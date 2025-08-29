Mục đích Armenia rút khỏi EAEU?

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

“Armenia sẽ rút khỏi EAEU với mong muốn gia nhập EU”, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương vào ngày 29/8/2025.

"Chúng tôi hiểu rằng, việc đồng thời gia nhập EU và EAEU là không thể. Khi đến thời điểm lựa chọn cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp", ông Pashinyan nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 4/4/2025, Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan đã ký một đạo luật được quốc hội thông qua về ý định xin gia nhập EU của nước này.

Thủ tướng Pashinyan chỉ rõ rằng, bước đi này cần được xác nhận thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, thời điểm vẫn chưa được xác định.

Mặc dù EU chưa chính thức đề nghị Armenia gia nhập EU, nhưng vào tháng 6/2025, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas, đã tuyên bố Brussels sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác với Yerevan "trên mọi lĩnh vực".

Bà ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Armenia trong việc thực hiện các cải cách dân chủ bất chấp các mối đe dọa hỗn hợp và các nỗ lực can thiệp từ bên ngoài.

Trong bối cảnh những tuyên bố này, Armenia và EU đã bắt đầu đàm phán về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Quyết định của Yerevan về khả năng rời khỏi EAEU có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ với Nga và các thành viên khác của liên minh, xét đến tầm quan trọng về kinh tế và chính trị của tổ chức này đối với khu vực.