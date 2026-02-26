Điều này được chứng minh bằng các báo cáo từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) và phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.

Theo hãng thông tấn TASS , Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã ký và gửi một lời kêu gọi công khai tới các nghị sĩ Anh và Pháp, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra khách quan về "kế hoạch chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kyiv".

Các quan chức Chính phủ Nga cũng đưa ra những lời đe dọa về việc khởi động một cuộc xung đột hạt nhân và những tuyên bố về tầm quan trọng của việc ngăn chặn điều này.

Trước đó, ngày 24/2, nhân kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện Nga - Ukraine, lực lượng SVR đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến "kế hoạch của Pháp và Anh nhằm chuyển giao bom hạt nhân cho Ukraine".

Cơ quan tình báo Nga cũng tuyên bố rằng ngoài vũ khí hạt nhân, hai quốc gia châu Âu có thể giúp chế tạo "bom bẩn" và phát triển phương tiện vận chuyển của nó.

Nga cáo buộc phương Tây có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Sau báo cáo của SVR, vốn không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc London và Paris chuẩn bị chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kyiv, nhiều cơ quan và đại diện chính phủ bắt đầu đưa ra các tuyên bố chính thức.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng "những kế hoạch cực kỳ nguy hiểm như vậy của London và Paris cho thấy họ đã đánh mất khả năng cảm nhận thực tế".

Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), thông qua các kênh ngoại giao, đã gửi lời kêu gọi tới nghị viện của Anh và Pháp, cũng như Nghị viện châu Âu, Liên Hợp Quốc, IAEA và Hội nghị rà soát các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, khi bình luận về báo cáo của SVR, tuyên bố rằng trong trường hợp phương Tây chuyển giao vũ khí hạt nhân hoặc phóng xạ cho Kyiv, Nga sẽ tấn công Ukraine và các nước cung cấp bằng bất kỳ loại vũ khí nào.

Điều đáng chú ý là người Nga đã liên tục tuyên bố Ukraine sở hữu " vũ khí hạt nhân " ngay từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.

Những thông điệp này được các đại diện của chính quyền Nga và các phương tiện truyền thông tuyên truyền lặp đi lặp lại định kỳ, bất chấp thực tế là Kyiv đã tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân từ năm 1994 và Moskva là một trong những bên cam kết đảm bảo an ninh và tôn trọng chủ quyền của họ.

Theo Militarnyi



