Mua phụ kiện ô tô online: Tiện lợi thật, nhưng không phải món nào cũng nên mua

Mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, hay mua hàng online, đang trở thành một xu hướng rất rõ rệt trong đời sống hiện nay và cũng bắt đầu xuất hiện rõ hơn trong lĩnh vực phụ kiện ô tô.

Với gần 15 năm kinh nghiệm trong ngành, anh đánh giá như thế nào về xu hướng này trong bối cảnh thị trường hiện nay?

Với câu hỏi này, theo tôi, cần phân biệt rõ giữa sàn thương mại điện tử và thương mại điện tử nói chung. Sàn thương mại điện tử đóng vai trò kết nối người mua và người bán, trong đó người bán có thể là doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân.

Còn thương mại điện tử rộng hơn, không chỉ bao gồm sàn mà còn có website riêng hay các kênh như TikTok, Facebook và những nền tảng khác, với bản chất và cách vận hành khác nhau.

Từ năm 2020 trở lại đây, đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh, mua bán online đã trở thành xu hướng chung trên toàn cầu và gần như không thể đảo ngược.

Vậy với chính doanh nghiệp của mình, anh cảm nhận xu hướng này đang hiện diện như thế nào trong hoạt động kinh doanh?

Rất rõ rệt. Trên các sàn thương mại điện tử, những sản phẩm giá rẻ dễ tiếp cận được khách hàng trẻ mua khá nhiều, đặc biệt là các món đồ chơi xe.

Phụ kiện ô tô là một phần không thể thiếu. Ảnh: MXH

Đa phần những sản phẩm bán tốt trên sàn là các phụ kiện đơn giản, không liên quan đến kỹ thuật, công nghệ hay lắp đặt phức tạp, như ốp bậc, đèn LED nội thất cắm jack, hay các loại tem dán.

Vậy theo anh, đâu là lý do khiến khách hàng dần chuyển từ mua offline sang online như hiện nay?

Đây là một câu hỏi rất hay. Trước hết, người sử dụng ô tô ngày càng trẻ hóa, nên việc họ quen dùng công nghệ để mua phụ kiện ô tô là điều dễ hiểu.

Thứ hai, các nền tảng thương mại điện tử ngày càng uy tín, tạo cảm giác yên tâm hơn cho người mua. Bên cạnh đó, sản phẩm trên sàn có mẫu mã, màu sắc đa dạng, giúp việc lựa chọn trở nên dễ dàng.

Ngoài ra, thương mại điện tử mang tính toàn cầu, cho phép người dùng tại Việt Nam dễ dàng mua phụ kiện từ nước ngoài.

Nhiều người đang có xu hướng chuyển dịch mua phụ kiện ô tô online. Ảnh chụp màn hình

Tôi đồng tình rằng mua online rất tiện. Thay vì mất thời gian, chúng ta có thể ngồi một chỗ và lướt nhiều nền tảng khác nhau, từ TikTok, YouTube, Facebook cho đến các sàn quen thuộc như Shopee hay Lazada, việc tiếp cận và so sánh sản phẩm rõ ràng dễ dàng hơn nhiều.

Vậy bên cạnh những lợi ích, đâu là điểm bất lợi của việc mua hàng online, thưa anh?

Chắc chắn là có, đã có lợi thì cũng có hại.

Trên sàn thương mại điện tử, chúng ta mua các sản phẩm mà không sờ nắm được. Nếu chưa có kinh nghiệm, người mua dễ gặp phải các mặt hàng kém chất lượng.

Thứ hai là các vấn đề liên quan nhiều đến kỹ thuật. Nhiều phụ kiện nhìn tưởng dễ, nhưng thực tế khi mua về thì chúng ta lại không biết lắp đặt. Điều này gây ra sự lãng phí.

Thứ 3, sản phẩm mua online khi vận chuyển có thể bị sự cố gây móp méo, hỏng hóc.

Thứ 4, người mua có thể gặp phải hàng nhái, hàng giả.

Thứ 5, những sản phẩm khi chúng ta mua về chưa chắc đã sử dụng được.

