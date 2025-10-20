Mua vàng để dành 15 năm nữa cho con: Mẹ lo xa nhưng đỉnh!

Nhắc đến những sự “đỉnh cao” của mẹ, có lẽ chúng ta thường có chung một cảm nhận thế này: Chẳng hiểu ngày xưa mẹ làm thế nào mà vừa nuôi được mình lớn - cho ăn học đầy đủ, vừa mua được đất, xây được nhà, tích được cả vàng.

Lúc bằng tuổi mình bây giờ, có khi mẹ đã “một nách mấy đứa con”, đủ thứ phải vun vén lo nghĩ. Chẳng cần so với ai xa, cứ so mình với mẹ tôi đủ thấy không ít bài học về sự cần kiệm, kiên nhẫn.

Đến lúc lấy chồng, sinh con và có gia đình nhỏ của riêng mình rồi lại càng hiểu hơn ngày xưa mẹ đã vất vả, đã nỗ lực thế nào để mình có ngày hôm nay. Và có lẽ chúng ta đều học từ mẹ - không ít thì nhiều, trong cách vun vén chi tiêu và tiết kiệm, không chỉ để ổn định cuộc sống của chính mình mà còn là dành dụm, tích sản cho con.

Khi mẹ biết lo xa

Theo từng nhịp biến động của giá vàng trong khoảng thời gian gần đây, không ít “chị mẹ” đã tâm sự, trải lòng về việc mua vàng tích sản, chuẩn bị của hồi môn cho con trước tận 10-15 năm. Một phần vì muốn cho con những điều tốt nhất trong khả năng, một phần vì cũng lo biết đâu đến lúc con lập gia đình mà giá vàng cao quá, mình không mua nổi thì… quá nan giải.

Thế nên giờ còn có thể kiếm tiền và dành dụm, chẳng tội gì không cố mua vàng, giữ mấy chục năm nữa để cho con.

Lần đầu mua vàng của 1 “chị mẹ”: Chẵn 2 cây. Chẳng quan tâm mình có đang “đu đỉnh” hay không, vì đây là mua để dành 10-15 năm nữa làm của hồi môn cho con! (Ảnh chụp màn hình)

Hay như “chị mẹ” có con gái mới 10 tuổi này: Sợ con sau này lấy chồng cũng “trắng tay” như mình ngày xưa, nên từ năm 2023 đã gom góp, mua vàng cưới cho con rồi.

Chẳng biết mấy chục năm nữa giá vàng ra sao, nên giờ mua được thì cố mua vàng cho con (Ảnh chụp màn hình)

Cũng là lo xa, nhưng tâm sự của “chị mẹ” trong câu chuyện dưới đây, về hành trình ổn định cuộc sống và tích sản cho con lại có phần chi tiết hơn.

“Vợ chồng mình lấy nhau năm 2017. Tiền cưới hỏi chúng mình tự lo hết vì nhà nghèo, được học hết đại học đã là cả 1 nỗ lực không nhỏ của bố mẹ nên 2 đứa đều biết ơn và hiểu mình phải cố gắng tích góp.

Lúc mới cưới, thu nhập cũng không cao. Cả năm có khi chỉ mua được 2-3 chỉ vàng nhưng vẫn cố mua được chừng nào hay chừng đó. Đến năm 2019 thì bán hết vàng đi, cộng thêm tiền tiết kiệm và vay mượn thì mua được căn chung cư. Về sau thì may mắn công việc thuận lợi hơn nên vợ chồng mình vừa trả nợ được, mà cũng vừa mua vàng được.

Cuối năm mà có thưởng thì cũng cố dành 1 ít mua vàng. Bọn mình cứ kiên trì như vậy suốt mấy năm rồi, thấy giá vàng tăng cũng nửa mừng nửa lo, mừng vì may đã tích sản cho con từ lúc giá vàng còn “đầu 5 đầu 6”, lo vì không biết mấy nữa có còn mua đều được hàng tháng không nhưng còn mua được thì mình vẫn mua. Vì mục đích chỉ là mua để sau con lớn đi lấy chồng thì tặng con, nên mình cũng mua đủ loại vàng, từ miếng nhỏ, vàng nhẫn, tới vàng linh vật theo năm” - Cô viết.

