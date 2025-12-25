Mua xe máy online: ‘Chỉ dành cho người rành xe có nhiều kinh nghiệm’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 214 phát sóng ngày 25/12 trên HTV9.





Trong số này, 2 biên tập viên Việt Anh và Lê Hoàng sẽ cùng thảo luận về chủ đề: Nên mua xe máy ở trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) hay không? Nếu có ai sẽ là người nên mua?

Việt Anh: Hoàng đánh giá sao về xu hướng mua hàng online tại thời điểm này?

Lê Hoàng: Với cá nhân tôi, việc mọi người dần chuyển sang mua hàng trên các sàn TMĐT và nền tảng số là điều tất yếu và dễ hiểu, bởi sự tiện lợi mà nó mang lại. Thực tế, hiện nay cũng đã có nhiều đơn vị bắt đầu đưa việc mua bán, thậm chí bán xe máy, lên các sàn thương mại điện tử.

Việt Anh: Đúng vậy, ngay cả với đồ điện tử hay quần áo, chúng ta cũng đã quen với các gian hàng chính hãng trên sàn TMĐT. Vì thế, xe máy – dù là sản phẩm có giá trị cao – khi xuất hiện trên sàn cũng là một bước đi mới nhưng dễ hiểu.

Vậy theo anh, lợi điểm của việc mua xe máy trên sàn TMĐT là gì?

Lê Hoàng: Lợi điểm đầu tiên, theo tôi, là người dùng có thể tiếp cận rất nhiều nhà phân phối trên sàn TMĐT chỉ với một thao tác tìm kiếm. Tại đây, họ dễ dàng so sánh không chỉ về giá bán mà còn về phiên bản, mẫu xe một cách trực quan và nhanh gọn, thay vì phải đi nhiều cửa hàng như trước.

Bên cạnh đó, khi mua online, người dùng còn có cơ hội áp dụng các mã giảm giá, thậm chí là ưu đãi độc quyền trên sàn – những điều mà khi mua trực tiếp tại cửa hàng truyền thống có thể không có.

Việc mua xe máy online đang ngày càng phổ biến. Ảnh chụp màn hình

Việt Anh: Thực tế, khi mua trên sàn TMĐT, nhiều chi phí như mặt bằng, lưu kho hay vận hành cửa hàng đã được cắt giảm, nên giá bán có thể tốt hơn.

Bên cạnh đó, mua online còn giúp tôi theo dõi rõ quy trình giao hàng, từ thời điểm bắt đầu vận chuyển cho đến khi nhận xe, điều này tạo cảm giác chủ động và minh bạch hơn cho người mua.

Tuy nhiên, đã có lợi điểm thì chắc chắn cũng có những mặt hạn chế. Với tôi, việc mua xe theo hình thức này vẫn tồn tại những điểm chưa thực sự trọn vẹn. Theo Hoàng, đâu là những hạn chế lớn nhất khi mua xe trên sàn TMĐT hiện nay?

Lê Hoàng: Hạn chế lớn nhất là người tiêu dùng không thể sờ chạm hay trải nghiệm trực tiếp trước khi mua. Khác với việc ra cửa hàng để ngồi thử, cảm nhận thực tế chiếc xe, mua trên sàn TMĐT hiện nay chưa cho phép điều đó.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm đi kèm các chính sách bảo hành hoặc ưu đãi, nhưng không phải lúc nào người mua cũng nắm rõ đầy đủ khi đặt hàng online. Điều này có thể dẫn đến những phát sinh hoặc rắc rối sau khi nhận xe.

Hạn chế lớn nhất của việc mua xe máy online là người tiêu dùng không được trải nghiệm thực tế.

Việt Anh: Ví dụ như vấn đề bảo hành, đặc biệt với xe máy điện, không phải cửa hàng nào trên sàn cũng liên kết trực tiếp với hệ thống đại lý hay xưởng sửa chữa bên ngoài, nên người mua có thể gặp khó khi cần hỗ trợ sau bán.

Theo tôi, xe máy cũng là một mặt hàng khá đặc thù. Với những sản phẩm giá trị thấp như đồ gia dụng, nếu không hài lòng chúng ta có thể dễ dàng đổi sang món khác. Nhưng với xe máy thì rõ ràng không đơn giản như vậy.

Ví dụ với điện thoại, nếu tôi mua một chiếc iPhone mới, do đã quen với các đời trước nên gần như không cần trải nghiệm quá nhiều. Trong khi đó, xe máy mang lại cảm giác lái và trải nghiệm rất khác nhau. Chưa kể, trên sàn có nhiều cửa hàng cùng phân phối, nhưng không phải lúc nào người mua cũng biết đâu là đơn vị thực sự uy tín và có nhiều khách hàng đã mua trước đó.

