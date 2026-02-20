Mùng 4 Tết, khi dư vị của những ngày "ăn chơi nhảy múa" vẫn còn vương vấn trên cành đào chưa kịp phai màu, thì trong lòng những người làm kinh doanh, buôn bán đã bắt đầu dấy lên một nỗi lo mơ hồ nhưng hiện hữu: Bao giờ thì nên mở cửa lại? Chọn ngày nào để nhát cuốc, nhát kéo đầu năm được suôn sẻ, để tiền vào như nước, khách đến nườm nượp? Trong cái không khí nửa muốn níu kéo Tết, nửa muốn lao vào guồng quay cơm áo gạo tiền ấy, câu hỏi "Mùng 4 có nên khai trương không?" trở thành nỗi băn khoăn của không ít chị em.

Chúng ta thường nghe dân gian rỉ tai nhau về những con số. Số 4 trong tâm thức của nhiều người, đặc biệt là những ai nặng lòng với quan niệm cũ, thường gợi lên sự e dè vì cách phát âm na ná chữ "Tử". Nhưng cuộc đời vốn dĩ muôn màu và phong thủy cũng không phải là những định kiến cứng nhắc. Nếu nhìn theo một lăng kính khác, bao dung và rộng mở hơn, Mùng 4 lại mang một ý nghĩa chuyển giao vô cùng quan trọng. Đó thường là thời điểm các gia đình làm lễ tạ năm mới, hay còn gọi là lễ hóa vàng, tiễn đưa ông bà tổ tiên về cõi vĩnh hằng sau ba ngày Tết sum vầy ấm cúng. Chính trong khoảnh khắc chuyển giao từ trạng thái "nghỉ ngơi, hưởng thụ" sang "hoạt động, kiến tạo" ấy, năng lượng của đất trời cũng bắt đầu vận hành theo một quỹ đạo mới.

Mùng 4 - Ngày của sự kết nối và khởi động nhẹ nhàng

Thực tế, không có ngày nào là hoàn toàn xấu, cũng chẳng có giờ nào là tuyệt đối tốt nếu tâm thế người chủ chưa sẵn sàng. Mùng 4 Tết thường được xem là ngày của sự kết nối lại. Nếu Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3 là dành trọn cho gia đình nội ngoại, cho những lễ nghi buộc phải chu toàn, thì Mùng 4 là lúc chúng ta bắt đầu hướng mắt ra ngoài xã hội. Việc chọn Mùng 4 để khai trương, với nhiều người, không hẳn là tham công tiếc việc, mà là cách họ đánh thức dòng chảy tài chính đang ngủ yên.

Một góc nhìn mộc mạc và thực tế hơn cho thấy, khai trương vào Mùng 4 có cái lợi của sự "nhanh nhạy". Khi phần lớn thiên hạ còn đang mải mê du xuân, quán xá còn đóng im ỉm, thì việc bạn mở cửa, dù chỉ là mở lấy ngày, cũng đã là một tín hiệu báo với vũ trụ rằng: "Tôi đã sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mới". Sự tiên phong, dù nhỏ bé, đôi khi lại là khởi nguồn của những may mắn bất ngờ. Khách hàng ngày Tết tìm đỏ mắt mới thấy một hàng quán mở cửa, niềm vui của họ khi được phục vụ chính là cái "lộc" đầu tiên mà bạn nhận được - cái lộc của sự ân cần và giải quyết nhu cầu cho người khác.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sự "mộc mạc" trong kinh doanh không đồng nghĩa với sự xuề xòa. Nếu bạn thuộc tuýp người kỹ tính, xem trọng thiên can địa chi, thì việc xem xét tuổi của mình có xung khắc với ngày Mùng 4 của năm nay hay không cũng là điều nên làm để an cái tâm. Tâm có an thì vạn sự mới an. Đừng vì thấy người ta mở mà mình cũng vội vàng mở theo trong khi lòng còn nơm nớp lo sợ phạm húy. Một lễ khai trương ấm cúng, gọn nhẹ, với mâm quả tươi, bình hoa thắm và quan trọng nhất là nụ cười rạng rỡ, thái độ xởi lởi của người chủ, đôi khi còn có giá trị phong thủy gấp trăm lần việc cố ép mình chọn một giờ đẹp nhưng lòng lại đầy bão tố.

Đừng để nỗi sợ con số cản bước chân tài lộc

Hãy nhớ rằng, bản chất của khai trương là "khai thông". Khai thông tư tưởng, khai thông luồng sinh khí. Nếu Mùng 4 năm nay trùng vào ngày trực Thu hay trực Khai, thì đó lại càng là tín hiệu tốt lành để mở kho, xuất hành hay mở tiệm. Còn nếu lỡ như nó rơi vào ngày không mấy thuận lợi trong sách vở, thì bạn hoàn toàn có thể chọn hình thức "mở hàng lấy vía". Nghĩa là chỉ cần mở cửa, bật đèn sáng trưng, thắp một nén nhang thơm, bán tượng trưng một vài món cho người hợp tuổi để lấy cái may, rồi lại đóng cửa du xuân tiếp cũng chẳng sao.

Kinh doanh là chuyện đường dài, không phải chuyện một sớm một chiều. Ngày khai trương quan trọng, nhưng thái độ phục vụ, chất lượng sản phẩm và cái tâm của người làm nghề trong suốt 364 ngày còn lại mới là yếu tố quyết định thành bại. Thế nên, những người phụ nữ đang nắm giữ tay hòm chìa khóa, đừng quá đặt nặng gánh nặng tâm linh lên vai mình vào ngày Mùng 4 này. Nếu thấy lòng phơi phới, sức khỏe dồi dào và đã chuẩn bị tươm tất, thì cứ mạnh dạn vặn chìa khóa, kéo cửa lên đón nắng xuân vào nhà. Lộc là ở tại tâm, phúc là ở tại đức, và tiền tài sẽ đến với những ai biết trân trọng từng khoảnh khắc lao động, dù đó là Mùng 4 hay bất cứ ngày nào trong năm. Hãy cứ khởi đầu bằng sự chân thành, mộc mạc nhất, vì trời xanh chẳng bao giờ phụ người có tâm.