Số vàng đã gom góp được cho các con, cô gọi đây là “kho báu”

Mỗi mẹ một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng điểm chung là họ đều biết lo xa. Dù không chia sẻ nhiều về cách chi tiêu hàng tháng, nhưng chỉ cần nhìn nỗ lực mua vàng, chuẩn bị vàng cưới, của hồi môn cho con thôi cũng đủ hiểu: Nếu không phải người biết vun vén, khó có thể làm được như vậy.

Dưới phần bình luận của những bài tâm sự về việc tích sản cho con, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, cũng không ít người thốt lên: “Phải học tập các mẹ mới được”.

“Con em mới 13 tuổi nhưng chắc em cũng phải chuẩn bị dần, chứ như bây giờ 14-15 triệu/chỉ vàng rồi mà không mua trước thì lo thật, chẳng biết mấy nữa thế nào. Ngày xưa em đi lấy chồng, bố mẹ cũng cho 1 cây. Lúc ấy mới 26 tuổi chẳng nghĩ gì mấy, giờ mới thấy ông bà ngoại đúng đỉnh, chắc cũng chuẩn bị từ lâu rồi vì nhà em cũng không khá giả lắm” - Một người chia sẻ.

“Quyết tâm ngày xưa mẹ cho mình bao nhiêu lúc mình lấy chồng, thì sau này ít nhất mình cũng phải cho con như thế hoặc gấp đôi lên. Em cứ nghĩ thế cho có động lực chứ tháng mua được tháng không” - Một mẹ khác bày tỏ.

Cứ vậy, các mẹ truyền động lực mua vàng tích sản cho con.

Lưu ý khi mua vàng tích sản cho con

Khi quyết định mua vàng tích sản cho con, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc “mua được bao nhiêu vàng”, mà còn là “chọn loại vàng nào” và “quản lý tài chính ra sao”. Mua vàng cho con là một hình thức tích sản lâu dài, để số vàng ấy thực sự trở thành của để dành giá trị, các mẹ cũng cần lưu ý trong việc chọn loại vàng cũng như cân đối với các khía cạnh tài chính khác.

Ảnh minh họa

Đầu tiên, nên ưu tiên mua vàng nhẫn trơn ép vỉ hoặc vàng miếng ép vỉ thay vì vàng trang sức. Lý do đơn giản là vì vàng trang sức thường bị mất giá khi bán lại, do bị trừ hao công chế tác hoặc khó xác định độ tinh khiết. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn và vàng miếng ép vỉ lại có ưu điểm vượt trội về khả năng lưu giữ giá trị và tính thanh khoản, dễ cất giữ và gần như không bị hao hụt khi bán ra.

Hơn nữa, các sản phẩm ép vỉ của những thương hiệu uy tín còn giúp xác minh rõ nguồn gốc, tuổi vàng, hạn chế rủi ro vàng giả, vàng kém chất lượng. Khi tích sản cho con, yếu tố “an toàn” và “dễ chuyển đổi” luôn cần được đặt lên hàng đầu, bởi thời gian giữ vàng có thể kéo dài hàng chục năm, đương nhiên không ai muốn khi trao lại cho con, tài sản ấy lại khó thanh khoản hoặc không giữ giá trị được như kỳ vọng.

Tiếp theo, song song với việc mua vàng tích sản cho con, bố mẹ cũng nên duy trì sự ổn định tài chính của gia đình bằng việc xây dựng quỹ dự phòng, các khoản tiết kiệm. Vàng là tài sản vật chất có giá trị lâu dài, nhưng giá vàng lại biến động theo thị trường, và nó không thể thay thế hoàn toàn cho tiền mặt trong những tình huống khẩn cấp.

Việc có quỹ dự phòng, quỹ tiết kiệm giúp bố mẹ bảo toàn được số vàng để dành cho con, thay vì phải bán đi để lấy tiền trang trải. Suy cho cùng, lo xa - nghĩ xa là tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Tài chính hiện tại đủ vững, việc tích sản cho con mới thật sự có thể lâu dài. Vàng là tài sản, nhưng cách bố lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, dự phòng mới chính là di sản. Khi biết tích sản đúng cách, con cái sau này không chỉ nhận được giá trị vật chất, mà còn thừa hưởng được thói quen tài chính thông minh - cũng là một dạng tài sản vô hình, đôi khi còn đáng giá hơn bất kỳ thỏi vàng nào.