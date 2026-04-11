Mua súng hơi trên YouTube, bán lại kiếm lời, 3 người bị khởi tố

Thành Đạt |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng sau khi phát hiện đối tượng mang súng đi tiêu thụ.

Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các đối tượng: Lương Văn Nghĩa, Mã Lương Sự và Vũ Tiến Thành (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ba đối tượng gồm: Lương Văn Nghĩa, Mã Lương Sự (cùng trú tại thôn Phời 3, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) và Vũ Tiến Thành (trú tại tổ dân phố Tiền Đình, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh).

Cụ thể, ngày 7/4, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cao cùng Công an xã Hợp Thành tổ chức tuần tra tại khu vực Tỉnh lộ 156B (thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lương Văn Nghĩa đang vận chuyển 1 khẩu súng hơi , kèm theo đạn và 1 bơm cao áp cầm tay, được giấu trong bao tải màu trắng.

Quá trình điều tra xác định, tháng 6/2021, Vũ Tiến Thành mua khẩu súng trên từ một tài khoản YouTube với giá 5,2 triệu đồng để bắn chim. Đến ngày 12/3/2025, Thành bán lại khẩu súng cho Nghĩa với giá 4,5 triệu đồng.

Các tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện giao dịch, Nghĩa nhờ Mã Lương Sự (thời điểm đó đang làm thuê tại tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh) liên hệ với Thành, thanh toán tiền và mang súng từ Bắc Giang về Hợp Thành (Lào Cai) giao lại. Sau khi nhận súng, Nghĩa tiếp tục đặt mua thêm 3 hộp đạn kim loại hình mũ nấm và 1 bơm cao áp để sử dụng.

Đầu tháng 4, do gặp khó khăn về kinh tế, Nghĩa mang khẩu súng đi bán . Tuy nhiên, khi đến khu vực Tỉnh lộ 156B (thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai), đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

