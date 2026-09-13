Mức lương của mỹ nhân đầu tiên trên thế giới chụp ảnh bằng iPhone 18 Pro

Mức lương mà nữ ca sĩ nhận được từ các thương vụ toàn cầu khiến người hâm mộ tự hào, còn công chúng thì kinh ngạc.

Rosé đang trở thành một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu giá trị thương mại đáng chú ý nhất của làng giải trí toàn cầu. Sau khi gây chú ý với hình ảnh sử dụng iPhone 18 Pro ngay thời điểm mẫu điện thoại mới nhất của Apple ra mắt, nữ ca sĩ hợp tác cùng ông lớn công nghệ trong chiến dịch Shot on iPhone. Đặc biệt, MV New Trick của Rosé được quay hoàn toàn bằng iPhone 18 Pro, với sự chỉ đạo của đạo diễn Dave Meyers.

Rosé là người đầu tiên trên thế giới chụp ảnh với iPhone 18 Pro

MV New Trick mà Rosé hợp tác với Apple sẽ lên sóng ngày 17/9

Đằng sau những hợp đồng trị giá hàng triệu USD là một nền tảng được xây dựng qua gần một thập kỷ. Rosé không chỉ là thành viên của BLACKPINK - một trong những nhóm nhạc nữ Kpop thành công nhất lịch sử - mà còn sở hữu một sự nghiệp solo đủ mạnh để tự mình trở thành một thương hiệu toàn cầu.

Rosé ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Sau một thập kỷ hoạt động, nhóm đã vượt khỏi phạm vi Kpop để trở thành một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu. Năm 2022, Born Pink trở thành album đầu tiên của một nhóm nhạc nữ Kpop đứng đầu Billboard 200 và cũng là album đầu tiên của một nghệ sĩ nữ K-pop đứng đầu Official Albums Chart của Anh. Đến năm 2026, BLACKPINK tiếp tục được Guinness World Records ghi nhận là nhóm nhạc nữ có lượng stream cao nhất trên Spotify, với hơn 16,9 tỷ lượt stream tính đến tháng 4/2026. Nhóm cũng trở thành ban nhạc đầu tiên đạt 100 triệu người đăng ký YouTube. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên giá trị thương hiệu của Rosé.

BLACKPINK là nền tảng danh tiếng của Rosé

Trưởng thành từ nhóm, nhưng mỗi thành viên không phụ thuộc hoàn toàn vào sức nóng của BLACKPINK. Nhóm nữ toàn cầu cũng là trường hợp đặc biệt của Kpop khi cả bốn thành viên đều xây dựng được hình ảnh cá nhân riêng. Vogue Business từng nhận định sức hút của nhóm đến từ chính khả năng biến mỗi thành viên thành một biểu tượng độc lập trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng.

Năm 2021, Rosé phát hành album đơn R, mở ra chặng đường solo với On The Ground và Gone. On The Ground giúp cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên một bảng xếp hạng Billboard Global vừa với tư cách nghệ sĩ solo vừa với tư cách thành viên nhóm, theo Guinness World Records.

Năm 2024, Rosé ngưng hợp đồng độc quyền với YG

Năm 2024, Rosé ngưng hợp đồng độc quyền với YG. Nữ ca sĩ gia nhập The Black Label của Teddy, đồng thời ký hợp tác toàn cầu cùng Atlantic Records để tự mình hoạt động âm nhạc độc lập. Năm 2025, đóa hồng nước Úc ra mắt rosie, album phòng thu đầu tay. Sản phẩm không chỉ đánh dấu việc cô bước ra khỏi cái bóng của BLACKPINK mà còn cho thấy khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường Pop quốc tế.

Ca khúc APT. kết hợp cùng Bruno Mars trở thành cú nổ toàn cầu. Bài hát đạt vị trí thứ 8 trên Billboard Hot 100 và đứng đầu Billboard Global 200 trong 12 tuần liên tiếp, đồng thời giúp Rosé trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng US Top 40 radio. APT. nhanh chóng cán mốc 1 tỷ - 2 tỷ views YouTube, liên tục phá vỡ kỷ lục thế giới.

Cú nổ toàn cầu của Rosé

Với ca khúc này, Rosé mang về tượng vàng BRIT Awards đầu tiên cho Kpop, được đề cử Grammy 2026 ở các hạng mục quan trọng. Ca khúc trở thành một bản hit Pop đại chúng, đưa Rosé đứng cạnh một trong những ngôi sao Pop lớn nhất thế giới là Bruno Mars. Điều này giúp hình ảnh của nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng sang nhóm khán giả quốc tế vốn không nhất thiết theo dõi Kpop. Spotify hiện mô tả Rosé là một “global icon”, đồng thời ghi nhận cô sở hữu hàng chục triệu người nghe hàng tháng trên nền tảng.

