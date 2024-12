Mùa thu ấm nhất ở Nhật Bản suốt từ năm 1898

" Năm 2024, nhiệt độ tại Nhật Bản cao hơn bình thường 1,97 độ C khiến mùa thu ghi nhận nền nhiệt nóng nhất kể từ năm 1898 đến nay", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết.

Từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ ở Tokyo cao hơn bình thường 2,4 độ C, trung tâm thành phố Nagoya cao hơn 2,9 độ C và phía bắc thành phố Sapporo ấm hơn 1,2 độ C. Chính vì vậy, mùa thu năm nay ở Nhật Bản đến muộn hơn so với mọi năm.

Mùa thu ở Nhật Bản năm nay đến muộn hơn thường lệ. (Ảnh: Getty)

Tại Kyoto, công ty đường sắt nổi tiếng với việc chạy tàu qua những cánh rừng cây phong được chiếu sáng vào ban đêm phải kéo dài lịch trình, vì màu lá cây không đổi nhanh như bình thường.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, thời điểm tốt nhất để ngắm lá mùa thu năm nay ở Tokyo là vào khoảng ngày 5/12 và ở Osaka là vào ngày 9/12, cả hai đều muộn hơn bình thường.

Năm nay, tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ cũng không xuất hiện trong khoảng thời gian dài nhất được ghi nhận trong năm nay, chỉ xuất hiện vào đầu tháng 11. Thông thường, tuyết sẽ xuất hiện từ đầu tháng 10.

Nhiều du khách bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình trạng đỉnh núi không có tuyết vào thời điểm này trong năm và nhớ lại những lần ghé thăm trước đây khi núi Phú Sĩ luôn phủ đầy tuyết.

Chuyên gia dự báo tại văn phòng khí tượng thị trấn Kofu, ông Yutaka Katsuta cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân dẫn đến việc việc tuyết rơi muộn, vì nhiệt độ cao kéo dài đến tháng 9 và ngăn chặn đợt không khí lạnh mang theo tuyết.

Ngoài ra, mùa hè năm nay ghi nhận là mùa hè nóng nhất trong lịch sử Nhật Bản, tương tự như năm 2023 và các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên toàn thế giới. Ngoài ra, thời tiết ấm áp làm ảnh hưởng đến nhiều khu vực có tuyết khác tại Nhật Bản.

Tại thành phố Sapporo, nơi nổi tiếng với nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, chính quyền đang cân nhắc thu hẹp quy mô lễ hội mùa đông do thiếu tuyết.