Có một vấn đề mà tôi nghĩ khá nan giải với những người không trong ngành như tôi. Nhiều sản phẩm khi mua về vẫn có logo, vẫn ghi thông tin nhà sản xuất, vậy làm sao để phân biệt thật – giả? Anh có lời khuyên nào dành cho khán giả không?

Đúng vậy. Khi mua hàng online mà chưa rõ chất lượng sản phẩm, các bạn nên ưu tiên những thương hiệu chính hãng, có tên tuổi và được phân phối bởi đơn vị uy tín. Đây là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế rủi ro.

Ngược lại, với những sản phẩm chưa rõ nguồn gốc hoặc đơn vị cung cấp không đáng tin cậy, tôi nghĩ người mua nên cân nhắc và hạn chế lựa chọn.

Nhưng trên các sàn thương mại điện tử, những thông tin về sản phẩm và đơn vị bán có được thể hiện đầy đủ như anh vừa đề cập hay không?

Một số sàn uy tín hiển thị rõ mức độ tin cậy của đơn vị bán và đánh giá của người dùng. Dựa vào các yếu tố như độ uy tín và đánh giá sản phẩm, người mua hoàn toàn có thể tham khảo để lựa chọn phù hợp.

Khách mua online dễ dàng kiểm tra giá bán cũng như đánh giá từ người mua. Ảnh chụp màn hình

Phụ kiện ô tô thực sự là một “chân trời” rất rộng, từ những món đơn giản như camera hành trình, dán kính, thảm sàn hay đồ chơi trang trí, cho đến các hạng mục phức tạp hơn như đèn xe hay những nâng cấp can thiệp sâu hơn.

Với phạm vi đa dạng như vậy, anh Thế Anh có thể chia sẻ lời khuyên cụ thể: những phụ kiện nào nên mua trên sàn thương mại điện tử, và những hạng mục nào người dùng nên đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và lắp đặt?

Theo tôi, cần phân biệt rõ giữa phụ kiện ô tô và đồ chơi xe ô tô. Phụ kiện liên quan trực tiếp đến an toàn, có giá trị sử dụng cao và cần được lắp đặt đúng kỹ thuật. Ngược lại, đồ chơi xe mang tính trang trí, cá nhân hóa thì dễ mua hơn.

Ví dụ, các phụ kiện như camera 360, màn hình tích hợp camera 360 hay những sản phẩm phục vụ an toàn nên mua và lắp đặt trực tiếp tại cửa hàng. Với những sản phẩm liên quan đến kỹ thuật, công nghệ và lắp đặt phức tạp, tôi khuyên không nên mua online. Giá trị sản phẩm càng cao thì càng nên đến trực tiếp cửa hàng để mua và lắp đặt.

Còn với đồ chơi xe như tem dán, che nắng, các chi tiết ốp đơn giản, người dùng có thể mua online mà không gặp nhiều rủi ro. Online, theo tôi, chỉ phù hợp với những món đơn giản, giá thấp.

Một trong những phụ kiện mà nhiều người hay lắp khi mua xe về là camera hành trình. Theo anh, người dùng có nên tự mua hay không?

Với camera hành trình, theo tôi cần phân biệt rõ là sản phẩm của hãng nào. Hàng chính hãng thường có giá không rẻ và các đơn vị lắp đặt trực tiếp tại cửa hàng đã có bảng giá rõ ràng. Nếu mua online, giá có thể rẻ hơn do giảm chi phí mặt bằng, nhưng vấn đề phát sinh là lắp đặt và bảo hành.

Người mua cần chọn đúng đơn vị uy tín. Nếu mua về mà không lắp được, hoặc gặp phải hàng nhái, hàng giả thì số tiền bỏ ra sẽ rất lãng phí, nhất là với sản phẩm giá trị cao.

Vì vậy, theo tôi, mua online chỉ nên áp dụng với những món giá rẻ. Còn các sản phẩm liên quan đến kỹ thuật, công nghệ hay điện tử, tốt nhất vẫn nên đến trực tiếp cửa hàng để mua và lắp đặt. Trong trường hợp không phù hợp, còn có thể xử lý ngay tại chỗ, điều mà mua online khó có thể đáp ứng.

