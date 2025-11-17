Mua nhà 2,6 tỷ đồng chưa kịp ở đã bị gia đình 8 người lạ “cướp” mất, chủ nhà chết sững

Vào năm 2016, bà Sinh đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã chi 800.000 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng) để mua một căn nhà cũ của Lưu Mậu Mậu. Ngôi nhà có diện tích hơn 100m2 và đã bỏ không một thời gian dài. Hoạt động mua bán được diễn ra với đầy đủ giấy tờ thủ tục của 2 bên.

Tuy nhiên, kể từ ngày mua cho đến năm 2021, bà Sinh để trống căn nhà. Bà không cho ai thuê cũng chẳng sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. Người phụ nữ này cũng chẳng quay trở về căn nhà này trong 5 năm sau đó.

Đến tháng 4/2021, do có công việc gần đó, bà Sinh quyết định ghé thăm lại căn nhà của mình. Đến đúng số căn hộ mình đã mua, bà ngơ ngác một lúc khi thấy trước cửa nhà có rất nhiều giày dép như thể có người bên trong. Để chắc chắn, người phụ nữ lục lại tin nhắn với người chủ cũ nhằm kiểm tra lại số phòng, số toà nhà. Bà không phát hiện có sai sót nào.

Người này gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở. Bà quyết định nhập mật khẩu để vào nhà. Điều không ngờ là bên trong có người sinh sống. Bà phát hiện ngôi nhà đã được sửa sang lại và chia thành 8 phòng đơn dành cho 8 người ở.

Lúc này, một số người trong nhà đi ra. Họ ngạc nhiên khi bà Sinh xuất hiện trong nhà và thắc mắc tại sao lại có thể vào đây. Lúc này, bà mới bắt đầu chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình. Người phụ nữ này cũng hỏi những người thuê nhà đã đóng tiền cho ai từ trước đến nay. Họ cho biết đã thuê nhà thông qua một đơn vị trung gian và nộp tiền đều đặn cho đơn vị này. Nhưng họ biết tên chủ nhà là Lưu Mậu Mậu vì tên này thường xuất hiện trong bản hợp đồng nhà. Đồng thời người này cũng thường xuyên ghé đây để kiểm tra bất chợt.

Ngay khi nghe thấy cái tên này, bà Sinh giật mình. Thậm chí bà còn hỏi lại thêm 1 lần nữa để chắc chắn mình đã không nghe nhầm. Bà mô tả lại dáng người của chủ nhà cũ, cộng thêm việc đối chiếu tài khoản Wechat.

Không còn chút nghi ngờ nào nữa, bà Sinh lập tức gọi điện cho Lưu Mậu Mậu - người chủ nhà cũ để làm rõ mọi việc. Ban đầu, người này không chịu nghe điện thoại. Sau 5-6 lần, đầu đây bên kia có người nhấc máy. Ngay khi nghe bà Sinh thắc mắc về mọi chuyện, Lưu dập máy. Bà Sinh tiếp tục gọi lại nhưng không thể.

Dựa theo thông tin của những người đang thuê nhà cung cấp, bà Sinh đã tìm đến nhà của ông Lưu để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, ông nhất quyết không chịu gặp. Sau khi bà tỏ ra cứng rắn và cho biết sẽ gọi cảnh sát vào cuộc. Ông Lưu mới gặp người phụ nữ này để làm rõ trắng đen.

Ông cho biết lý do mình làm việc này bởi cho rằng giá căn nhà bán mức 800.000 NDT là quá rẻ. Càng nghĩ càng thấy mình bị lỗ quá nhiều nên ông đã quyết định cải tạo và cho thuê lại căn nhà này. Trùng hợp, bà Sinh cũng bỏ không căn nhà và không quay lại nên ông Lưu đã làm việc này trong suốt 3 năm qua.

Muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bà Sinh chỉ yêu cầu người đàn ông này trả lại căn nhà. Tuy nhiên, người này lại không chút hợp tác. Ông bắt bà phải đưa cho mình 100.000 NDT (khoảng 334 triệu đồng) nhằm bồi thường vào khoản tiền lỗ bán nhà. Tất nhiên, đây là điều vô lý và bà không đồng ý với yêu cầu này.

Ngay lập tức, bà đã trình bày sự việc với cảnh sát địa phương. Bà cũng mang theo hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận bất động sản để chứng minh căn nhà đó là của mình.

Nhận thấy bà Sinh hoàn toàn đúng trong sự việc này. Cảnh sát đã triệu tập ông Lưu đến đồn cảnh sát để làm việc. Tại đây, cơ quan chức năng đã giải thích, dựa theo giấy chứng nhận bất động sản, căn nhà này thuộc về bà Sinh. Việc ông ngang nhiên vào nhà người khác sửa chữa và cho thuê lại là hành vi vi phạm pháp luật. Thêm nữa, hợp đồng đã được kí kết nên không có chuyện người phụ nữ phải bồi thường thêm tiền để lấy lại nhà.

Viên cảnh sát cũng cho biết ông Lưu phải cảm thấy may mắn khi không bị bà Sinh đòi bồi thường tổn thất khi đã sử dụng nhà để cho người khác thuê trong suốt 3 năm.

Đến lúc này, ông Lưu dần hiểu ra lỗi sai của mình. Ông đã chủ động hoàn trả lại căn nhà về cho chủ nhân của nó.