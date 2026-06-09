Mukbang gián sấy khô, hot girl gây "náo loạn" CĐM vì độ can đảm

Không phải ai cũng có dám thử sức như cô nàng này.

Món ăn "khó nuốt" khiến CĐM tranh cãi

Mukbang vốn bắt nguồn từ Hàn Quốc, là hình thức ghi lại quá trình thưởng thức đồ ăn kết hợp trò chuyện, tương tác với khán giả. Trải qua nhiều năm phát triển, nội dung này đã lan rộng ra khắp thế giới và ngày càng biến tấu đa dạng hơn để tạo sức hút.

Tại Việt Nam, mukbang cũng không còn là khái niệm xa lạ. Nhiều hot girl, TikToker và nhà sáng tạo nội dung thường xuyên thực hiện các video ăn uống để thu hút lượt xem. Một số người lựa chọn những món ăn quen thuộc, trong khi số khác lại tìm đến các món độc lạ nhằm tạo điểm nhấn cho kênh cá nhân.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt đôi khi lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Điển hình như trường hợp của cô nàng Hoàng Thị Thanh. Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, cô khiến không ít người bất ngờ khi thực hiện màn mukbang "gián sấy khô" - món ăn mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy e dè.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Vô số bình luận liên tục xuất hiện bên dưới bài đăng, biến video trở thành một trong những nội dung được chú ý nhất trên trang cá nhân của cô nàng. Không ít người cho biết họ phải xem đi xem lại vì tò mò trước phản ứng của hot girl khi thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Ai cũng phải "nhăn mặt"

Theo tìm hiểu, gián sấy khô thực chất không phải món ăn quá xa lạ tại một số khu vực ở Trung Quốc. Đây là sản phẩm được nuôi theo quy trình riêng, chế biến và đóng gói như một loại thực phẩm đặc sản. Thậm chí, mặt hàng này còn được sản xuất với quy mô lớn và xuất khẩu sang nhiều nơi.

Dẫu vậy, việc nhìn thấy nguyên hình những con gián đã qua chế biến vẫn khiến đa số người xem cảm thấy... khó chấp nhận. Trong video, từng miếng gián sấy được đưa lên trước ống kính khiến nhiều cư dân mạng lập tức "nhăn mặt". Không ít bình luận thừa nhận họ không đủ can đảm để thử món ăn này dù chỉ một lần.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là trải nghiệm thú vị, giúp mọi người có thêm góc nhìn về văn hóa ẩm thực đa dạng trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét rằng hình ảnh món ăn khá ám ảnh, dễ gây cảm giác mất ngon đối với những người đang xem video trong lúc ăn uống.

Bất chấp những tranh luận trái chiều, đa số cư dân mạng vẫn phải dành lời khen cho sự can đảm của Hoàng Thị Thanh. Việc dám trực tiếp thưởng thức một món ăn vốn bị nhiều người xem là đáng sợ không phải điều ai cũng làm được. Chính sự tự tin và tinh thần sẵn sàng trải nghiệm cái mới đã giúp cô nàng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.