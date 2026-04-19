"Mũi tên giấu mặt" của Iran: Loại vũ khí giá rẻ khắc chế UAV triệu đô của Mỹ

Thư Nghiêm |

Giá của "sát thủ diệt UAV" chỉ bằng 1/10 so với các loại tên lửa phòng không truyền thống có cùng tầm bắn và hỏa lực

Hiệu quả tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) của tên lửa phòng không 358 do Iran chế tạo, đặc biệt là khi đối đầu với các khí tài đắt tiền do Mỹ sản xuất, đang thu hút sự chú ý bên ngoài phạm vi Trung Đông, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước đã xem xét vai trò của thiết bị chống UAV do Iran thiết kế trong việc bắn hạ nhiều máy bay không người lái như MQ-9 "Reaper" trong cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông

Tên lửa 358, còn được gọi là SA-67, nặng khoảng 50kg . Được trang bị động cơ phản lực siêu nhỏ (micro-turbojet) và bộ tăng cường tên lửa nhiên liệu rắn, nó bay ở tốc độ cận âm khoảng Mach 0,6 trong phạm vi từ 100-150km và sử dụng đầu dò hồng ngoại để dẫn đường mục tiêu.

So với các tên lửa đất đối không truyền thống thường vượt quá tốc độ Mach 3, tốc độ tương đối chậm của tên lửa 358 là một hạn chế đáng kể, bị coi là không đủ khả năng để đối đầu với các máy bay phản lực.

Tuy nhiên, theo chuyên gia bình luận quân sự Trung Quốc Zhang Xuefeng, vũ khí này sở hữu những lợi thế độc nhất.

Ông Zhang chia sẻ với đài truyền hình trung ương CCTV rằng, mẫu 358 "hoàn toàn không gặp vấn đề gì" khi hạ gục các loại UAV dòng MALE (tầm trung - bay lâu) chạy bằng động cơ cánh quạt, có tốc độ bay chậm như Reaper, và lợi ích chính của nó là chi phí cực thấp.

"Nhờ động cơ phản lực đơn giản hóa, giá của nó chỉ bằng khoảng 1/10 so với các tên lửa phòng không truyền thống có cùng thông số về tầm bắn và hỏa lực", ông Zhang nói.

Ông cho biết điều này cho phép sản xuất và triển khai hàng loạt để đối đầu các dòng UAV đắt đỏ của phương Tây với hiệu quả kinh tế rất cao.

Theo các báo cáo từ truyền thông Mỹ, Không quân Mỹ đã mất 24 chiếc MQ-9 trong chiến dịch "Epic Fury" tại Iran từ ngày 28/2 đến khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào ngày 8/4, gây ra tổn thất lên tới 720 triệu USD.

Ngược lại, giá của tên lửa 358 của Iran ước tính chỉ rơi vào khoảng 30.000 đến 90.000 USD mỗi đơn vị.

Ngoài ra, động cơ nhỏ không có bộ đốt sau (non-afterburning) có độ bộc lộ hồng ngoại thấp, khiến nó khó bị phát hiện bởi các cảm biến tầm nhiệt tiên tiến trên các UAV dòng MALE. Ông Zhang mô tả khả năng tàng hình của nó giống như một "mũi tên giấu mặt".

Ông cho biết thêm, khả năng bay từ 30 đến 60 phút cũng cho phép mẫu 358 tuần tiễu gần đường bay của UAV đối phương trong thời gian dài. Nếu lần đánh chặn đầu tiên không trúng, nó có thể vòng lại để thực hiện thêm các nỗ lực khác cho đến khi trúng mục tiêu.

"Nó thực sự là một sát thủ thiện chiến đối với UAV của đối thủ", ông Zhang kết luận.

