩ như vậy là vừa sức mình, cũng không đến nỗi sơ sài.

Nhưng ngay trước ngày làm mừng thọ, chị dâu trưởng gọi điện cho tôi, giọng rất dứt khoát. Chị bảo tính toán 10 mâm cỗ hết 12 triệu, chị đã đặt luôn bên làm cỗ thuê rồi, ông bà có mỗi 2 đứa con trai là nhà chị và nhà tôi nên mỗi nhà đóng góp 6 triệu để trả người ta. Tôi nghe mà giật mình. Tôi hỏi lại có nhầm không, vì trước đó chưa hề bàn đến chuyện chia tiền.

Tôi lặng người một lúc, nhà tôi là con thứ. Bố mẹ chồng hiện đang ở cùng vợ chồng anh chị. Tiền sinh hoạt, thuốc men, mọi chi tiêu lớn nhỏ đều do anh chị lo chính. Tôi hiểu điều đó nên không bao giờ so đo nhưng tôi cũng nghĩ, những khoản như mừng thọ, ít nhất nên nói chuyện rõ ràng từ đầu.

Ảnh minh họa

Tôi nói thật với chị là vợ chồng tôi đã mua quà 3 triệu và chuẩn bị phong bì 2 triệu rồi. Chị im lặng vài giây rồi bảo quà là quà, tiền cỗ là tiền cỗ. Bố mẹ là của chung, con cái phải có trách nhiệm như nhau. Tôi không biết phản bác thế nào cho phải.

Tối đó, tôi kể lại với chồng. Anh thở dài bảo anh trai đã nói vậy thì khó mà từ chối. Anh cũng sợ mang tiếng là con thứ keo kiệt, không lo cho bố mẹ. Tôi hỏi anh có nghĩ đến chuyện sau buổi mừng thọ, tiền mừng của họ hàng chắc chắn sẽ đưa lại cho anh chị vì ông bà đang ở với anh chị không? Sao chị dâu không lấy tiền đó trả bớt tiền cỗ mà lại bắt vợ chồng tôi đóng góp? Chồng tôi biết điều đó nhưng anh nói làm con thì đừng tính toán quá.

Tôi không muốn tính toán nhưng tôi cũng không muốn mọi chuyện trở thành nghĩa vụ bị áp đặt. Nếu ngay từ đầu nói rõ sẽ chia tiền, tôi có thể cân nhắc lại quà cáp cho phù hợp. Đằng này, mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ lại thêm 6 triệu nữa, tổng cộng thành 11 triệu, với gia đình tôi, đó không phải con số nhỏ.

Tôi không muốn vì chuyện 6 triệu mà sứt mẻ tình cảm anh em. Nhưng tôi cũng không muốn sau này mọi khoản đều được quyết định sẵn rồi thông báo xuống như thế. Mừng thọ 70 tuổi lẽ ra là dịp vui, vậy mà tôi cứ trăn trở mãi giữa chữ hiếu và nỗi lo cơm áo, giữa trách nhiệm và sự công bằng trong gia đình, tôi nên làm thế nào?