Lê Hoàng: Theo tôi, những người lựa chọn mua trên các sàn thương mại điện tử thường có một số đặc điểm rõ ràng. Trước hết, họ đã hiểu khá rõ về sản phẩm, có thể đã từng trải nghiệm hoặc sử dụng thực tế, nên khi mua chỉ đơn thuần là đặt hàng mà không cần thử lại.

Tiếp theo, nhóm khách hàng này rất quan tâm đến giá. Họ tìm kiếm mức giá tốt nhất, tận dụng các mã giảm giá hoặc ưu đãi độc quyền chỉ có trên sàn TMĐT.

Ngoài ra, đó thường là những người sống tại các thành phố lớn, nơi có nhiều đại lý xung quanh. Nhờ vậy, việc giao hàng nhanh hơn và các dịch vụ đi kèm cũng thuận tiện hơn.

Việt Anh: Ví dụ, nhà tôi ở gần một đại lý của hãng xe đó, đây rõ ràng là một lợi thế lớn. Nếu mua online, tôi vẫn có thể hưởng mức giá tốt hơn, trong khi không phải tốn thời gian và chi phí đi lại, hay phải chạy qua nhiều cửa hàng để tự so sánh giá.

Chỉ với vài thao tác trên sàn TMĐT, tôi đã có thể biết cửa hàng nào đang bán với mức giá tốt nhất.

Những lợi điểm và hạn chế đã khá rõ, vậy theo Hoàng, đâu sẽ là nhóm người phù hợp nhất để lựa chọn hình thức mua hàng online như thế này?

Người sống tại các thành phố sẽ thuận lợi hơn trong việc mua xe online vì có nhiều cơ sở bảo dưỡng giúp thời gian giao hàng rút ngắn.

Lê Hoàng: Như tôi đã đề cập, những người chọn mua online thường là những người đã có trải nghiệm với sản phẩm trước đó, nên không còn nhu cầu thử thực tế. Điều họ quan tâm chủ yếu là mức giá tốt và cạnh tranh nhất để tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, những người đã quen với việc mua sắm online, thường xuyên mua đồ gia dụng hay các sản phẩm sử dụng hằng ngày, cũng sẽ không ngại mua những mặt hàng có giá trị lớn hơn trên sàn TMĐT.

Trên đây là quan điểm của tôi về nhóm người phù hợp với hình thức mua online. Vậy theo anh, đâu là những đối tượng không phù hợp hoặc không nên mua các sản phẩm giá trị cao qua sàn thương mại điện tử?

Việt Anh: Với tôi, những người chưa nên mua online trước hết là những người mua lần đầu. Ví dụ như người lớn tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ, họ rất dễ mua nhầm hàng không chính hãng hoặc hiểu sai thông tin sản phẩm.

Thứ hai là những người chưa nắm rõ các chính sách về giá, hậu mãi hay cách áp dụng voucher, ưu đãi. Với nhóm này, việc mua online có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt khi họ cần các chính sách bảo hành, hậu mãi rõ ràng và chắc chắn hơn.

Ngoài ra, những người chưa quen với các chi phí phát sinh như phí vận chuyển cũng dễ gặp cảm giác “giá một kiểu, thanh toán một kiểu”. Điều này là khá phổ biến nếu người mua không tìm hiểu kỹ trước khi đặt hàng.

Vậy với Hoàng, từ kinh nghiệm mua sắm online của mình, anh có những lưu ý nào muốn chia sẻ thêm không?

Lê Hoàng: Kinh nghiệm đầu tiên, những người chưa từng mua online nên ưu tiên các cửa hàng hoặc gian hàng chính hãng, uy tín. Mức giá có thể cao hơn một chút so với những nơi không chính hãng, nhưng đổi lại là sự an tâm.

Người chưa từng mua online nên ưu tiên các cửa hàng hoặc gian hàng chính hãng, uy tín.

Với người chưa có kinh nghiệm, việc chấp nhận trả thêm một khoản nhỏ để đảm bảo tâm lý và xây dựng niềm tin khi mua sắm trên sàn TMĐT là điều cần thiết, trước khi dần quen với hình thức mua hàng này.

Việt Anh: Khi mua hàng online, theo tôi mọi người nên đọc kỹ phần bình luận và phản hồi của người mua phía dưới mỗi gian hàng. Những cửa hàng bán được nhiều thường có lượng đánh giá lớn, kèm hình ảnh thực tế, giúp người mua dễ tự đánh giá mức độ uy tín. Trên sàn TMĐT, việc để lại đánh giá còn có thể mang lại ưu đãi cho những lần mua sau, nên các phản hồi này khá đáng tin cậy.

Ngoài ra, khi mua hàng, người dùng còn nhận được nhiều lợi ích khác như tích điểm, nhận xu hay voucher giảm giá. Những ưu đãi này không chỉ áp dụng cho một cửa hàng mà có thể dùng cho nhiều gian hàng khác trên cùng sàn, mang lại giá trị lâu dài chứ không chỉ ở thời điểm mua.

