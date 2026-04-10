Mua nhà rồi để trống 4 năm, người đàn ông phát hiện hóa đơn điện nhảy vọt 90 triệu, tòa phán quyết: Không cần phải trả

Một sự việc hy hữu từng xảy ra tại Quảng Tây, Trung Quốc, đã khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa phải rút ra bài học cảnh tỉnh việc thanh toán điện nước và kiểm tra hóa đơn định kỳ. Nhân vật chính trong câu chuyện là Lý Hải, một bác sĩ trẻ, người từng mua một căn nhà mới với dự định xây dựng tổ ấm cùng bạn gái. Sau khi hoàn tất việc cải tạo nội thất, anh thiết lập chế độ thanh toán tự động cho các hóa đơn điện, nước với mức khấu trừ khi tài khoản còn lại 20 NDT (hơn 70 nghìn đồng). Tuy nhiên, sau một thời gian, Lý Hải và bạn gái chia tay, căn nhà bị bỏ trống, trong khi anh vẫn tiếp tục sinh sống tại ký túc xá bệnh viện, hoàn toàn không nghĩ rằng điều này sẽ gây ra hậu quả bất ngờ sau nhiều năm.

Cụ thể vào 4 năm sau, khi quyết định chuyển về căn nhà, Lý Hải đã sững sờ trước một tình huống khó tin. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại, anh kiểm tra đồng hồ điện và thấy chỉ số tiêu thụ tăng cao bất thường. Khi rà soát các hóa đơn điện tử, anh còn "tá hỏa" hơn khi phát hiện tổng số tiền đã bị trừ lên tới 25.000 NDT - gần 90 triệu đồng.

Sau khi phát hiện số tiền điện "khủng" bị trừ, Lý Hải lập tức liên hệ với cơ quan điện lực địa phương để làm rõ sự việc. Phía công ty đã tới kiểm tra thực tế và phát hiện nguyên nhân từ lỗi lắp đặt ban đầu: đường dây điện của nhà hàng xóm, thuộc sở hữu của ông Vương, vô tình bị đấu nhầm vào đồng hồ điện của Lý Hải. Suốt 4 năm qua, toàn bộ lượng điện ông Vương sử dụng đều được tính vào tài khoản của Lý Hải, dẫn đến khoản tiền chênh lệch lên tới gần 90 triệu đồng.

Trước tình huống này, Lý Hải yêu cầu công ty điện lực hoàn trả số tiền đã bị trừ. Tuy nhiên, phía công ty cho biết chỉ có thể thực hiện khi ông Vương thanh toán lại khoản tiền trên. Khi được thông báo, ông Vương ban đầu phủ nhận trách nhiệm, khẳng định bản thân vẫn đóng tiền điện đầy đủ. Sau khi cơ quan chức năng đưa ra bằng chứng, ông Vương lại tiếp tục cho rằng lỗi là do nhân viên điện lực, bản thân không phải bồi thường. Thương lượng nhiều lần không thành, vụ việc rơi vào bế tắc và cuối cùng được đưa ra xét xử tại tòa án.

Phán quyết của tòa án

Tại phiên tòa, vụ việc được xem xét kỹ lưỡng dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Giữa Lý Hải và Công ty điện lực tồn tại quan hệ hợp đồng cung cấp dịch vụ điện, trong đó bên cung cấp điện có nghĩa vụ đảm bảo việc đo đếm và thanh toán chính xác theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình lắp đặt đồng hồ điện, số tiền điện bị tính nhầm, Công ty điện lực rõ ràng đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Vì vậy, họ phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ 25.000 NDT cho Lý Hải mà không được viện dẫn bất kỳ lý do nào, đồng nghĩa rằng Lý Hải không cần trả số tiền này.

Đối với ông Vương, người đã sử dụng điện miễn phí trong suốt bốn năm, tòa án dựa vào Điều 985 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, theo đó bất kỳ ai nhận lợi ích tài chính mà không có cơ sở pháp lý đều phải hoàn trả. Việc ông Vương vô tình sử dụng điện mà không thanh toán vẫn bị xem là làm giàu bất chính, do đó ông phải trả đầy đủ số tiền điện cho Công ty điện lực trong thời hạn quy định.

Cuối cùng, tòa án ra phán quyết: Công ty điện lực phải lập tức hoàn trả toàn bộ số tiền cho Lý Hải, đồng thời ông Vương phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện đúng quy định. Phán quyết này được dư luận đánh giá là công bằng, hợp lý và hoàn toàn phù hợp với pháp luật.