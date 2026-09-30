Mức lương của Nguyễn Tài Lộc

Nguyễn Tài Lộc từng sở hữu những hợp đồng có mức đãi ngộ đáng chú ý tại V.League.

Nguyễn Tài Lộc (tên khai sinh là Geovane Magno, SN 1994) là một trong những cái tên được chú ý tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ sinh năm 1994 có hành trình khá đặc biệt: từ một ngoại binh Brazil, anh thi đấu nhiều năm tại V.League trước khi nhập quốc tịch Việt Nam và trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia.

Trước khi có tên Nguyễn Tài Lộc, Geovane từng khoác áo Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong quãng thời gian thi đấu tại Việt Nam, anh từng có những hợp đồng với mức đãi ngộ thuộc nhóm cao tại V.League.

Tài Lộc sang Việt Nam thi đấu từ năm 2019 trong màu áo Sài Gòn FC. Mùa giải 2020, anh ghi 8 bàn tại V.League, góp phần giúp Sài Gòn FC cán đích ở vị trí thứ 3. Sau mùa giải này, anh không gia hạn với Sài Gòn và chuyển sang Hà Nội FC theo dạng tự do.

Nguyễn Tài Lộc (tên khai sinh là Geovane Magno, SN 1994) nhận nhiều chú ý tại FIFA ASEAN 2026 (Ảnh: FBNV)

Thương vụ này từng gây chú ý bởi mức đãi ngộ mà Hà Nội FC dành cho cầu thủ người Brazil. Theo thông tin trên báo Thể thao & Văn hóa, Hà Nội FC ký hợp đồng 2 năm với Nguyễn Tài Lộc cùng mức lương 20.000 USD/tháng (khoảng hơn 519 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Thời điểm đó, khoản thu nhập tương đương hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng đưa Tài Lộc trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất V.League.

Mức lót tay của thương vụ này được một số nguồn tin đưa lên dao động 100.000 - 200.000 USD (khoảng 2,5 - 5,1 tỷ đồng), chưa bao gồm lương, thưởng và các khoản đãi ngộ khác. Giống như các phi vụ trước đó, con số này cũng chưa được phía CLB hay Tài Lộc xác nhận công khai.

Sau một mùa giải tại Hà Nội FC, cầu thủ gốc Brazil tiếp tục chuyển CLB. Cuối năm 2021, anh đạt thỏa thuận gia nhập Viettel.

Theo Thể thao & Văn hóa, mức lương dự kiến của anh tại Viettel vào khoảng 10.000 USD/tháng (khoảng 259 triệu đồng), đi kèm khoản 120.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền lót tay. Hợp đồng được dự kiến có thời hạn một năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm nếu cầu thủ thi đấu tốt.

Tại Viettel, Tài Lộc khoác áo số 10 ở mùa giải 2022/23. Sau đó, anh chuyển sang Công an Hà Nội rồi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi cập bến Ninh Bình. Ngày 1/8/2025,Tài Lộc gia nhập Ninh Bình sau khi rời Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dữ liệu của Transfermarkt ghi nhận thương vụ này theo dạng chuyển nhượng tự do (free transfer), tức không có phí chuyển nhượng được ghi nhận giữa hai CLB.

Song, cầu thủ này từng được Transfermarkt từng định giá ở mức khoảng 300.000-350.000 euro (khoảng 8,5 - 10 tỷ đồng) trong giai đoạn 2025-2026. Còn mức lương hiện tại của Nguyễn Tài Lộc tại Ninh Bình chưa được CLB hoặc cầu thủ công khai.

Tài Lộc đã có nhiều năm sống tại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Có thể nói, bước ngoặt lớn trong hành trình của Geovane đến vào năm 2026, khi anh chính thức nhập quốc tịch Việt Nam và có tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam lần đầu vào tháng 6/2026, cùng các tân binh nhập tịch khác. Anh sau đó có tên trong danh sách tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026.

Từ một ngoại binh Brazil đến Việt Nam thi đấu, Geovane đã trải qua nhiều CLB tại V.League trước khi trở thành công dân Việt Nam ở tuổi 32. Tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tài Lộc tiếp tục hành trình mới nhiều dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia.