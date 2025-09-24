Mục đích thật sự khiến hot girl Diệp Phương Linh đi ăn với rapper N?

Mới đây, showbiz Việt có "biến căng" mới liên quan đến việc một rapper nổi tiếng (tạm gọi là rapper N) bị réo tên trong vụ một chàng trai "phốt" bạn gái là Hot girl Diệp Phương Linh đi ăn, có mối quan hệ "mập mờ" với rapper này. Theo đó, nội dung bài phốt cho biết rapper N nhiều lần gạ gẫm, nhắn tin có nội dung nhạy cảm với cô gái kia. Sau đó, Hot girl Diệp Phương Linh đã lên tiếng xin lỗi, cho biết cô và bạn trai T. từng có mối quan hệ gần 3 năm nhưng sau nhiều lần bị lừa dối, cô đã mất niềm tin. Đáng nói, trong bài xin lỗi thì Diệp Phương Linh cho biết T. chính là người chứng kiến và đồng ý để cô đi ăn cùng N.

Trong lần lên tiếng này, Diệp Phương Linh cũng đã lên tiếng làm rõ mục đích bữa gặp gỡ, ăn uống gây "sóng gió" với N. Cụ thể, cô này chia sẻ: "Để trả lời về những liên quan về N, L muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến N vì mình đã gây hiểu lầm về tình trạng mối quan hệ cá nhân. Thực tế, buổi gặp gỡ ngày hôm đó chỉ để tạo mối quan hệ về công việc. Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã gây phiền hà và gây hoang mang những người liên quan về phía N, những người mến mộ và khán giả của N".

Phương Linh làm rõ mục đích đi ăn cùng rapper N

Cô cho biết mục đích bữa ăn chỉ liên quan đến tạo mối quan hệ công việc

Diệp Phương Linh từng được biết đến là gương mặt có lượng người theo dõi khá lớn trên mạng xã hội, gần 130 nghìn lượt. Diệp Phương Linh thường xuyên gây chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và phong cách cá tính, gợi cảm.

Phương Linh khá kín tiếng trong chuyện đời tư, cô nàng không chia sẻ nhiều về thông tin cá nhân, cảm xúc,... hầu như chỉ tag nhãn hàng hoặc chia sẻ bằng các icone. Phần lớn các bài đăng của cô đều chỉ gắn thẻ nhãn hàng hoặc sử dụng icon, hạn chế tối đa việc thể hiện cảm xúc cá nhân.

Phương Linh có gần 150 nghìn người theo dõi trên MXH, cô chuộng phong cách gợi cảm

Liên quan đến ồn ào với rapper N, Diệp Phương Linh giải thích: "Xin chào mọi người, mình là Linh. Mình xin lỗi mọi người vì chuyện cá nhân của mình đã gây ảnh hưởng theo hướng tiêu cực trên mạng xã hội. Mình xin phép chia sẻ câu chuyện như sau: Mình và T có mối quan hệ chính thức gần 3 năm. Sau khi đã phát hiện T lừa dối 2 lần, mình đã mất niềm tin cùng với những rạn nứt từ trước nhưng không có dũng cảm để kết thúc mối quan hệ với T.

Dưới sự chứng kiến và ủng hộ của T, mình đã đồng ý đi ăn cùng N. Tuy nhiên sau buổi đi ăn, T trở nên tiêu cực và bắt đầu có những lời vu khống và bịa đặt tiêu cực về mình và N. Sau buổi đi ăn xong, mình nhận ra tại sao mình phải chịu đựng 1 người như T, nên mình quyết định dừng lại với T. Nhưng T không chấp nhận, và để đạt mục đích quay lại, T đã nhiều lần nhắn tin níu kéo, qua nhà mình làm phiền, đe dọa sẽ tung hình ảnh nhạy cảm của mình, thậm chí còn ép mình phải đi khách sạn để giải quyết vấn đề, nếu không sẽ phốt và công kích mình. Mình và gia đình 2 bên đã cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nhưng T vẫn không cam tâm và muốn làm lớn chuyện để bôi nhọ và hủy hoại danh dự mình. Mình một lần nữa xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả mọi người".

Vụ việc lần này cũng là lời nhắc nhở về việc khán giả nên tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh suy diễn quá mức khi chưa có xác nhận từ người trong cuộc.

Về phía rapper N, anh vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn hẹn hò.