Một lưu ý quan trọng nữa là luôn đọc kỹ chính sách bảo hành và kiểm tra địa điểm bảo hành gần nhất. Ví dụ, nếu mua hàng ở Hà Nội nhưng khi bảo hành lại phải gửi vào TP.HCM thì sẽ rất bất tiện. Trong trường hợp đó, đôi khi việc ra trực tiếp cửa hàng tại địa phương, dù mất thời gian hơn, lại giúp tôi yên tâm hơn vì bảo hành thuận tiện.

Vậy theo Hoàng, còn điểm nào người mua cần lưu ý thêm khi mua sắm trên các sàn TMĐT không?

Lê Hoàng: Với tôi, đây đơn giản là những kinh nghiệm rút ra từ thực tế. Đôi khi cũng có thể nói vui là phải mất tiền vài lần, mua những món chưa thật sự đúng ý thì mình mới rút ra được bài học.

Từ đó, tôi hiểu rằng có những trường hợp nên chọn sản phẩm giá cao hơn một chút hoặc mua ở cửa hàng khác uy tín hơn. Việc trải nghiệm và va chạm thực tế là cần thiết để dần hình thành kinh nghiệm mua sắm phù hợp.

Việt Anh: Thực ra, những gì tôi và Hoàng vừa chia sẻ chủ yếu áp dụng cho các món đồ có chức năng tương đương, nhưng không nhất thiết phải mua đúng hãng.

Thực tế, việc mua xe máy online khó gặp phải hàng giả, hàng nhái. Ảnh chụp màn hình.

Còn với xe máy điện thì khác. Bản thân chiếc xe mà mình muốn mua gần như rất hiếm khi gặp hàng giả, nên mức độ rủi ro ở khía cạnh đó là thấp hơn nhiều.

Lê Hoàng: Đúng vậy, vì giá trị của sản phẩm rất cao nên chúng ta không thể mua thử vài lần rồi mới tìm được món ưng ý. Với những quyết định như thế này, việc chọn lựa ngay từ đầu là rất quan trọng.

Việt Anh: Với một chiếc xe máy điện, theo tôi khả năng mua nhầm là thấp hơn. Xe có giá trị cao nên người mua cũng cân nhắc kỹ hơn. Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng xe máy điện không quá phức tạp hay tốn kém, không cần thay dầu hay lọc dầu, và có thể dễ dàng mang xe đến các cửa hàng xe điện gần nhất khi cần.

Điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng mẫu xe mình đã tìm hiểu và ưng ý từ trước. Người mua hoàn toàn có thể ra cửa hàng bên ngoài để ngồi thử, trải nghiệm trước, rồi khi đã chắc chắn lựa chọn, việc mua xe sẽ trở nên đơn giản và tự tin hơn. Lúc về, họ sẽ lên sàn TMĐT để đặt với một mức giá hợp lý.

Trước khi mua xe online, người dùng nên trải nghiệm thực tế ở ngoài.

Lê Hoàng: Quan điểm của tôi là việc một số người hiện tại chưa quen hoặc chưa từng mua trên sàn TMĐT không có nghĩa là họ sẽ mãi như vậy. Hoàn toàn có thể bắt đầu từ những món đồ nhỏ, giá trị thấp để làm quen, rồi dần dần cân nhắc đến những sản phẩm đắt tiền hơn.

Thực tế, hiện nay nhiều sàn TMĐT đã có giao diện dễ sử dụng và chính sách bán hàng khá tốt. Những nền tảng quen thuộc như Lazada hay Shopee, với lượng người dùng lớn, theo tôi cũng phần nào tạo được sự tin tưởng nhất định cho người tiêu dùng khi mua sắm online.

Việt Anh: Vậy đồ giá trị nhất mà Hoàng đã mua trên sàn TMĐT là gì?

Lê Hoàng: Tôi từng mua một chiếc TV trên sàn TMĐT. Đợt đó, nhờ chịu khó “săn sale”, tôi đã áp được mã giảm giá gần 2 triệu đồng. Đây là một con số không nhỏ.

Việt Anh: Còn tôi hay mua các thiết bị điện tử quay chụp trên sàn TMĐT như máy quay, gimbal, flycam. Mỗi món dù chỉ đc giảm 1-1,3 triệu đồng nhưng cũng giúp tôi cảm thấy rất vui. Quan trọng hơn, tôi không mất thời gian đi đâu cả, chỉ cần ngồi ở nhà, đặt hàng và sau đó có người giao đến tận nơi.

Có thể thấy, xu hướng mua hàng online đã và đang trở thành một thói quen vô cùng tiện lợi và ngày càng có nhiều người sử dụng phương thức này.

