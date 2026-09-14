Mức lương 50 nghìn đồng của ca sĩ Việt là phó chủ nhiệm CLB thành phố

Con đường đến với thành công của mỹ nam này thực sự không dễ dàng.

Bước ra từ cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao năm 2008, Ngô Kiến Huy nhanh chóng tạo dựng vị trí trong làng nhạc Việt bằng loạt ca khúc như Mưa Sao Băng, Giả Vờ Yêu, Là Người Em Đã Yêu, Định Mệnh Ta Gặp Nhau, Nghi Ngờ... Những bản pop ballad có giai điệu dễ nghe, dễ thuộc từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng nhạc số, sân khấu ca nhạc và phòng karaoke trong một thời gian dài. Chất giọng ấm, ngoại hình sáng sân khấu cùng hình tượng thư sinh giúp nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở thời kỳ đỉnh cao.

Ngô Kiến Huy nổi tiếng từ năm 2008, từ đó đến nay vẫn duy trì danh tiếng

Trong số đó, Giả Vờ Yêu là ca khúc nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi "chàng Bắp". Thành công của bản hit này từng khiến một bộ phận khán giả mặc định Ngô Kiến Huy nổi tiếng nhờ một ca khúc. Tuy nhiên, thực tế nam ca sĩ sở hữu cả một loạt sản phẩm từng tạo dấu ấn trong giai đoạn Vpop những năm 2000. Những năm gần đây, thay vì liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, Ngô Kiến Huy dành nhiều thời gian hơn cho công việc MC, gameshow và diễn xuất. Điều này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối khi một giọng ca sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích dần vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Ngô Kiến Huy hâm nóng tên tuổi với fan nhạc qua Anh Trai Say Hi mùa 2, là anh cả của mùa giải

Năm 2025, Ngô Kiến Huy tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 và là anh cả của mùa giải. Sự xuất hiện tại Anh Trai Say Hi trở thành cú hích giúp Ngô Kiến Huy trở lại mạnh mẽ với vai trò ca sĩ. Xuyên suốt chương trình, nam nghệ sĩ liên tục làm mới hình ảnh, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và sân khấu khác nhau.

Dù dừng chân ở Top 18, Ngô Kiến Huy vẫn để lại nhiều dấu ấn trong chương trình. Một số tiết mục của anh sau đó thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, đồng thời kéo theo sự quan tâm trở lại dành cho những bản hit cũ. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, từ hình ảnh một ca sĩ trẻ, Ngô Kiến Huy dần xây dựng vị trí của một nghệ sĩ đa năng.

Ngoài âm nhạc, Ngô Kiến Huy là một ngôi sao đa năng, chinh phục từ diễn viên, MC cho đến các gameshow giải trí

Ngoài âm nhạc, Ngô Kiến Huy là một ngôi sao đa năng, chinh phục từ diễn viên, MC cho đến các gameshow giải trí. Anh nổi tiếng với vai trò diễn viên khi tham gia nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày 2... Trên truyền hình, Ngô Kiến Huy trở thành gương mặt quốc dân qua nhiều chương trình phát sóng cả nước. Đặc biệt, hình ảnh lăn xả, hài hước tại Running Man Việt Nam, 2 Ngày 1 Đêm,... giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ và duy trì sức hút ngay cả trong giai đoạn không phát hành âm nhạc thường xuyên. Trong các sao nam 8x, Ngô Kiến Huy là cái tên duy trì độ nhận diện hàng đầu nhờ hoạt động đa lĩnh vực.

Ngô Kiến Huy chia sẻ về quá khứ trên sóng 2 Ngày 1 Đêm (2023)

Ít ai biết trước khi có được vị trí hiện tại, Ngô Kiến Huy từng trải qua quãng thời gian khá chật vật. Lớn lên tại TP.HCM trong điều kiện không mấy dư dả, anh từng chia sẻ tuổi thơ gắn với những ngày đi mò cua, bắt ốc và có thời gian đi hát lót trước khi tìm được cơ hội tỏa sáng. Năm 2023, trên sóng 2 Ngày 1 Đêm, Ngô Kiến Huy có dịp nhớ lại những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Khi ê-kíp ghi hình tại An Giang, nam ca sĩ cho biết khung cảnh nơi đây khiến anh nhớ về thời điểm trước khi nổi tiếng, khi bản thân chỉ là một ca sĩ hát lót hội chợ.

Trước khi nổi tiếng, Ngô Kiến Huy từng phải hát lót ở hội chợ với mức lương chỉ 50 nghìn đồng 1 show

Ngô Kiến Huy từng kể: "Khi tôi về Tịnh Biên biểu diễn, tôi hát ở trên nhưng khán giả ở dưới không ai biết gì. Đó là cú sốc đầu đời của người nghệ sĩ vì không ai vỗ tay. Người ta ra diễn khán giả cổ vũ rần rần, còn tôi bước ra thì mọi người im ru".

Nam ca sĩ hài hước chia sẻ thời điểm đó, tiền lương đi diễn hội chợ của anh chỉ khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, để tiết mục có sự đầu tư và gây ấn tượng, Ngô Kiến Huy từng bỏ ra 250.000 đồng cho trang phục và vũ đoàn. "Lúc đó tôi đi hát lót cho anh Lâm Hùng, Lâm Vũ… Tôi ngồi dưới khán đài đợi sẵn, ngôi sao chưa đến thì mình lên", anh kể.

Khoản tiền 50.000 đồng của những ngày đầu đi hát chính là điểm khởi đầu để có ngôi sao Ngô Kiến Huy như hôm nay. Từ một ca sĩ trẻ phải đi hát lót, chờ dưới khán đài để có cơ hội bước lên sân khấu, anh dần tạo được dấu ấn riêng và mở rộng sự nghiệp sang nhiều lĩnh vực.

Ngô Kiến Huy ngày càng trẻ trung, điển trai

Sau gần hai thập kỷ, Ngô Kiến Huy vẫn năng nổ hoạt động ở nhiều vai trò, đồng thời đầu tư kinh doanh, từ đó có khối tài sản đáng nể

Sau gần hai thập kỷ, Ngô Kiến Huy vẫn năng nổ hoạt động ở nhiều vai trò, đồng thời đầu tư kinh doanh, từ đó có khối tài sản đáng nể. Năm 2024, nam nghệ sĩ chuyển về sống trong căn penthouse rộng khoảng 270 m², được nhiều nguồn tin ước tính có giá gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh cũng góp vốn trong một số lĩnh vực kinh doanh.

Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ

Hiện tại, Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ. Ở tuổi 38, nam nghệ sĩ tiếp tục duy trì sức hút sau gần 20 năm bước chân vào showbiz.