Mua vàng trên mọi “mặt trận”: Chốt 6 đơn vàng online, cô gái vẫn đi xếp hàng mua tiếp “cho có không khí”

Khoảng thời gian gần đây, khi nhiều thương hiệu vàng lần lượt cho ra mắt các sản phẩm bản vị vàng với trọng lượng nhỏ, có lẽ không hề ngoa khi khẳng định rằng: Một xu hướng mua vàng mới đang dần hình thành!

Không cần dành cả tháng lương hay đau đầu tính toán "tiền đâu ra?", với những miếng vàng nhỏ 0,1 chỉ hay 0,05 chỉ, giờ ai cũng có thể mua vàng.

Và nếu như trước đây, nhắc đến chuyện mua vàng, nhiều người thường nghĩ tới việc giữ vàng để tích sản, thì bây giờ, khi các sản phẩm vàng với thiết kế "on trend, vừa túi tiền" được mở bán, nhiều người còn mua vàng làm quà tặng, quà lì xì đầu năm mới.

Ngọc Nguyễn - Cô gái sinh năm 1994, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, cũng là 1 trong số đó. Trước đây là mua vàng nhẫn trơn ép vỉ để tích sản, và mới đây là "săn" vàng bản vị nhỏ để làm quà đầu năm mới cho người thân.

Ngọc Nguyễn (Ảnh: NVCC)

Không chỉ ham mua vàng, còn mê luôn cái không khí xếp hàng đợi "đến lượt mình"

Đầu năm, trong khi nhiều người săn sale quần áo, túi xách, giày dép,... thì Ngọc Nguyễn lại khác. Cô cho biết một trong những niềm vui - cũng có thể gọi là "thành công nho nhỏ" khởi đầu 2026 chính là: Chốt được 6 đơn vàng online của Huy Thanh Jewelry trên Shopee.

Với đơn hàng đầu tiên, Ngọc Nguyễn tiết lộ lúc đặt cũng lo lắm, vì chưa mua vàng online bao giờ. Nhưng sau khi nhận thành công đơn hàng đầu tiên, cô chính thức… "nghiện săn sale" vàng.

"Cá nhân mình thấy đặt mua vàng online cũng dễ, vì lúc mình mua thì bản vị vàng nhỏ chưa hot như bây giờ. Bản thân mình cũng không vội chốt đơn, mà chờ có voucher giảm giá tốt mình mới đặt.

Sau khi chốt thành công vài đơn vàng online, mình thấy quá trình đặt mua, giao hàng, nhận hàng cũng khá giống với các sản phẩm khác: Có thể thanh toán ngay khi đặt hàng, hoặc chọn thanh toán khi nhận hàng, có thể add voucher giảm giá nữa. Đặt khoảng 2-3 ngày là mình nhận được hàng rồi. Đơn hàng có tem dán niêm phong 4 góc để tránh tình trạng bị "móc hàng", kèm theo đó là hóa đơn mua vàng.

Mình đặt mua vàng bản vị nhỏ vì thích mẫu mã mới của hãng và mua trên sàn có thể canh được nhiều voucher, cảm giác rẻ hơn mua trực tiếp tại cửa hàng, lại còn không phải đi xa" - Ngọc Nguyễn chia sẻ cảm nhận về quá trình mua vàng online.

“Sương sương” một vài đơn hàng mua vàng online mà Ngọc Nguyễn đã chốt thành công (Ảnh: NVCC)

Vàng trọng lượng 0,05 chỉ/vỉ (Ảnh: NVCC)

Được biết, số vàng mà Ngọc Nguyễn mua online có trọng lượng 0,05 chỉ/vỉ, được thiết kế theo đúng tinh thần năm mới Bính Ngọ. Mặc dù có thể ngồi ở nhà, đặt mua vàng online, nhưng Ngọc Nguyễn vẫn quyết định đi xếp hàng để mua vàng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải - cũng là 1 sản phẩm vàng bản vị nhỏ mới ra mắt gần đây.

Ngọc Nguyễn kể: "Mình xếp hàng đi mua vàng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải vì muốn trải nghiệm cảm giác được trực tiếp đi mua vàng, mà đi rồi thì thấy không khí cuối năm ở tiệm vàng đông vui lắm.