Đóa hồng nước Úc mang về tượng vàng BRIT Awards đầu tiên trong lịch sử Kpop

Sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, mỗi hợp đồng quảng cáo của Rosé đều có giá trị khủng. Mới đây, truyền thông châu Á chấn động trước thông tin Rosé từ chối những bản hợp đồng bạc tỷ chỉ vì không phù hợp hình ảnh cá nhân. Qua đó, hé lộ phần nào mức lương mà nữ ca sĩ nhận được từ các thương vụ toàn cầu. Rosé còn gây choáng ở sự khắt khe trong việc chọn đối tác. Sự "kén chọn" của nữ idol thể hiện mạnh hơn bao giờ hết từ khi rời YG. Rosé lựa chọn kỹ càng các sự kiện mà bản thân góp mặt, cũng như các chiến dịch phải thực sự phù hợp. Đó cũng là lý do nữ ca sĩ ít hoạt động hơn 3 chị em cùng nhóm, nhưng quy mô và tầm vóc thì luôn khiến fan tự hào.

Theo truyền thông Hàn Quốc, một thương hiệu trà nổi tiếng của Trung Quốc từng đưa ra lời đề nghị khoảng 10 tỷ won (gần 190 tỷ đồng), để Rosé trở thành gương mặt quảng cáo nhưng nữ ca sĩ từ chối

Theo truyền thông Hàn Quốc, một thương hiệu trà nổi tiếng của Trung Quốc từng đưa ra lời đề nghị khoảng 10 tỷ won (gần 190 tỷ đồng), để Rosé trở thành gương mặt quảng cáo. Con số 10 tỷ won đặc biệt đáng chú ý khi đặt cạnh mức độ phủ sóng của Rosé ở thị trường quốc tế. Đây không còn là giá trị của một ngôi sao Kpop chỉ hoạt động trong thị trường châu Á, mà là mức định giá dành cho một nghệ sĩ có khả năng đưa hình ảnh thương hiệu tới công chúng toàn cầu.

Rosé còn tự mình quản lý các vấn đề về bản quyền nhạc, hình ảnh thông qua hệ thống công ty, label đã ký kết và sự trợ giúp từ gia đình có nền tảng luật

Ở một nguồn thu khác, Forbes Korea từng ước tính kênh YouTube của Rosé mang về khoảng 11,06 tỷ won (khoảng 212 tỷ đồng) mỗi năm. Con số này đưa cô lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng celebrity YouTuber năm 2025. Đây chỉ là con số tính trung bình, bởi với những cú nổ lớn như MV APT. mang về hơn 2.6 tỷ view sau 2 năm phát hành, thì con số thực nhận cho từng thời điểm còn lớn hơn nhiều con số ước tính. Rosé còn tự mình quản lý các vấn đề về bản quyền nhạc, hình ảnh thông qua hệ thống công ty, label đã ký kết và sự trợ giúp từ gia đình có nền tảng luật. Nữ ca sĩ tối ưu lợi nhuận và đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 29.

Nữ ca sĩ tối ưu lợi nhuận và đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 29

Và ở thời điểm Apple đưa Rosé cùng iPhone 18 Pro lên sân khấu của chiến dịch Shot on iPhone, giá trị ấy tiếp tục được thể hiện theo một cách khác: một ngôi sao âm nhạc toàn cầu trở thành phương tiện để giới thiệu chính công nghệ mới nhất của một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới.

Nhiều người tò mò về con số Apple đề nghị để được đóa hồng nước Úc gật đầu. Nếu không có thông báo chính thức từ nhãn hàng hay nghệ sĩ, con số này chỉ có thể ước tính dựa trên nền tảng sự nghiệp, danh tiếng và những thông tin lan truyền trong ngành. Thực tế, giá trị mà cả Rosé và Apple nhận được ở thương vụ này khó mà quy thành con số cụ thể. Apple không chỉ tìm một người nổi tiếng để cầm điện thoại trong quảng cáo. Với chiến dịch Shot on iPhone, sản phẩm phải đồng thời truyền tải được khả năng quay chụp của thiết bị và tạo ra một câu chuyện đủ sức lan tỏa.

Nhiều người tò mò về con số Apple đề nghị để được đóa hồng nước Úc gật đầu

Rosé không đơn thuần xuất hiện trong một quảng cáo mà trở thành nhân vật trung tâm của một sản phẩm âm nhạc được dùng để trình diễn khả năng của thiết bị mới. Đó là kiểu hợp tác mà giá trị của nghệ sĩ nằm ở cả tên tuổi, hình ảnh, âm nhạc, cộng đồng người hâm mộ và khả năng tạo ra sự chú ý trên mạng xã hội.