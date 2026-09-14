Mức lương của Nguyễn Filip

Trong màu áo CLB Công an Hà Nội, Nguyễn Filip nhận về nhiều sự chú ý suốt 3 năm qua.

Kể từ khi về Việt Nam thi đấu vào năm 2023, Nguyễn Filip vẫn luôn được đánh giá là một trong những thủ môn đắt giá tại V.League. Việc CLB Công an Hà Nội tiếp tục giữ chân thủ thành Việt kiều bằng bản hợp đồng mới vào tháng 7/2026 vừa qua càng khiến những con số xoay quanh mức đãi ngộ của anh được quan tâm.

Nguyễn Filip (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Filip sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Czech. Anh trưởng thành từ bóng đá CH Czech, từng khoác áo Sparta Prague B, Vlašim, Slovan Liberec và Slovacko.

Mùa giải 2018 - 2019, Filip Nguyễn được bầu chọn là Thủ môn hay nhất giải VĐQG CH Czech. Anh từng được triệu tập lên đội tuyển CH Czech nhưng không ra sân trong một trận đấu chính thức.

Theo thống kê của Salary Sports được truyền thông trong nước dẫn lại vào năm 2023, thời còn khoác áo Slovacko, anh nhận khoảng 2.300 euro/tuần, tương đương 119.000 euro/năm, tức hơn 3,73 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Khi CLB Công an Hà Nội theo đuổi Nguyễn Filip vào năm 2023, vấn đề tài chính được xem là một trong những yếu tố quan trọng của thương vụ. Trong cuộc phỏng vấn với iSport, chính Nguyễn Filip thừa nhận đề nghị từ Việt Nam hấp dẫn hơn đáng kể so với những gì anh có thể nhận tại CH Czech.

Thời điểm đó, iSport tiết lộ CLB Công an Hà Nội từng đưa ra đề nghị trị giá 400.000 euro, tương đương 12 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, trong đó bao gồm cả khoản hoa hồng cho người đại diện của Nguyễn Filip. Đề nghị này ban đầu chưa đủ để Slovacko đồng ý nhả thủ môn người CH Czech gốc Việt.

Khi Nguyễn Filip chính thức ký hợp đồng 3 năm với CLB Công an Hà Nội vào tháng 6/2023, CLB không công bố mức lương hay tiền lót tay của thủ môn này. Dù vậy, nhiều nguồn tin trong nước thời điểm đó cho rằng Filip Nguyễn thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất V.League.

Nguyễn Filip vừa kí hợp đồng 3 năm với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029 (Ảnh: FBNV)

Giá trị chuyển nhượng của Nguyễn Filip trên Transfermarkt cũng là những con số gây chú ý. Thời điểm 2023, thủ môn này được định giá 700.000 euro (21 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Dữ liệu cập nhật ngày 26/6/2026 định giá thủ môn này được định giá ở mức 350.000 euro (khoảng 10,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

(Tổng hợp)