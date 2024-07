Mùa "say" cùng Euro, Bia Hà Nội bất ngờ lãi đậm hàng trăm tỷ, ngắt chuỗi 3 quý liên tiếp lợi nhuận lao dốc

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Bia Hà Nội - Habeco, mã BHN) đã công bố BCTC quý 2/2024.

Doanh thu thuần quý 2 tăng khoảng 11% so với cùng kỳ lên 2.306 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu cung cấp thành phẩm, hàng hóa với hơn 2.264 tỷ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lãi gộp tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước lên 643 tỷ, biên lãi cải thiện từ 26% lên 28%.

Ngược lại, doanh thu tài chính kỳ này giảm 32% xuống 40 tỷ, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay từ 56 tỷ trong cùng kỳ năm trước xuống 38 tỷ trong quý 2 năm nay.

Khấu trừ các chi phí khác, Bia Hà Nội lãi trước thuế 221 tỷ đồng trong quý 2/2024, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ nhưng cải thiện đáng kể so với mức lỗ 13 tỷ trong quý 1. Điều này giúp Bia Hà Nội ngắt mạch 3 quý liên tiếp lợi nhuận sụt giảm so với quý liền trước. LNST tương ứng đạt 172 tỷ, giảm 9% so với quý 2/2023. Giai đoạn quý 2 trùng với thời điểm bắt đầu mùa hè nắng nóng tại miền Bắc, đặc biệt năm nay có thêm sự kiện thể thao lớn Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO. Không loại trừ đây chính là một trong những cú hích giúp Bia Hà Nội hồi phục mạnh trở lại.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Bia Hà Nội đạt 3.614 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt 151 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước

Tính tới thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản hợp nhất của "ông lớn" ngành bia miền Bắc này giảm tăng 125 tỷ so với đầu năm lên 7.275 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 42% so với đầu năm xuống 671 tỷ đồng, ngược lại hàng tồn kho của doanh nghiệp này giảm 3% xuống 695 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 19% so với đầu năm lên 2.188 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó nợ vay chỉ chiến 58 tỷ, phần lớn nợ nằm ở khoản phải trả khác như cổ tức phải trả cho cổ đông (420 tỷ), nhận ký quỹ ký cược ngắn – dài hạn (152 tỷ - 112 tỷ). Vốn chủ sở hữu đạt 5.088 tỷ đồng, trong đó LNST chưa phân phối còn hơn 556 tỷ.

Bia Hà Nội tiền thân là nhà máy bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Khôi phục từ một nhà máy bia nhỏ của người Pháp bị phá huỷ sau chiến tranh, Bia Hà Nội đã vươn lên trở thành "ông lớn" dẫn đầu thị phần tiêu thụ bia phía Bắc với thương hiệu huyền thoại như Bia Hà Nội, Bia hơi Hà Nội và Bia Trúc Bạch.

Từng là doanh nghiệp nội được ưa chuộng nhất miền Bắc, song những năm gần đây Bia Hà Nội liên tục vấp phải sức cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ nặng ký như Heineken, Carlberg... Thị phần của "biểu tượng ngành bia Bắc Bộ" dần lu mờ ngay cả trên chính sân nhà, kết quả kinh doanh cũng theo đà lao dốc trong những năm qua.

Năm 2024, Bia Hà Nội đặt kế hoạch doanh thu năm nay đạt khoảng 6.543 tỷ đồng và lãi sau thuế 202 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện năm 2023. Với kết quả nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 75% mục tiêu lợi nhuận kể trên.