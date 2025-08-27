Mức thuế 50% của Mỹ chính thức có hiệu lực hôm nay, cỗ máy “in tiền” trị giá 434 tỷ USD của quốc gia BRICS này sẽ vận hành ra sao?

Các nhà phân tích cảnh báo mức thuế cao hơn có nguy cơ làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của hàng hóa Ấn Độ, một trong những quốc gia sáng lập BRICS, tại thị trường Mỹ so với các đối thủ trong khu vực.

“Độ hấp dẫn của Ấn Độ với tư cách một trung tâm sản xuất mới nổi sẽ bị suy yếu nghiêm trọng”, Shilan Shah, Phó kinh tế trưởng thị trường mới nổi tại Capital Economics, cho biết trong một ghi chú khi mức thuế được công bố. Ông ước tính chi tiêu từ Mỹ đóng góp khoảng 2% GDP Ấn Độ và mức thuế bổ sung 25% là “đủ lớn để có tác động đáng kể”.

Mỹ hiện là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ. Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt khoảng 434 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, trong đó gần 20%, tương đương 86,51 tỷ USD, được xuất sang Mỹ, theo số liệu chính thức mới nhất.

Sự sụt giảm xuất khẩu do thuế quan sẽ khiến nền kinh tế tăng trưởng khoảng 6% trong năm nay và năm sau, thay vì mức 7% như dự báo trước thông báo của ông Trump, Shah cho biết.

Theo ước tính của Goldman Sachs, thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ có thể làm giảm 0,6 điểm phần trăm GDP của nước này.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Ấn Độ sang Mỹ gồm hàng kỹ thuật và điện tử, dược phẩm, đá quý và trang sức, theo dữ liệu của chính phủ.

Hàng kỹ thuật, bao gồm phụ tùng ô tô, thiết bị điện và máy móc công nghiệp, là nhóm xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, đạt gần 117 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3. Khoảng 19,16 tỷ USD, tương đương 16%, trong số này được xuất sang Mỹ.

Xuất khẩu sắt thép và các sản phẩm liên quan chiếm 17,07% tổng hàng kỹ thuật, trong khi kim loại màu và sản phẩm chiếm 10,52%. Xuất khẩu thép đã chịu thuế 50%, khiến triển vọng ngành thêm u ám khi các mặt hàng kỹ thuật khác giờ cũng chịu mức thuế tương tự.

Ngành đá quý và trang sức cùng dệt may cũng chịu tác động lớn từ mức thuế mới. Ngành đá quý và trang sức đóng góp 7% GDP Ấn Độ và sử dụng khoảng 5 triệu lao động, theo một báo cáo hồi tháng 7 của hiệp hội ngành. Khoảng 33% xuất khẩu đá quý và trang sức của Ấn Độ sang Mỹ trong năm tài khóa 2025.

Rajesh Mehta, Chủ tịch Rajesh Exports, cho biết trên CNBC hồi đầu tháng rằng mức thuế cao hơn sẽ là một “gánh nặng bổ sung”, đồng thời kêu gọi chính phủ hỗ trợ ngành.

Ngành dệt may – một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất tại Ấn Độ với khoảng 45 triệu lao động – cũng chịu áp lực khi 34% xuất khẩu của ngành sang Mỹ trong năm tài khóa vừa qua.

“Không nghi ngờ gì, mức thuế mới sẽ thử thách nghiêm trọng sức bền và khả năng phục hồi của các nhà xuất khẩu dệt may và may mặc Ấn Độ, khi chúng tôi không còn lợi thế lớn về thuế so với nhiều quốc gia khác, ngoại trừ Bangladesh”, Liên đoàn công nghiệp dệt may Ấn Độ cho biết trong thông cáo ngày 30/7.

Ngành điện tử Ấn Độ phụ thuộc vào Mỹ cho 38% xuất khẩu năm tài khóa vừa qua, khiến đây trở thành lĩnh vực “dễ tổn thương nhất” nếu các miễn trừ thuế bị rút lại, theo Alexandra Hermann, kinh tế trưởng tại Oxford Economics. Hiện tại, nhiều sản phẩm điện tử được miễn thuế.

Ấn Độ đã vượt Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu smartphone lớn nhất sang Mỹ trong quý II, sau khi Apple đẩy mạnh lắp ráp iPhone tại quốc gia Nam Á này.

Trong một động thái tạm thời có lợi cho các công ty như Apple, ông Trump hồi tháng 4 thông báo miễn thuế cho smartphone, máy tính và các sản phẩm điện tử khác. Xuất khẩu điện tử của Ấn Độ sang Mỹ đã tăng mạnh trong năm nay, riêng tháng 3 đạt 2,76 tỷ USD, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Ngành dược phẩm hiện chưa bị áp thuế, nhưng ông Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế, ban đầu ở mức “nhỏ” rồi tăng dần lên 250% trong vài năm tới. Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ sang Mỹ đạt hơn 10,5 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, chiếm gần 35% tổng xuất khẩu ngành, theo số liệu chính thức.

“Người Mỹ có thể dễ dàng tìm nguồn cung từ nơi khác, nhưng Ấn Độ lại khó đa dạng hóa khỏi thị trường Mỹ trong nhiều ngành”, Michael Wan, Kinh tế trưởng tại MUFG Bank, cho biết.

Ấn Độ cạnh tranh với châu Âu trong dược phẩm; với Việt Nam và Mexico trong điện tử; với Campuchia, Sri Lanka, Bangladesh và Việt Nam trong dệt may; và với Israel trong đá quý, trang sức.

Trong khi đó, một số quốc gia đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Chính quyền ông Trump để giảm thuế: Việt Nam từ 46% xuống 20%, Thái Lan từ 36% xuống 19%, Bangladesh từ 35% xuống 20% và Campuchia từ 36% xuống 19%.