Hôm đó mình đến tiệm vàng ở Tân Mai (Hà Nội), xếp hàng từ 8h kém đến tầm gần 11h trưa mới đến lượt, mới được cầm vàng trên tay do đông quá. Mình là 1 trong số những người suýt phải "về tay không" hôm ấy. Xếp hàng mấy lần thì mình đã mua được trọn bộ "Tứ Quý tròn", còn bộ chữ nhật thì mình đã đăng ký đặt hàng rồi, tới 1/4 mới nhận".

BST “Tứ Quý tròn” của Bảo Tín Mạnh Hải mà Ngọc Nguyễn đã “săn” được (Ảnh: NVCC)

Là người có trải nghiệm mua thành công những sản phẩm vàng bản vị nhỏ đang "siêu hot" của 2 thương hiệu lớn, Ngọc Nguyễn cũng có những đánh giá rất công tâm. Cô nhấn mạnh vàng bản vị nhỏ của Huy Thanh thì phù hợp để mua tặng, mua làm quà lì xì đầu năm mới, còn nếu mua với mục đích tích sản thì nên chọn vàng bản vị nhỏ của Bảo Tín Mạnh Hải.

"Theo quan điểm cá nhân của mình thì về thiết kế, cả 2 thương hiệu đều có thiết kế đẹp, bắt mắt on trend dịp năm mới, vàng đóng hộp, ép vỉ chỉn chu. Vàng bản vị nhỏ của Huy Thanh thì có tính công hơi cao, còn vàng bản vị nhỏ của Bảo Tín Mạnh Hải thì không bị tính công nhưng nếu muốn mua thì phải xếp hàng từ rất sớm, nói chung cũng hơi khó mua" - Ngọc Nguyễn nhận xét.

Đam mê mua vàng được "di truyền" từ mẹ

Tính đến thời điểm hiện tại, Ngọc Nguyễn đã có khoảng 8 năm cần mẫn mua vàng. Trước khi bén duyên với những miếng vàng trọng lượng nhỏ, Ngọc Nguyễn thường mua vàng nhẫn trơn, vàng miếng ép vỉ. Cô cố mua đều đặn hàng tháng và mua trong khả năng tài chính của tháng đó.

"Thói quen mua vàng là mình học từ mẹ, tại mình nhớ ngày xưa, mẹ đều mua vàng hàng tháng, đến khi gia đình có việc lớn là thấy mẹ mang vàng đi bán để lấy tiền lo liệu. Thế nên suy nghĩ "phải mua vàng thì mới lo được việc lớn trong nhà", nó tự nhiên hình thành trong tâm trí mình. Đến khi mình lấy chồng, có gia đình nhỏ thì mình cũng bắt đầu mua vàng, giữ vàng, tính đến giờ cũng được 8 năm rồi" - Ngọc Nguyễn chia sẻ.

Một phần trong số vàng mà Ngọc Nguyễn đã tích lũy được (Ảnh: NVCC)

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể nhưng Ngọc Nguyễn cho biết trung bình hàng tháng, vợ chồng cô sẽ dành khoảng 10-20% thu nhập để mua vàng. Và nguyên tắc mua vàng của cô cũng rất rõ ràng: Đây chỉ là kênh tích lũy, không phải toàn bộ danh mục tài sản hay đầu tư. Cũng bởi thế nên cô mua vàng đều đặn hàng tháng để trung bình giá, chứ không "all-in".

Nhìn lại hành trình 8 năm mua vàng của mình, từ thời điểm mới kết hôn, thu nhập chưa dư dả, mỗi tháng chỉ mua được khoảng nửa chỉ vàng, đến bây giờ khi có thể "thoải mái với đam mê mua vàng", Ngọc Nguyễn cho biết cô rất vui và cũng có phần tự hào.

"Vợ chồng mình đều đang kinh doanh nhỏ, nhờ có số vàng tích lũy được mà mới có vốn làm ăn. Tết năm nay với mình cũng là cái Tết có phần đặc biệt hơn, vì dịp Tết mọi năm mình ít lì xì vàng cho người thân lắm, vì không có vàng bản vị nhỏ, còn năm nay thì khác. Mình sẽ dùng những miếng vàng nhỏ đã săn được để lì xì cho bố mẹ và người thân" - Ngọc Nguyễn chia sẻ.