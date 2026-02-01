Tuổi Tý: Gieo mối quan hệ thay vì bàn chuyện tiền

Mùng 2 Tết, tuổi Tý hợp đi chúc Tết cấp trên, người lớn tuổi hoặc những người từng hỗ trợ mình trong công việc. Thay vì nói thẳng chuyện hợp tác, hãy chia sẻ định hướng năm mới một cách tự nhiên.

Vận tiền của tuổi Tý năm 2026 đến từ sự kết nối đúng người, đúng thời điểm. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng có thể trở thành cơ hội hợp tác vài tháng sau.

Tuổi Sửu: Càng di chuyển, càng dễ mở lộc

Mùng 2 không nên "đóng cửa ở nhà". Tuổi Sửu hợp đi xa một chút, thăm họ hàng bên ngoại hoặc ghé những nơi đông vui đầu năm.

Theo quan niệm phong thủy, Sửu thuộc hành Thổ, khi di chuyển sẽ kích hoạt dòng năng lượng mới. Nhiều cơ hội tài chính năm nay của tuổi Sửu có thể bắt đầu từ một lời giới thiệu tình cờ trong dịp Tết.

Tuổi Dần: Chủ động mở lời

Mùng 2 là ngày tuổi Dần nên chủ động. Nếu có dự án ấp ủ, có thể nhắc nhẹ trong cuộc gặp gỡ đầu năm. Không cần bàn sâu, chỉ cần gieo tín hiệu.

Năm 2026, tuổi Dần có vận "người mở đường", nhưng cơ hội chỉ đến khi họ dám bước trước.

Tuổi Mão: Giữ hòa khí để giữ tiền

Với tuổi Mão, Mùng 2 không hợp bàn chuyện vay mượn hay đầu tư rủi ro. Dù không khí Tết vui vẻ, vẫn nên tránh tranh luận tài chính.

Vận tiền của tuổi Mão năm nay đến từ sự êm ái, bền vững. Giữ hòa khí trong gia đình chính là giữ lộc.

Tuổi Thìn: Nhạy cảm với thông tin thị trường

Mùng 2 hợp với tuổi Thìn trong việc gặp gỡ người làm kinh doanh, bất động sản hoặc tài chính. Không cần quyết định ngay, chỉ cần lắng nghe.

Năm 2026 được dự báo là năm Thìn dễ chạm vào "vận Điền Trạch". Một tin tức nghe được trong buổi chúc Tết có thể trở thành cơ hội đầu tư sau này.

Tuổi Tỵ: Lắng nghe nhiều hơn nói

Tuổi Tỵ không cần nói quá nhiều trong Mùng 2. Họ hợp quan sát, ghi nhớ thông tin và đánh giá xu hướng.

Vận tiền năm nay của tuổi Tỵ gắn với sự nhạy bén và chiến lược dài hạn. Cơ hội thường nằm sau những câu chuyện tưởng như vu vơ.

Tuổi Ngọ: Năng động nhưng đừng quá tay

Mùng 2 là ngày tuổi Ngọ nên chủ động hẹn gặp, tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ hoặc đi thăm đối tác.

Tuy nhiên, cần kiểm soát chi tiêu xã giao. Vận tiền năm 2026 của tuổi Ngọ tốt nhưng dễ hao nếu "chi trước, tính sau".

Tuổi Mùi: Gia đình chính là nguồn lộc

Mùng 2 hợp để tuổi Mùi thăm họ hàng thân thiết, chuẩn bị quà Tết tinh tế và chu đáo.

Năm nay, vận tiền của tuổi Mùi có thể đến từ sự hỗ trợ gia đình: góp vốn, giới thiệu khách hàng hoặc hợp tác thân quen.

Tuổi Thân: Cơ hội xuất hiện trong cuộc vui

Tuổi Thân có thể gặp cơ hội kinh doanh ngay trên bàn trà đầu năm. Những ý tưởng sáng tạo nên được chia sẻ đúng lúc.

Năm 2026 là năm tuổi Thân dễ kiếm tiền từ sự linh hoạt và nắm bắt xu hướng.

Tuổi Dậu: Giữ chặt ví tiền

Tuổi Dậu nên cẩn trọng với việc góp vốn vội vàng hoặc chi tiêu vì sĩ diện. Không khí Tết dễ khiến nhiều người hứa hẹn quá mức.

Vận tiền năm nay của tuổi Dậu đến từ sự tính toán kỹ lưỡng, không phải cảm xúc nhất thời.

Tuổi Tuất: Quý nhân nằm trong người quen cũ

M2 hợp để tuổi Tuất gọi điện hoặc gặp lại bạn cũ, đồng nghiệp cũ. Nhiều mối quan hệ tưởng chừng cũ kỹ có thể mở ra hướng đi mới.

Tuổi Tuất năm 2026 có "ân nhân vận", nhưng quý nhân thường là người quen, không phải người xa lạ.

Tuổi Hợi: Tích phúc sinh tài

M2 tuổi Hợi hợp đi lễ đầu năm hoặc làm việc thiện nhỏ. Không cần phô trương, chỉ cần thành tâm.

Theo quan niệm dân gian, Hợi càng cho đi càng dễ giữ lộc. Tuy nhiên, nên tránh hứa hẹn tài chính khi chưa chắc chắn.

Mùng 2 Tết: Đừng chỉ chúc nhau "phát tài"

Phong thủy tài lộc đầu năm không nằm ở việc nhận bao nhiêu lì xì, mà ở cách ta kích hoạt quan hệ và giữ thái độ đúng mực.

- Mùng 2 là ngày:

- Gặp đúng người

- Nói đúng chuyện

- Giữ đúng chừng mực

Tiền bạc năm 2026 với nhiều người không đến từ một cú may mắn bất ngờ, mà đến từ những mối quan hệ được gieo từ sáng mùng 2 Tết.

Thông tin mang tính chất tham khảo