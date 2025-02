Mùng 10 Tết là ngày nhiều người lựa chọn để cúng thần Tài, cầu mong một năm mới tài lộc dồi dào, gia đình thịnh vượng. Tuy nhiên, việc cúng bái không chỉ đơn giản là thắp hương đốt vàng mã mà còn cần chú ý nhiều chi tiết để tránh những điều kiêng kỵ, giúp “lộc lá” thêm vượng.

Mùng 10 Tết, sau những ngày đầu năm mới tưng bừng náo nhiệt, nhiều người bắt đầu quay trở lại công việc, đã đến lúc nghĩ đến việc cầu mong một năm tài lộc hanh thông, gia nghiệp hưng thịnh. Ngày này, điều quan trọng là cầu may mắn chứ không phải làm qua loa cho có lệ. Việc cúng Thần Tài cũng không chỉ đơn giản là thắp hương và đốt vàng mã, mà còn có rất nhiều chi tiết cần lưu ý. Nếu không cẩn thận, có thể khiến “may mắn” bị giảm sút. Vì là cầu tài lộc, nên vẫn cần phải bỏ chút tâm sức. Vậy rốt cuộc những việc gì tốt nhất không nên làm?

1. Không ngủ nướng

Cúng thần Tài cần chú ý giờ giấc. Nhiều người vì các lý do khác nhau mà bỏ lỡ thời điểm tốt để cúng thần Tài. Thực tế, thời gian cúng Thần Tài tốt nhất là vào buổi sáng, đặc biệt là từ 7-9 giờ hoặc đến 11 giờ, được coi là thời điểm vượng khí nhất trong ngày. Lúc này, tinh thần thoải mái, không gian trong nhà cũng trong lành, việc cúng bái sẽ trang trọng hơn. Tất nhiên, ngủ nướng không hẳn là sẽ ảnh hưởng đến vận may. Nhưng nếu bạn thực sự muốn cầu may mắn, thì việc dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề và thành tâm cúng bái chắc chắn sẽ tốt hơn việc vội vàng, hấp tấp.

2. Không cầu xin quá mức

Cầu tài lộc phải tùy theo sức của mình. Ai cúng thần Tài cũng mong muốn tài lộc dồi dào nhưng mong ước không nên quá xa vời. Có người vừa khấn đã cầu “năm nay kiếm được chục triệu đô” hoặc “để con đổi đời mua được 5-10 biệt thự sang trọng”, điều này có phần thiếu thực tế. Việc cầu tài lộc cũng nên phù hợp với khả năng của bản thân, những mục tiêu hợp lý mới dễ thực hiện hơn.

Cách làm đúng là cầu mong tài lộc tăng trưởng ổn định, làm ăn phát đạt, hoặc mong muốn có cơ hội phát triển tốt hơn trong công việc. Làm như vậy vừa không quá tham lam, lại phù hợp với thực tế. Nếu có mục tiêu rõ ràng, ví dụ như năm nay muốn tiết kiệm một khoản tiền để mua nhà, muốn đổi công việc tốt hơn, thì có thể cầu xin cụ thể. Biết đâu thần Tài sẽ “nghe” thấy tâm nguyện của bạn.

3. Không tiêu tiền hoang phí

Mặc dù trong ngày vía Thần Tài, việc làm mâm cúng là điều quan trọng hoặc mua vàng lấy may nhưng điều tiên quyết là không được hoang phí. Vì vậy, ngày này không nên tiêu xài hoang phí mà nên học cách “giữ của”. Có người sau khi cúng Thần Tài xong, lại quay ra mua sắm thả ga hoặc rủ bạn bè đi ăn uống, tiêu tiền không kiểm soát. Hành động này không những không “tụ tài” mà còn có thể khiến cho cả năm tiêu xài nhiều hơn. Thay vì tiêu tiền hoang phí, hãy coi ngày này là thời điểm tốt để sắp xếp lại tài chính, xem xét lại thu chi của năm cũ và lên kế hoạch tài chính cho năm mới. Như vậy mới thực sự giữ được “của”.

4. Không cãi vã với người khác

Tài lộc cũng cần hòa khí sinh tài. Trong dịp Tết, nhà nhà đều mong muốn hòa thuận vui vẻ. Tuy nhiên, có người lại vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với người thân, bạn bè, thậm chí ngay cả trong ngày cúng Thần Tài cũng xảy ra tranh cãi. Điều này không phải là điềm báo tốt cho tài lộc.

“Hòa khí sinh tài” không phải là câu nói suông, vận may về tài lộc thường cần có mối quan hệ tốt đẹp làm nền tảng. Nếu lúc nào cũng so đo tính toán với người khác, hoặc vì một chút lợi ích nhỏ mà trở mặt thì Thần Tài cũng sẽ không “ưu ái” bạn. Đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh càng phải chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác, tránh “mất bò mới lo làm chuồng”. Trong ngày này, nên nói nhiều lời hay ý đẹp, giữ gìn không khí vui vẻ với người thân và bạn bè, kéo dài niềm vui sang năm mới.

5. Không thờ ơ với Thần Tài

Sau khi cúng bái cần giữ lòng thành kính. Có người cúng Thần Tài chỉ để “làm cho xong chuyện”, sau khi thắp hương khấn vái xong thì không quan tâm nữa, thậm chí còn xử lý đồ cúng một cách tùy tiện. Thực chất, cúng Thần Tài không chỉ là một nghi lễ mà còn là một thái độ. Nếu thực sự mong muốn tài lộc hanh thông, sau khi cúng Thần Tài cũng cần giữ lòng biết ơn.

Ví dụ như hoa quả, bánh kẹo cúng xong có thể chia cho mọi người trong gia đình cùng hưởng, tượng trưng cho tài lộc “luân chuyển”. Nếu đã thắp hương, tốt nhất nên để hương cháy hết tự nhiên, không nên dập tắt giữa chừng để tỏ lòng thành kính. Ngoài ra, ngày thường cũng nên làm nhiều việc thiện, ví dụ như giúp đỡ người khó khăn, sống ngay thẳng, chân thật. Những điều này đều có thể giúp cho tài lộc của bản thân thêm vững vàng. Mùng 10 Tết cúng Thần Tài thực chất là một cách thể hiện sự kỳ vọng vào năm mới. Tài lộc không phải tự nhiên mà có, mà phải dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được. Thông qua việc cúng Thần Tài, chúng ta tự nhắc nhở bản thân trong năm mới phải trân trọng tài lộc hơn, lên kế hoạch hợp lý, đồng thời giữ một tâm thái bình an và biết ơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)