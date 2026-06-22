Mừng cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Lê Công Vinh

Mọi động thái từ cựu cầu thủ Lê Công Vinh đều nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Sau nhiều năm rời xa sân cỏ với tư cách cầu thủ, Công Vinh đang từng bước xây dựng một hành trình mới trong lĩnh vực huấn luyện. Mới đây, ông xã Thuỷ Tiên đã chia sẻ cột mốc đáng chú ý trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo đó, Công Vinh cho biết anh vừa hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đào tạo huấn luyện viên mang tên "JFA A Licensed Football Coach".

Lê Công Vinh đang học chương trình đào tạo JFA A Licensed Football Coach tại Nhật Bản

“Kết thúc giai đoạn 1 của chương trình đào tạo JFA A Licensed Football Coach tại Nhật Bản. Cảm ơn VFF - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và JFA - Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã hỗ trợ. Ảnh chụp cùng 4 thầy và các bạn trong khóa học, hẹn gặp lại mọi người ở các giai đoạn học tiếp theo”, Lê Công Vinh đăng bài viết trên trang Facebook cá nhân.

Đây là một trong những chương trình đào tạo chuyên môn dành cho các huấn luyện viên được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Đi kèm dòng chia sẻ là loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Công Vinh tham gia khóa học tại Nhật Bản. Trong ảnh, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với trang phục thể thao giản dị, chụp ảnh cùng các giảng viên và học viên quốc tế trên sân tập.

Trước khi tham gia khóa học này, Lê Công Vinh đã hoàn thành các chương trình đào tạo HLV bằng C và bằng B do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với AFC tổ chức. Điều đó cho thấy cựu tiền đạo xứ Nghệ đang từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn một cách bài bản thay vì nóng vội bước vào công tác huấn luyện.

Lê Công Vinh Tham dự lễ bốc thăm ASEAN Cup 2026 hồi tháng 1

Điều đáng chú ý là AFC và VFF đều có các lớp đào tạo bằng A được tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, Lê Công Vinh quyết định sang Nhật Bản theo học nhằm tiếp cận trực tiếp với môi trường bóng đá phát triển hàng đầu châu Á.

Lê Công Vinh từng được xem là tượng đài của bóng đá Việt Nam. Cựu cầu thủ là chủ nhân của ba Quả bóng vàng Việt Nam, từng giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và là người ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008, góp công mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

Sau khi giải nghệ, Lê Công Vinh từng tham gia công tác quản lý bóng đá, đồng thời xuất hiện trong nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, việc liên tục theo học các khóa đào tạo huấn luyện viên cho thấy anh đang chuẩn bị nghiêm túc cho một chương mới trong sự nghiệp.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh

Năm 2014, Công Vinh kết hôn với ca sĩ Thủy Tiên, từng là một trong những cặp đôi đình đám và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trước những ồn ào hay tranh cãi xoay quanh cuộc sống cá nhân, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên thường lựa chọn cách ứng xử quen thuộc: hạn chế lên tiếng và giữ sự riêng tư cho gia đình nhỏ.

Hiện tại, tổ ấm của cặp đôi nằm trong một khu dân cư cao cấp tại Quận 7 (TP.HCM), nơi họ sinh sống cùng con gái. Những năm gần đây, đặc biệt sau loạt biến cố liên quan đến hoạt động từ thiện, Công Vinh và Thủy Tiên gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu. Nữ ca sĩ cũng hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, không còn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tham gia các hoạt động thiện nguyện, tu tập và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Những hình ảnh đời thường ít ỏi được đăng tải cho thấy một Thủy Tiên kín tiếng, nhẹ nhàng hơn so với giai đoạn sôi nổi của nhiều năm trước.