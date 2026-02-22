Mùng 6 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao nhất lịch sử

Thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ngày 22/2 (mùng 6 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 1.060 chuyến bay với gần 178.000 lượt hành khách.

Đây được xem là ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đồng thời xác lập kỷ lục về sản lượng khai thác của sân bay này.

Trong tổng số chuyến bay, có khoảng 540 chuyến đến với 104.701 hành khách, vượt mốc hơn 101.000 khách đến ghi nhận vào mùng 5 Tết. Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp sau Tết, Cảng Tân Sơn Nhất liên tục thiết lập đỉnh mới về lượng khách thông qua.

Khách ở sân bay Tân Sơn Nhất Tết Bính Ngọ 2026.

Đại diện Cảng cho biết, áp lực lớn tập trung ở nhà ga đến khi người dân từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung quay lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ dài. Ở chiều ngược lại, hoạt động khai thác tại ga đi cũng sôi động khi nhiều đoàn khách quốc tế bắt đầu hành trình du xuân, khám phá Việt Nam đầu năm.

Không chỉ riêng Tân Sơn Nhất, nhiều cảng hàng không trên cả nước cũng ghi nhận sản lượng hành khách và chuyến bay tăng mạnh trong giai đoạn này. Các hãng hàng không đã chủ động tăng chuyến, bổ sung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất nhằm đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động thông suốt.

Tuy nhiên, do mật độ chuyến bay dày đặc trong cùng khung giờ, thời gian cất hạ cánh của một số chuyến có thể phải điều chỉnh theo điều kiện khai thác thực tế để đảm bảo an toàn. Tình trạng chậm chuyến vì vậy khó tránh khỏi. Từ mùng 4 Tết, các chuyến bay nội địa tấp nập hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lưu lượng hành khách đổ về TP.HCM tạo nên cảnh chờ đợi trước đảo hành lý ký gửi.

Bên ngoài nhà ga, taxi công nghệ nối đuôi xếp hàng. Cứ vài phút lại có một nhóm hành khách lên xe rời sân bay. Khu vực này xảy ra ùn ứ cục bộ khi xe cá nhân và taxi cùng lúc đổ về.

Để giảm áp lực và tiết kiệm thời gian trong dịp cao điểm, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách chủ động cập nhật tình trạng chuyến bay, có mặt tại sân bay sớm hơn thường lệ (khoảng 3 giờ trước giờ khởi hành), đặc biệt với các chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn.

Hành khách cũng nên ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tự động trong vòng 24 giờ trước giờ bay để hạn chế ùn ứ tại quầy làm thủ tục.