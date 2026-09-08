Mức lương hiện tại của HLV Kim Sang-sik

Sau hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng các đội tuyển giành 4 chức vô địch khu vực.

HLV Kim Sang-sik bắt đầu dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 5/2024. Sau hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng các đội tuyển giành 4 chức vô địch khu vực.

Hợp đồng ban đầu giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn đến tháng 3/2026, kèm điều khoản gia hạn dựa trên kết quả đạt được.

Sau những thành tích tích cực, hợp đồng của HLV Kim Sang-sik được kéo dài đến năm 2027. Bản hợp đồng ký tháng 5/2024 có điều khoản gia hạn tự động, trong khi VFF xác nhận nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục công việc tại các đội tuyển đến năm 2027.

Mức lương hơn 500 triệu đồng mỗi tháng

Mức lương của HLV Kim Sang-sik không được VFF công bố chính thức. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin trong nước dẫn con số khoảng 20.000-22.000 USD/tháng. Với mức 22.000 USD mỗi tháng, con số này tương đương khoảng 572 triệu đồng/tháng, tương đương gần 6,9 tỷ đồng/năm.

Ở mức 20.000 USD/tháng, thu nhập tương đương khoảng 520 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 6,2 tỷ đồng/năm.

Khi ký hợp đồng với VFF vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik được giao nhiệm vụ dẫn dắt đồng thời đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Điều khoản trong hợp đồng cho phép hai bên tiếp tục hợp tác nếu đạt những mục tiêu chuyên môn nhất định. Sau khi Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 và tiếp tục đạt thành tích tốt ở các giải đấu sau đó, hợp đồng được kích hoạt điều khoản gia hạn.

Đến cuối năm 2025, VFF xác nhận hợp đồng của HLV Kim Sang-sik kéo dài đến năm 2027.

Các khoản thưởng riêng﻿

Ngoài lương, HLV Kim Sang-sik từng nhận thưởng riêng

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, Ngân hàng SHB đã trao 500 triệu đồng tiền thưởng riêng cho HLV Kim Sang-sik. Ban huấn luyện đội tuyển cũng nhận 500 triệu đồng. Tổng số tiền SHB dành để thưởng cho đội tuyển và các thành viên liên quan sau giải đấu lên tới hàng tỷ đồng.

Đây là một trong những khoản thưởng cá nhân hiếm hoi của HLV Kim Sang-sik được công khai cụ thể.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng khoảng 37,6 tỷ đồng tiền thưởng và hỗ trợ từ AFF, VFF, doanh nghiệp và các cá nhân. Trong đó, AFF trao 500.000 USD tiền thưởng vô địch và 120.000 USD hỗ trợ tham dự, tổ chức giải; VFF cùng các nguồn trong nước cũng trao nhiều khoản thưởng khác. Tuy nhiên, chưa có số liệu chính thức công bố phần tiền thưởng cá nhân mà HLV Kim Sang-sik được nhận.

Được tặng xe Yamaha NMAX Tech Max

Bên cạnh tiền mặt, HLV Kim Sang-sik còn nhận một phần thưởng hiện vật đáng chú ý.

Sau khi U23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026, Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 23 xe Yamaha PG-1 ABS cho các cầu thủ và một xe Yamaha NMAX phiên bản Tech Max cho HLV Kim Sang-sik. Yamaha cho biết đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và đóng góp của đội tuyển.

Theo mức giá được công bố trên thị trường, Yamaha NMAX 155 bản Tech Max có giá niêm yết khoảng 79 triệu đồng.

Như vậy, ngoài khoản thưởng tiền mặt 500 triệu đồng từng được công khai sau ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik còn có ít nhất một phần thưởng hiện vật có giá trị hàng chục triệu đồng được xác nhận.

Mức lương không thuộc nhóm cao nhất nhưng thành tích nổi bật

Nếu chỉ xét thu nhập, Kim Sang-sik không phải HLV ngoại có mức lương cao nhất từng làm việc tại Việt Nam hay trong khu vực Đông Nam Á.

Khi sang Việt Nam, mức lương khoảng 20.000-22.000 USD/tháng của ông thấp hơn đáng kể so với mức đãi ngộ từng được công bố của một số người tiền nhiệm. Chẳng hạn, HLV Park Hang-seo từng nhận khoảng 50.000 USD/tháng trong những năm cuối dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Từ khi nhậm chức năm 2024, ông đã cùng bóng đá Việt Nam giành 4 chức vô địch cấp khu vực, gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 2025 và ASEAN Cup 2026. Đây là thành tích được VFF xác nhận.

Đáng chú ý, với chức vô địch ASEAN Cup 2026, Kim Sang-sik trở thành HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu số một Đông Nam Á.