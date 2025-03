Mùa nồm ẩm mốc, giải quyết tận gốc từ sàn nhà với nước lau sàn chứa lợi khuẩn

Nồm ẩm: Giải pháp nào được ưu tiên cho sàn nhà sạch thoáng?

Hiện tại, miền Bắc và Trung đang ở trong mùa khó chịu nhất trong năm khi thời tiết ẩm ướt, thậm chí miền Bắc và Bắc Trung Bộ với mùa đặc trưng – mùa nồm ẩm. Sự xung đột giữa độ ẩm cao và nhiệt độ thấp chính là môi trường lý tưởng nhất cho nấm mốc và côn trùng xuất hiện. Nhiều gia đình đau đầu với câu hỏi: làm thế nào để đối phó với nấm mốc – một trong những nguyên nhân chính gây hàng loạt các bệnh hô hấp làm suy giảm sức đề kháng?

Trời nồm không chỉ làm sàn nhà luôn ẩm ướt khó chịu mà còn là nơi trú ngụ của nấm mốc gây bệnh.

Để làm sạch nấm mốc trên sàn nhà một cách an toàn, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, các giải pháp tự nhiên được các gia đình ưu tiên. Không nhiều nước lau sàn trên thị trường đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu: vừa làm sạch nấm mốc, vừa an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Trong đó, nước lau sàn Sunlight BIOSHIELD được nhiều gia đình lựa chọn vì tiên phong công nghệ BIOSHIELD màn chắn từ lợi khuẩn, không chỉ sạch nấm mốc mà còn sạch cả vết thức ăn thừa, giảm kiến gián hiệu quả. Liệu chỉ nước lau sàn thôi có thật sự ngăn được nấm mốc không? Lợi khuẩn ngăn nấm mốc bằng cách nào?

Màn chắn Bioshield từ lợi khuẩn - Khắc tinh của nấm mốc sàn nhà mùa nồm ẩm

Những vết thức ăn còn sót lại trên sàn nhà, những vết bẩn không được làm sạch cộng với độ ẩm cao, sự chênh lệch áp suất khiến nấm mốc phát triển, sinh sôi nảy nở trên bề mặt sàn. Lúc này, lợi khuẩn có trong nư ớ c lau sàn Sunlight BIOSHIELD đóng vai trò như một màn chắn sinh học bằng cách lấy đi "thức ăn" của nấm mốc trên sàn. Sàn nhà được bao phủ bởi lớp lợi khuẩn càng nhiều đồng nghĩa với việc nhiều chất ức chế được sản xuất, hạn chế tối đa sự phát triển của nấm mốc.

Không cần tốn nhiều công sức, sức mạnh từ lợi khuẩn có trong nước lau sàn Sunlight BIOSHIELD vẫn làm sạch "thức ăn" của nấm mốc, an toàn cho cả gia đình trong mùa nồm ẩm.

Thí nghiệm cho thấy hiệu quả ngăn ngừa nấm mốc của Sunlight Bioshield, hiệu quả lên đến 5 ngày.

Không chỉ làm sạch bề mặt sàn, ngay cả tại các đường chỉ gạch (ron gạch) vốn là nơi khó làm sạch, lợi khuẩn từ nước lau sàn Sunlight BIOSHIELD cũng mạnh mẽ len lỏi và lấy đi "thức ăn" của nấm mốc. Sàn nhà được làm sạch mọi ngóc ngách dù nhỏ nhất.

Ngay cả đường ron gạch cũng sạch bóng dấu hiệu của nấm mốc dù trong thời tiết nồm ẩm.

Đặc biệt, với hương thơm ấm áp của quế cam, sử dụng nước lau sàn Sunlight BIOSHIELD mỗi ngày, sàn nhà không chỉ sạch nấm mốc, sạch vết thức ăn thừa mà còn góp phần giúp không khí trong nhà trong lành, dễ chịu, thân thiện hơn cho hô hấp cả gia đình khỏe hơn, giảm cảm giác mệt mỏi, ẩm ướt khó chịu thường thấy trong mùa nồm.

Nấm mốc chẳng còn cơ hội xuất hiện ngay cả trong mùa nồm ẩm nhờ màn chắn từ lợi khuẩn