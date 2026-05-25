Mưa tên lửa nã vào thủ đô Kiev

Theo thông báo của giới chức quân sự Ukraine, đêm 24/5, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là trong số các mục tiêu chính của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga có các cơ sở ở vùng Kiev và thủ đô Kiev.

Theo báo cáo sơ bộ, các mục tiêu bị tấn công ở thủ đô Ukraine gồm: Nhà máy Artem, văn phòng SBU ở quận Podolsk, một cơ sở gần xưởng sửa chữa tàu, nhà máy hóa chất Radialny cũ, các cơ sở trong khu công nghiệp quận Darnitsky, nhà máy Analitpribor, nhà máy Rele i Avtomatika cũ và tòa nhà B của khu công nghiệp Lagoda.

Còn tại vùng Kiev, các mục tiêu bị tấn công gồm: Một kho hàng của tập đoàn ATB, một kho hàng trong khuôn viên khu phức hợp hậu cần FIM Chaiki ở làng Chaiki. Đặc biệt là một sân bay ở thành phố Bila Tserkva cách thủ đô Kiev khoảng 80km về phía Nam đã bị trúng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Các nguồn tin giám sát của Ukraine báo cáo về sự tàn phá trên diện rộng và nhiều đám cháy, kêu gọi người dân ở nhà, đóng cửa sổ và tránh ra ngoài do ô nhiễm không khí.

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo Nga đã sử dụng 690 vũ khí trên không, gồm: 90 tên lửa phóng từ trên biển, không và đất liền; cũng như 600 máy bay không người lái các loại.

Các loại tên lửa được sử dụng gồm: 1 tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, 2 tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, 3 tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M22 Zirkon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa phòng không S-400, cùng với 54 tên lửa hành trình loại Kh-101, Iskander-K, Kalibr.

Theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, tính đến 9h30 ngày 24/5, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 604 mục tiêu bay của Nga, bao gồm 55 tên lửa và 549 UAV các loại, mảnh vỡ UAV bị bắn rơi cũng được tìm thấy tại 23 vị trí.

Theo thông báo này, Ukraine xác định có khả năng 19 tên lửa Nga đã bắn trượt mục tiêu, chỉ có 16 tên lửa bắn trúng mục tiêu cùng với 51 UAV tấn công thành công vào 54 vị trí.