Mua ô tô vài tháng, một chủ xe ở Hà Nội ngồi tính lại mới giật mình: Mỗi tháng gần 6 triệu chỉ để “nuôi xe”

Chi phí "nuôi xe" một tháng từ tiền xăng, gửi xe, rửa xe đến bảo hiểm, bảo dưỡng và các khoản phụ kiện... tổng cộng lại không hề nhỏ chút nào.

Sau vài tháng mua ô tô để thuận tiện hơn cho việc đi lại của gia đình, anh M (Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu có một góc nhìn khá thực tế về chi phí "nuôi xe". Nếu trước đây, nhiều người thường chỉ quan tâm đến giá mua xe, tiền trả góp hay khoản xăng dầu, thì khi xe đã về nhà, hàng loạt chi phí khác mới dần xuất hiện.

Mua xe là một chuyện, "nuôi xe" lại là câu chuyện khác: Mỗi tháng tính sơ sơ hết 5-6 triệu

Sau vài tháng sử dụng ô tô, anh M. (Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu ngồi tính lại những khoản tiền thực tế phải bỏ ra cho chiếc xe. Và điều khiến anh nhận ra là giá mua xe chỉ là khoản chi ban đầu, còn để chiếc xe vận hành mỗi ngày lại có thêm khá nhiều khoản khác.

Khoản dễ thấy nhất là tiền xăng, với mức anh M. ước tính khoảng 2 đồng/tháng. Nhưng đây mới chỉ là phần chi phí để chiếc xe có thể chạy.

Với người đi làm bằng ô tô, tiền gửi xe cũng là một khoản đáng kể. Anh M. hiện phải trả khoảng 1,3 triệu/tháng tiền gửi xe tại công ty, cộng thêm 1,2 triệu/tháng tiền gửi xe dưới hầm chung cư. Như vậy, riêng hai khoản gửi xe đã ngốn khoảng 2,5 triệu mỗi tháng.

Chi phí sử dụng xe còn có tiền rửa xe, khoảng 360k/tháng nếu rửa khoảng 3 lần. Cộng tiền xăng và gửi xe, chỉ riêng những khoản rất cơ bản để chiếc xe phục vụ việc đi lại đã vào khoảng gần 5 triệu/tháng.

Ngoài các khoản chi đều đặn hàng tháng, anh M còn phải tính đến những khoản chi theo chu kỳ. Chẳng hạn, bảo dưỡng ở mốc 5.000km khoảng 1 triệu/lần. Bên cạnh đó là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thân vỏ khoảng 9 triệu/năm.

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Nếu quy đổi các khoản chi theo năm về mức trung bình mỗi tháng, riêng tiền xăng, gửi xe, rửa xe và bảo hiểm đã tương đương khoảng 5,8 triệu/tháng, chưa tính các lần bảo dưỡng.

Tính tổng cộng, chi phí để duy trì một chiếc ô tô không hề nhỏ. Đặc biệt, với những người mua xe lần đầu, nếu chỉ tính khoản tiền bỏ ra để sở hữu chiếc xe mà chưa dự trù chi phí vận hành, rất dễ rơi vào tình trạng "mua được xe nhưng nuôi xe mới thấy áp lực".

Nghe đến con số chi phí, không ít người "rén ngang"

Cũng từ câu chuyện này, anh M nhận thấy có không ít người khi nghe bạn bè chia sẻ về chi phí nuôi ô tô thì lập tức… chùn bước. Bởi nếu cộng tất cả các khoản cố định và phát sinh, số tiền dành cho một chiếc xe mỗi tháng có thể khiến những người đang cân nhắc mua xe phải suy nghĩ lại.

"Ô tô đúng là tiện, nhưng nghe chi phí nuôi xe xong cũng rén", có lẽ đó cũng là tâm lý chung của không ít người. Nhất là với những người chưa thực sự có nhu cầu sử dụng xe thường xuyên, việc bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng cho một tài sản chủ yếu phục vụ việc đi lại có thể khiến họ cho rằng chưa cần thiết phải mua xe ngay.

Thế nhưng, câu chuyện lại không hoàn toàn nằm ở việc chi phí bao nhiêu, mà còn phụ thuộc vào việc chiếc xe mang lại giá trị gì cho mỗi gia đình.

Với nhiều người, ô tô không chỉ là phương tiện mà còn là sự thuận tiện và chất lượng cuộc sống

Nếu nhìn ở một góc độ khác, vẫn có những người cho rằng dù chi phí nuôi xe không nhỏ, nhưng những lợi ích mà ô tô mang lại là hoàn toàn xứng đáng. Chẳng hạn, một người đã có gia đình sẽ có nhiều tình huống mà việc sở hữu ô tô trở nên đặc biệt thuận tiện. Về quê nội, quê ngoại, mang theo nhiều đồ đạc; đưa con đi học, đi chơi hay đơn giản là di chuyển trong những ngày thời tiết xấu đều dễ dàng hơn.

Một số người cũng chia sẻ quan điểm khá thực tế: "Tôi thấy có con thì mua. Về nhà nội ngoại chở đồ nhiều. Con bệnh 1-2 giờ đêm bắt xe khó. Mưa gió cũng khó bắt xe". Với những gia đình có con nhỏ, giá trị của chiếc xe đôi khi không nằm ở số lần sử dụng mỗi tháng, mà nằm ở việc khi cần thì có sẵn.

Một người khác lại nhìn nhận việc mua ô tô như một khoản đầu tư cho sự tiện nghi của cả gia đình: "Có gia đình rồi thì chiếc xe cũng thuận tiện hơn, chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn, quan trọng là vợ con mưa nắng không đến đầu".

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Và có lẽ đây cũng là lý do khiến bài toán mua ô tô không thể chỉ được tính bằng tiền xăng, tiền gửi xe hay chi phí bảo dưỡng.

Với người này, ô tô là một khoản chi phí lớn. Nhưng với người khác, đó lại là khoản tiền đổi lấy sự chủ động, an toàn và thoải mái cho cả gia đình. Cuối cùng, việc có nên mua xe hay không vẫn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mỗi người.



