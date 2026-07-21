HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mua vé Vietlott 2 lần/tuần, mỗi lần 20-30 vé, người đàn ông Hàn Quốc trúng Jackpot 100 tỷ đồng

Yên Chi
|

Ông K.S.H là người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một Công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

- Ảnh 1.

Ngày 21 tháng 07 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01370 cho ông K.S.H, người chơi xổ số quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, với giá trị trúng thưởng lên tới 102.862.676.150 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông K.S.H đã trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ xã hội Tâm Tài Việt.

- Ảnh 2.

Thích chơi xổ số của Vietlott vì tương đồng với xổ số tại Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

Ông K.S.H là người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một Công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

Ông H. đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước thông qua các bài báo, thông tin trên Internet. Ông cảm thấy thích thú vì khi sang đến Việt Nam vẫn có thể giải trí với các xổ số có cách chơi, giải thưởng tương đồng với loại hình xổ số ông hay chơi ở Hàn Quốc.

Kể từ đó, việc mua vé Vietlott trở thành một hình thức giải trí quen thuộc trong cuộc sống của ông. Ông chia sẻ: “Tôi có thói quen mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nhưng thích nhất vẫn là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20 – 30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé mỗi lần.”

Biết tin trúng Jackpot qua website và ứng dụng Vietlott

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông K.S.H cho biết ông chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 (09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42), cảm xúc đầu tiên của ông là vô cùng bất ngờ và hồi hộp.

"Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1", ông chia sẻ.

- Ảnh 3.

Tấm vé trúng thưởng của ông K.S.H.

Theo quy định, ông K.S.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

trúng số

Vietlott

Mua vé Vietlott

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại