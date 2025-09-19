Mùa trăng độc lập với bộ sưu tập quà tặng của Ô mai Hồng Lam

Nếu Tết Độc lập là dịp cộng đồng cùng nhìn về lịch sử dân tộc, thì Tết Trung thu là thời khắc mỗi gia đình quây quần bên nhau, quanh mâm cỗ đoàn viên với tiếng cười trẻ nhỏ rước đèn. "Độc lập" và "đoàn viên", tưởng chừng là hai nhịp cảm xúc khác nhau, nhưng thực chất lại hòa thành một dòng chảy: độc lập để giữ gìn, đoàn viên để yêu thương.

Chọn chủ đề "Trung Thu Độc Lập" cho mùa trăng năm nay, Ô mai Hồng Lam muốn gói ghém cả tinh thần dân tộc và hạnh phúc sum vầy trong 6 bộ quà tặng mới, để mỗi hộp quà không chỉ có bánh, có ô mai, mà còn có cả niềm tự hào và ký ức gia đình.

6 bộ quà là 6 câu chuyện về mùa trăng độc lập

Mỗi bộ quà là một câu chuyện nhỏ, khi đặt cạnh nhau tạo thành bản giao hưởng Trung thu độc lập: có tự hào, có bình yên, có đoàn viên. Để rồi, khi ánh trăng lên cao, người nhận không chỉ thấy vị ngọt nơi đầu môi, mà còn cảm nhận được cả hồn phố, hồn người, hồn thu trong từng hộp quà.

Bộ quà Phố Xưa: Thiết kế hộp ngũ giác gợi mái nhà cổ, sắc đỏ trầm ấm và hoa văn truyền thống, khơi gợi ký ức trung thu tuổi thơ rộn ràng trống lân, rước đèn, mùi hoa sữa.

Bộ quà Sắc Thu: Dịu dàng như mùa giao thời, mang hình ảnh cành hồng trĩu quả, biểu tượng cho an nhiên, hạnh phúc, hội tụ tinh hoa quà Việt.

Bộ quà Tài Lộc: Lấy cảm hứng từ hoa lan hồ điệp - loài hoa phong thuỷ tượng trưng cho giàu sang và may mắn, gửi gắm lời chúc phát tài phát lộc.

Bộ quà Bình An: Với họa tiết hoa điểu mềm mại trên nền xanh ngọc, bộ quà toát lên vẻ thanh thoát, gợi nhắc sự an yên và tinh thần tao nhã của người Việt.

Bộ quà Tứ Quý: Gồm bốn loài hoa biểu trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông: thiên điểu, sen, cúc, lan, hàm chứa ý nghĩa phú quý, sung túc, may mắn.

Bộ quà Phố Thu: Vẽ lại Hà Nội mộc mạc mà đầy sức sống, với đèn lồng đỏ, áo dài thướt tha, tiếng trống lân và hương hoa cau mùa thu.

Điểm khác biệt làm nên "chất riêng" Hồng Lam trong mùa trăng này

Khác với nhiều thương hiệu chỉ tập trung vào bánh trung thu truyền thống, Hồng Lam đưa ô mai - sản phẩm gắn liền với tên tuổi thương hiệu gần ba thập kỷ qua, vào nhân bánh và hộp quà. Mận dẻo, mơ chua, quất dẻo… trở thành điểm nhấn vị giác, tạo sự khác biệt và cũng là cách để Hồng Lam khẳng định: Quà Trung thu không chỉ có trà bánh thông thường, mà còn phải là tinh hoa quà Việt được gói ghém, nâng niu.

Thiết kế hộp quà cũng gợi lại phố phường Hà Nội với mái ngói, sắc thu, ánh đèn lồng. Đây là điểm cộng lớn với nhóm khách hàng doanh nghiệp, khi món quà không chỉ đẹp mắt mà còn "có câu chuyện" để gửi trao.

Đa dạng bộ quà, để lựa chọn dễ dàng hơn

Với dải sản phẩm trải từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, bộ quà tặng "Trung thu độc lập" của Ô mai Hồng Lam phù hợp cho cả gia đình nhỏ muốn có mâm cỗ đủ đầy, lẫn doanh nghiệp muốn tìm giải pháp quà để tri ân đối tác, khách hàng, và tặng nhân viên. Đặc biệt, ở Hồng Lam có chính sách đặt sớm, chiết khấu tới 25% và dịch vụ in logo, cá nhân hóa bao bì giúp bộ quà trở thành công cụ giao tiếp văn hóa hữu hiệu trong môi trường kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, bộ sưu tập "Trung Thu Độc Lập" của Hồng Lam là lời khẳng định rằng quà tặng không chỉ để trao tay, mà còn để trao tình. Ẩn sau lớp vỏ hộp là ký ức, văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Độc Lập không chỉ dừng lại ở ngày Quốc khánh, mà còn là tinh thần có thể được gói ghém trong từng hộp quà, để khi ánh trăng đoàn viên lên cao, người nhận thấy cả vị quê, vị thương, và vị tự hào trong từng miếng bánh, miếng ô mai tròn đầy.

Bộ quà tặng "Trung Thu Độc Lập" hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng Hồng Lam và trên website honglam.vn. Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp để nhận catalogue chi tiết, press kit và chính sách ưu đãi.