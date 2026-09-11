Mức lương hưu của nam nghệ sĩ Việt từng đóng phim 200 tỷ, cả nước biết mặt

Nam nghệ sĩ này thỉnh thoảng vẫn trở lại phim ảnh, ông có cuộc sống bình dị cùng gia đình.

NSND Bùi Bài Bình là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu qua hàng loạt vai diễn có chiều sâu trong Gia đình mình vui bất thình lình, Lối nhỏ vào đời, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân, Gió làng Kình, Ma làng... Dù thường đảm nhận những nhân vật đời thường, gai góc, nam nghệ sĩ vẫn luôn tạo được dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, chân thật.

Trong năm 2026, NSND Bùi Bài Bình tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Trong phim, ông vào vai một thầy mo tàn ác, được ví như "phí phông" trong bản. Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đã rời rạp với doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Bùi Bài Bình từng đóng nhiều phim truyền hình và góp mặt trong phim điện ảnh 200 tỷ đồng

NSND Bùi Bài Bình từng công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Ông nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2016. Khi còn đang thuộc nhân sự của Hãng phim truyện Việt Nam, NSND Bùi Bài Bình ít dự án, do đặc thù của hãng thường sản xuất phim theo đặt hàng của nhà nước, mỗi năm chỉ 1-2 phim.

Ở tuổi 70, sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, NSND Bùi Bài Bình hiện có cuộc sống khá bình lặng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ mức lương hưu ông đang nhận là khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Con số này đã được điều chỉnh tăng so với trước, khi ông chỉ nhận khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tháng.

Thực tế, lương hưu của nghệ sĩ không có một mức cố định mà phụ thuộc vào quá trình đóng bảo hiểm xã hội, chức vụ quản lý, hệ số lương và thời gian công tác tại các đơn vị nghệ thuật công lập. Vì vậy, mức hưởng của mỗi nghệ sĩ có thể khác nhau.

Nghệ sĩ Bùi Bài Bình cho biết hưởng lương hưu tầm 6 triệu mỗi tháng

Không còn bận rộn với lịch trình dày đặc như thời trẻ, cuộc sống hiện tại của NSND Bùi Bài Bình khá nhẹ nhàng. Gia đình nam nghệ sĩ có ba thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà 4 tầng rộng gần 100m² tại phố Giáp Nhị. Đây cũng là không gian gắn bó với gia đình ông qua nhiều năm tháng.

Sinh hoạt hàng ngày của nam nghệ sĩ không quá cầu kỳ. Ông thường dậy sớm, ăn sáng, tự pha cà phê tại nhà rồi cùng vợ con tận hưởng những khoảnh khắc bình dị. Những buổi chiều rảnh rỗi, NSND Bùi Bài Bình có thể gặp gỡ bạn bè, ngồi uống bia hơi vỉa hè. Bên cạnh đó, ông cũng dành thời gian chăm sóc những thú cưng như chó và chim cảnh.

NSND Bùi Bài Bình có cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên ở tuổi xế chiều

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp, NSND Bùi Bài Bình còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên NSƯT Ngọc Thu. Bà từng ghi dấu ấn sâu đậm khi hóa thân thành chị Út Tịch trong bộ phim Mẹ vắng nhà. Có thời điểm, NSƯT Ngọc Thu được biết đến là một trong những người đẹp Hà thành nổi bật và sở hữu sự nghiệp điện ảnh nhiều triển vọng.

Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, NSƯT Ngọc Thu từng có nhiều cơ hội phát triển trong nghề. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, bà lựa chọn lùi về phía sau, trở thành hậu phương để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Suốt nhiều năm, nữ nghệ sĩ đảm nhận việc quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái và vun vén cuộc sống chung.

Với NSND Bùi Bài Bình, bà không chỉ là người vợ tần tảo mà còn là người bạn đời luôn thấu hiểu, chia sẻ với ông trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trải qua nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó đáng ngưỡng mộ. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, bí quyết để cuộc hôn nhân bền lâu nằm ở sự hòa hợp, biết nhường nhịn và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Đặc biệt, trong môi trường nghệ thuật vốn có nhiều cám dỗ, mỗi người càng cần ý thức giữ gìn giới hạn và nhân cách của mình.