Camera hành trình là phụ kiện nên mua trực tiếp để các cơ sở chuyên nghiệp lắp đặt.

Tôi có thêm một câu hỏi muốn dành riêng cho anh Thế Anh và cơ sở của anh. Thực tế có nhiều trường hợp khách hàng mua phụ kiện online nhưng mang về lại không lắp được, kể cả những món tưởng chừng đơn giản. Hoặc có những món giá rẻ, mua online nhưng người dùng cũng không biết sử dụng, sau đó mang đến cửa hàng như bên anh để nhờ hỗ trợ.

Với những trường hợp như vậy, các cơ sở như anh có sẵn sàng tiếp nhận và xử lý không?

Với Phương Đông Auto, chúng tôi vẫn chấp nhận những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt thường sẽ cao hơn, bởi quá trình này liên quan trực tiếp đến an toàn và việc sản phẩm có phù hợp, lắp đúng kỹ thuật hay không.

Thực tế, có những trường hợp lắp xong còn phải kiểm tra, xử lý lại nhiều lần do lỗi từ chính sản phẩm chứ không hẳn từ tay nghề. Vì vậy, chi phí phát sinh là điều khó tránh. Thậm chí, trong một số trường hợp, tổng chi phí sau cùng còn cao hơn so với việc khách hàng mua và lắp đặt trực tiếp ngay từ đầu tại cửa hàng.

Với doanh nghiệp của mình, sản phẩm nào anh bán online, sản phẩm nào bán offline?

Với online, tôi ưu tiên những sản phẩm gần như không cần bảo hành, như tấm chắn nắng, vè che mưa hay các phụ kiện đơn giản.

Ngược lại, các sản phẩm điện tử, công nghệ nên ưu tiên bán và lắp đặt trực tiếp tại cửa hàng. Lý do quan trọng nhất vẫn là yếu tố kỹ thuật, tay nghề lắp đặt và đảm bảo sản phẩm chính hãng. Vì vậy, dù bán online có thể dễ hơn, nhưng với các hạng mục liên quan kỹ thuật, chúng tôi hầu như không lựa chọn kênh này.

Các sản phẩm điện tử, công nghệ nên ưu tiên bán và lắp đặt trực tiếp tại cửa hàng.

Hiện nay, tỷ trọng doanh số giữa online và offline tại cơ sở của anh là như thế nào?

Trong năm 2025, tỷ lệ hiện nay là 70% offline và 30% online.

Tuy nhiên, về lâu dài, tỷ lệ này chắc chắn sẽ dịch chuyển. Khi công nghệ ngày càng phát triển, khách hàng cũng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, nên mua online sẽ được lựa chọn nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng mua online xong vẫn phải liên hệ đơn vị lắp đặt trực tiếp. Vì thế, tôi cho rằng tỷ lệ trong tương lai, tỷ lệ offline sẽ giảm nhưng chỉ ở mức 50–60%, thay vì nghiêng hẳn về online.

Với những doanh nghiệp mới vào ngành, việc lựa chọn theo online hay offline là một băn khoăn lớn. Anh có lời khuyên nào dành cho các doanh nghiệp trẻ?

Với các doanh nghiệp trẻ, nếu lựa chọn kênh online thì nên tập trung vào những sản phẩm dễ bán, ít rủi ro. So với các đơn vị đã hoạt động lâu năm, doanh nghiệp mới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chưa có dữ liệu khách hàng, kinh nghiệm hay danh mục sản phẩm đủ mạnh.

Những sản phẩm đơn giản có thể mua online.

Vì vậy, theo tôi, các đơn vị mới nên ưu tiên những sản phẩm ít bảo hành để việc bán hàng thuận lợi hơn. Cạnh tranh về giá trên online rất lớn, nên không nên chỉ phụ thuộc vào một kênh. Doanh nghiệp trẻ cần phát triển song song cả online và offline, chú trọng cả hai thay vì bỏ hẳn một bên.

Cảm ơn anh Thế Anh rất nhiều.