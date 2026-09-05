Mức lương hiện tại của Xuân Son

Xuân Son hiện là tiền đạo hàng đầu của CLB Thép Xanh Nam Định và đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son, tên khai sinh Rafaelson Bezerra Fernandes, gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2019 và hiện là một trong những tiền đạo nổi bật tại V.League. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, anh trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia, góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Từ một ngoại binh Brazil đến tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam, giá trị của Xuân Son đã tăng đáng kể trong vài năm qua. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện qua thành tích trên sân cỏ, mà còn qua mức đãi ngộ, các khoản lót tay và những lời đề nghị chuyển nhượng dành cho anh.

Hiện Xuân Son đang khoác áo Thép Xanh Nam Định theo bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031, thuộc nhóm những hợp đồng dài nhất từng được ký với một cầu thủ tại V.League.

Theo tìm hiểu, các ngoại binh V.League có mức đãi ngộ dao động vào khoảng 50.000 USD "lót tay"/năm (kèm lương 5.000 USD/tháng) đến 250.000 USD "lót tay"/năm (kèm lương 25.000 USD/tháng). Nguyễn Xuân Son nằm trong nhóm ngoại binh hàng đầu V.League, lại khoác áo đội bóng có tiềm lực tài chính là Thép xanh Nam Định, chính vì thế, khi đến với sân Thiên Trường, mức lương của Xuân Son rơi vào khoảng 25.000 USD/tháng (600 triệu đồng/tháng).

Như vậy, tiền đạo sinh năm 1997 có thể nhận khoảng hơn 7 tỷ đồng tiền lương mỗi năm, tương đương khoảng 42 tỷ đồng trong 6 năm, thậm chí là cao hơn.

Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Tuy nhiên, tiền lương chỉ là một phần trong tổng thu nhập của Xuân Son. Khoản đáng chú ý hơn nằm ở khoản tiền lót tay.

Trong những hợp đồng trước, Xuân Son được cho là nhận không dưới 250.000 USD/năm (6 tỷ đồng/năm). Nếu lấy mức này làm cơ sở tham chiếu cho hợp đồng kéo dài 6 năm, tổng tiền lót tay có thể vào khoảng 36 tỷ đồng.

Với khoản lót tay khủng, Xuân Son vượt qua Hoàng Đức, người từng nhận khoảng 30 tỷ đồng tiền lót tay cho 3 năm hợp đồng, để trở thành cầu thủ được hưởng lót tay nhiều nhất lịch sử Việt Nam trong một lần ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, đây đều là những con số ước tính dựa trên mức đãi ngộ trước đó, bởi Nam Định chưa công bố giá trị cụ thể của hợp đồng mới.

Từng có CLB sẵn sàng trả phí chuyển nhượng hơn 75 tỷ đồng

Giá trị của Xuân Son trên thị trường chuyển nhượng thậm chí từng được đặt ở mức cao hơn đáng kể.

Theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam được định giá 550.000 euro, tương đương 16,5 tỷ đồng. Trước thời điểm chấn thương, Xuân Son được định giá lên tới 700.000 euro (hơn 21 tỷ đồng).

Sau mùa giải 2023/2024, khi vẫn thi đấu với tên Rafaelson và vừa giúp Nam Định vô địch V.League với 31 bàn thắng, một CLB tại Saudi Arabia được cho là đã đưa ra đề nghị hơn 3 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng, để chiêu mộ tiền đạo này.

Nam Định khi đó quyết định từ chối. Đội bóng thành Nam muốn giữ chân chân sút chủ lực, đồng thời tạo điều kiện để anh hoàn tất quá trình nhập quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau ASEAN Cup 2024, khi Xuân Son nổi lên như một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ một số CLB nước ngoài, trong đó có các đội bóng tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Nam Định vẫn lựa chọn giữ chân tiền đạo này. Sau đó, hai bên ký hợp đồng mới có thời hạn 6 năm, kéo dài tới năm 2031.

Tiền thưởng và quà tặng

Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Tiền lương và lót tay chưa phải toàn bộ nguồn thu nhập của Xuân Son. Sau những thành công cùng đội tuyển Việt Nam, tiền đạo này còn nhận nhiều khoản thưởng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Riêng sau ASEAN Cup 2026, Xuân Son được trao 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship. Tập đoàn Xuân Thiện cũng trao thưởng cho anh 500 triệu đồng.

Những khoản thưởng này, cùng các nguồn thu nhập khác từ hoạt động thương mại và quảng cáo, khiến tổng thu nhập thực tế của Xuân Son cao hơn đáng kể so với con số chỉ tính từ tiền lương.