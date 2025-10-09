Mức phạt với Jack

Ngày 9/10, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính J97 Promotion - công ty quản lý của ca sĩ Jack vì tổ chức sự kiện hôm 16/7 không đúng nội dung được cấp phép.

Mức phạt là 4 triệu đồng. Đại diện công ty J97 Promotion đã nộp phạt, rút kinh nghiệm về sự việc.

Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với Sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí cùng các văn bản pháp luật có liên quan.

Jack và mẹ tại buổi họp báo ngày 16/7.

Buổi họp báo của Jack diễn ra ngày 16/7 và theo thông báo ban đầu là nhằm giới thiệu các dự án âm nhạc. Tuy nhiên, trong suốt hơn hai tiếng, phần lớn thời lượng được dành để hai mẹ con nam ca sĩ chia sẻ về những ồn ào đời tư. Các dự án như series Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được Jack nhắc đến ngắn gọn trong vài phút mở đầu chương trình.

Ngày 24/7, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan vụ việc trên và sẽ tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ nội dung buổi họp báo của Jack

Đến ngày 6/10, công ty quản lý của Jack thông báo đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Phía công ty thừa nhận nội dung sự kiện có một phần chưa đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

“Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở. Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi quyết định trả lời thẳng thắn, minh bạch các câu hỏi. Toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật,” đại diện công ty của Jack cho biết.