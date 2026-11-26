"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản buộc phải bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 căn hộ phải di dời khỏi CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Chiều 26/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản , Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, về tội Lừa dối khách hàng, tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đồng thời, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96/2026 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11/2026 của UBND TP Hà Nội.

Tổng số tiền phải bồi thường là gần 260 tỷ đồng. Trong đó, đối với các căn hộ chung cư, mức bồi thường thấp nhất là 1,2 tỷ đồng, cao nhất hơn 3 tỷ đồng. Đối với nhà liền kề, mức bồi thường dao động 14-17 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo khác nghe tuyên án.

HĐXX buộc các bị hại thuộc diện phải di dời trả lại căn hộ chung cư, nhà liền kề cho Công ty Bemes để thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm. Công ty Bemes phải chịu toàn bộ chi phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư công trình, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nhà thuộc diện phải di dời, phá dỡ.

Đối với các căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện, HĐXX giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật, căn cứ Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11 của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chịu chi phí hoàn thiện công năng và đáp ứng các điều kiện để công trình được tồn tại.

Trong số 530 tỷ đồng bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp vào cơ quan thi hành án trước đó, HĐXX quyết định tạm giữ hơn 260 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, trả lại cho bị cáo hơn 269 tỷ đồng.