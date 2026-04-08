Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ

1. Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 14 năm tù

Tội Nhận hối lộ

2. Hoàng Văn Thắng (Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 4 năm tù

3.Trần Tố Nghị (Cựu quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 6 năm tù

4.Nguyễn Hải Thanh (Cựu Phó cục trưởng quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ - đang bị truy nã) 5 năm tù

5. Trần Văn Lăng (Cựu Giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 13 năm tù

6.Lê Văn Hiến (Cựu Giám đốc Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 5 năm 6 tháng tù

Hai bị cáo Hoàng Văn Thắng và Trần Tố Nghị.

Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

7.Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 36 tháng nhưng cho hưởng án treo

8.Nguyễn Văn Thuật (cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 30 tháng tù

9.Phạm Đông Phương (Cựu Phó giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 5 năm tù

10.Hoàng Xuân Thịnh (Cựu Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 7 năm tù

11.Nguyễn Vinh Hoàng (Cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 36 tháng tù

12.Dương Chí Thành (Cựu cán bộ Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 30 tháng tù

13.Mai Quang Vượng (Cựu Giám đốc Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) 40 tháng tù

14. Trần Văn Nhì (Cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 30 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Văn Dân.

15.Nguyễn Khắc Điệp (Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5) 4 năm tù

16.Vũ Văn Hòa (Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5) 30 tháng tù

17.Lê Vũ Hùng (Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Thủy Lợi 4) 30 tháng tù

18.Lê Quang Thế (Cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy Lợi 4) 36 tháng nhưng cho hưởng án treo

19.Võ Duy Minh (Giám đốc chi nhánh miền Trung, Tổng Công ty Thủy Lợi) 24 tháng tù

20.Vũ Đình Thịnh (Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân) 4 năm tù

Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

21.Bùi Cao Nguyên (Nhân viên tài chính Công ty Hoàng Dân) 36 tháng tù

22.Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) 30 tháng nhưng cho hưởng án treo

23.Nguyễn Văn Giáp (Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) 36 tháng nhưng cho hưởng án treo.