Mua nhà trên mạng- sập bẫy kẻ lừa đảo

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Mạnh (SN 1987, ở tại, khu Hai Giếng 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, ở một góc độ nào đó cũng có lỗi từ phía người bị hại.



Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Nguyễn Đình M. gửi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương. Trong đơn, nạn nhân M. tố cáo việc bị một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên môi giới bán nhà, lừa đảo chiểm đoạt 2,1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 3, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tay vào cuộc phá án. Việc điều tra của các điều tra viên gặp không ít khó khăn do thông tin về đối tượng rất ít, nếu không nói là không có.

Trong khi đó, nạn nhân M. chỉ quen biết đối tượng qua mạng Internet; quá trình giao dịch thường diễn ra ở các địa điểm công cộng..., vì thế khi đối tượng tắt máy, không liên lạc được, anh biết được thì đã muộn...

Bắt đầu tìm kiếm từ những con số không tròn trĩnh, công việc của các điều tra viên Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương gặp không ít khó khăn nhưng họ vẫn không nản lòng.

Địa điểm đầu tiên họ tìm đến là Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc BigHomes – đơn vị phân phối F1 dự án Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội.

Đối tượng Vũ Tiến Mạnh |

Quá trình xác minh, đơn vị phân phối bán nhà khẳng định họ không có người tên là Mạnh là nhân viên của công ty bán nhà như trên.

Không nản lòng, họ tiếp tục tìm kiếm qua đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi vấn từ những thông tin do người bị hại cung cấp rồi rà soát qua các nhân viên từng làm việc của công ty.

Quá trình rà soát đã xác định nhận định của họ hoàn toàn chính xác, đối tượng là nhân viên đã từng làm việc tại công ty. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự tỉ mỉ, họ đã xác định được đối tượng gây án là Mạnh và tổ chức bắt giữ khi đối tượng vừa từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Quá trình đấu tranh, hành vi phạm tội của Mạnh đã được điều tra, làm rõ: Do không có việc làm ổn định, lại đang đầu tư vào thị trường tiền tệ ngoại hối Forex trên mạng internet và nợ nần một khoản tiền không nhỏ nên Mạnh đã tìm cách lừa đảo để kiếm tiền đầu tư thị trường tiền tệ ngoại hối Forex và chi tiêu.

Với ý định trên, khoảng tháng 10/2019, Mạnh liên lạc với anh Nguyễn Đình M., tự giới thiệu là chuyên viên tư vấn bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc BigHomes – đơn vị phân phối F1 dự án Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội.

Do có thời gian từng tham gia làm quảng cáo cho các dự án bán nhà nên đối tượng rất am hiểu về lĩnh vực này. Để đánh lừa người bị hại nhẹ dạ, cả tin, Mạnh đã tải trên mạng chương trình mua bán nhà về máy tính và điện thoại của mình và chuyển cho anh M các thông tin về căn Shophouse TMDV HA1-SP24 thuộc dự án Vincity Gia Lâm xem.

Trước những lời nói có cánh của Mạnh, anh M đã tin tưởng, đồng ý giao dịch căn Shophouse TMDV HA1-SP24. Khi nạn nhân đồng ý, Mạnh đã yêu cầu họ đặt cọc 200 triệu đồng và tiền chênh là 700 triệu đồng.

Ngày 22/11/2019, tại quán cafe Daily thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương, anh M đã đưa cho Mạnh 200 triệu đồng tiền cọc.

Sau khi nhận số tiền này, Mạnh đã đầu tư vào thị trường tiền tệ ngoại hối Forex nhưng rồi bị thua. Vào ngày 29-11-2019, anh M tiếp tục chuyển khoản 700 triệu đồng cho Mạnh theo như thỏa thuận.

Sau khi nhận số tiền trên, Mạnh đã cũng dùng đầu tư vào Forex. Lần này, Mạnh may mắn thắng cuộc, anh ta đã nghĩ cách trả lại số tiền cho anh M. Mạnh đã thông báo cho anh M là căn Shophouse TMDV HA1-SP24 không lấy được vì chủ đầu tư thu lại toàn bộ khu đó, không bán ra nữa 5 và đã chuyển khoản trả lại cho nạn nhân số tiền là 200 triệu đồng vào số tài khoản cá nhân của người bị hại.

Thời gian sau đó, Mạnh tiếp tục đầu tư Forex và bị thua lỗ nặng..., nên nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết anh M còn nhu cầu mua căn hộ nên Mạnh tiếp tục trao đổi thông tin về dự án trên.

Để nạn nhân tin tưởng, Mạnh đã đưa ra nhiều lý do như đã tìm được chủ căn HA1-SP24. Muốn mua được căn hộ này thì phải có quan hệ ngoại giao. Trong trường hợp mua được thì anh M sẽ được tham dự chương trình khuyến mại tặng xe ô tô Vinfast Lux 2.0...

Đối tượng cam kết vào ngày 21/12/2019, anh M sẽ được ký hợp đồng. Một lần nữa, anh M lại tin tưởng vào những lời nói của Mạnh. Vì thế, vào các ngày 11, 13, 16, 27/12/2019, theo sự gợi ý của đối tượng, nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của Mạnh số tiền lần lượt là 1 tỷ đồng, 400 triệu đồng, 300 triệu đồng và 400 triệu đồng (tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng).

Sau mỗi lần nhận được tiền, Mạnh đều sử dụng hết vào đầu tư Forex, cá độ bóng đá trên mạng internet và bị thua hết. Ngày 8/2, Mạnh đã ngắt liên lạc và đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, không liên lạc gì với anh M nữa. Ngày 11/5, đối tượng đã bị bắt giữ.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Tiến Mạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án và thu thập các tài liệu chứng cứ, phục vụ việc chứng minh tội phạm.